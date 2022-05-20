FETÖ’cülerin ‘mağduriyet’ projesi

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Bunun için haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyesi “askeri öğrencileri”ni gündeme taşımaya çalışıyor.

PKK’nın siyasi kolu HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu FETÖ’cülerin algı çalışmasına hizmet ediyor. TBMM’de siyasi destek bulan FETÖ’cülerin, 10 Mayıs günü 7 yıl 15 ay hapis cezası alan ve aynı gün Almanya’ya kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa Enis Durak üzerinden bunu nasıl projelendirdiklerine dair son örneği bir hafta önce yaşadık.

Projenin adımlarını tek tek yazacağım:





1) FETÖ’CÜ ASKERİ ÖĞRENCİ CEZA ALDIĞI GÜN KAÇIYORDU

2014 yılında FETÖ’nün TSK mahrem imamlarıyla 5 kez görüşen, Osman Kürşat Nabit isimli itirafçının, “Göksu ilçesinde bulunan örgüt evine gittiğini ve aynı sohbet grubunda yer aldığını” söylediği Enis Durak, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Mayıs 2022 günkü son duruşmada “FETÖ üyeliğinden” 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Durak, aynı akşam Adnan Menderes Havaalanı’nda “Ahmet Yılmaz” adına düzenlenmiş Belçika devletine ait sahte kimlikle yakalandı. Durak, 11 Mayıs 2022 günü “Resmi evrakta sahtecilik” suçu ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği “FETÖ üyeliği” cezası nedeniyle tutuklandı.

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2) FETÖ’CÜ HESAPLAR DEVREYE GİRDİ

FETÖ’cü “Bold Medya” isimli sosyal medya hesabı, Enis Durak ile annesinin adliye koridorunda yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “mağduriyet” algısı yaratmaya başladı. Birçok FETÖ mensubu yanında FETÖ’cü Sevinç Özarslan bu konuda başı çeken kişilerdi. 11 Mayıs günü Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

3) İTALYAN KARİKATÜRİST PAYLAŞTI

FETÖ’cü Sevinç Özarslan Twitter hesabından, Enis Durak ile ilgili yalanlar yaydı. İtalyan bir karikatürist, ikilinin adliyede çekilen fotoğrafına resmetti. Karikatür, FETÖ’cüler tarafından “mağduriyet” algısı yaratma amacıyla sosyal medyada kullanıldı.

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4) FETÖ’CÜ DURAK’IN KARİKATÜRÜ BEYOĞLU DUVARLARINDA

Bu da yetmedi, karikatür İstanbul Beyoğlu’nda duvarlara asıldı. İtalyan sanatçı da kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul polisi kısa süre içinde duvarlara asılan karikatürleri indirdi.

5) HDP’Lİ GERGERLİOĞLU İLE DEVA’LI YENEROĞLU DEVREDE

Devreye her zaman olduğu gibi FETÖ’cülerin sözcüsü HDP’li Gergerlioğlu ile DEVA Partili Yeneroğlu girdi. Enis Durak’ın mağdur askeri öğrenci olduğu yalanını yazarak, hakkındaki delilleri paylaşmadılar. Ayrıca ceza aldığı gün sahte bir kimlikle Almanya’ya kaçarken yakalandığını gizlediler.

Sonuç: Devlete sızarak parasıyla okuduğu millete ihanet eden FETÖ’cüler mağdur değil, devlete savaş açtığı için ‘mağlup’ olan birer haindir. Haine merhamet vatana ihanettir.