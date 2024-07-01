FETÖCÜ’lerin 15 Temmuz paniği

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Ebuseleme Gülen, darbe girişiminin bastırılması sonrası amcası FETÖ elebaşı Gülen’in Finlandiya devlet televizyonuna “Ben bilmiyorum Adil diye birisini” diye yalan söylediğini teyit eden açıklamalar yapmıştı. Ebuseleme Gülen’in FETÖ içindeki rolü ve önemi hakkında örnekler verdiği Adil Öksüz ile FETÖ elebaşının video görüntüleri de ortaya çıkmıştı.



“KULAĞIMA FISILDADIĞINIZ ŞEY”

Yeğen Gülen, amcası FETÖ elebaşının 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne o kadar tepkiliydi ki; bunu 2020 yılında kendisine bizzat elden verdiği mektupta şu sözlerle ifade etmişti: ”Bunca travmaya rağmen sizin (…) benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum.” FETÖ elebaşının 25 yıl en yakınındaki isimlerden olan Osman Şimşek de bir süre önce üstü kapalı da olsa darbe girişiminde örgütün ilişkisine dair açıklamalar yapmıştı. Geçen hafta ise FETÖ’nün medya yapılanmasındaki yöneticilerden firari örgüt üyesi Halit Esendir ortalığı karıştıran bir açıklama yaptı.

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ESENDİR’İN İTİRAFI

Esendir, FETÖ elebaşı Gülen’in 15 Temmuz darbe girişiminin planlanan saatine kadar bildiğini net ve birinci ağızdan şöyle anlattı: “Hocaefendi akşam kalkışması başladığında, o gün cuma biliyorsunuz, Cuma namazından çıkmışlar Amerika’da, hocaefendi odasına geçmiş, 15 Temmuz akşamı saat 9 civarı köprü kapatılıyor, ilk haberler çıkınca uçaklar uçuruluyor. Ankara’da canlı yayında veriliyor. Hemen arkadaşlar hocaefendinin kapısını çalıyorlar hoca kaldığı iç odada. Kapıyı vuruyorlar ‘Hocam Türkiye’de darbe olmuş” diyorlar, ben orada olan şeyi birinci ağızdan söylüyorum: ‘Darbe olmuş’ diyorlar. Hocaefendi bir anda şaşırıyor. Hocaefendi gece 03.00’de olacağından bilgisi var ama Türkiye’de, orada (ABD) saat 14.30, Türkiye’de ise henüz 21.30. Hocaefendi bir anda ‘Türkiye’de saat kaç?” diye soruyor. ‘Hocam 21.30 diyorlar.’ Hocaefendi duruyor. ‘Bu saatte darbe olmaz bu bir oyun...’ diyor.”









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ŞECAAT ARZ EDERKEN...

Halit Esendir’in, 16 Temmuz 2016 gecesi 03.00’de başlaması planlanan darbe girişiminin FETÖ elebaşı Gülen tarafından bilindiğini itiraf etmesi ortalığı karıştırdı. Belli ki örgüt yönetiminin tepki ve emri üzerine, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Nitekim örgütün yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları FETÖ elebaşı Gülen’in darbe girişiminden haberdar olmadığı yalanını bir kez daha söylediler. Halit Esendir’in amacı FETÖ elebaşının darbe girişimini başlayacağı saate kadar bildiğini ifşa etmek değil, Gülen’in başlama saatini 15 Temmuz akşamı 21.00’e çekmek zorunda kaldıkları darbe girişimine “oyun” diyerek tepki gösterdiğini anlatmaktı. Böylece başarısız oldukları için “tiyatro, kontrollü darbe” dedikleri girişim ile FETÖ’nün ilişkisinin olmadığını ifade etmek istiyordu. Yani “Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler” sözünde “Mertliğini anlatmak isteyen Kıpti hırsızlığını söyler” misali yalanla kendini anlatmaya çalışırken, gerçeği itiraf etmiş oldu. Esendir belki de ilk kez hayatında gerçeği söyledi ama örgüt onu söylediğine pişman etti.

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GÜLEN’E 15 TEMMUZ MESAJLARI

FETÖ’cüler ne derse desin, ne kadar inkâr ederse etsin, kendilerinin cevabını çok iyi bildikleri soruları tekrar tekrar sorsalar da istedikleri kadar yalan söyleyip iftira atsalar da 15 Temmuz darbe girişimindeki rollerini örtemeyecekler.

15 Temmuz günü eski bir FETÖ mensubu subayın Hakan Fidan’ın kaçırılmasının planlandığına dair MİT’e ihbarda bulunması üzerine, durumun Genelkurmay’a bildirilmesi sonrası yaşanan haraketliliğin ardından darbe planının sızdığını düşünen FETÖ’cüler, Hakan Fidan’ın 20.30 gibi Genelkurmay’dan ayrılması sonrası, 16 Temmuz 03.00’da başlayacak girişimi panikle 15 Temmuz saat 20.30’da başlatma kararı aldılar.

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Nitekim, TSK içindeki FETÖ’cülerin darbe planının sızdığını düşünerek girişimi başlattıkları 15 Temmuz 2016 Cuma saat 20.30 civarında, Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imamlardan Hakan Çiçek’in, Pensilvanya’da FETÖ elebaşı ile doğrudan iletişime geçtiği belirlendi. Hakan Çiçek, ele geçirilen telefonunda “Ezcacı Abdi” diye kayıtlı olan Abdullah Bayram’a saat 20.44.11’de “acilll” şeklinde mesaj gönderdi. Ardından “Hemen Prof’u bul ara” ve “Hemen acil” mesajlarını yolladı.

Çiçek, saat 20.49’da bu kişiye “Abim çok acil teli ver kendine”, “Ölüm kalım”, “Abi bozun nmz (namazı)” mesajlarını gönderdi.

Çiçek aynı kişiye saat 20.58’de “Sen yanında ol” ve “Aramak gerekirse” mesajları gönderdi.

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Saat 21.00’de Eczacı Abdi, “Buradayım” mesajını yolladı.

Hakan Çiçek, “Eczacı Abdi” ile birlikte örgüt elebaşı Gülen’in yanında bulunan “Hkn Ada Avukat” isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştı.

“Hkn Ada Avukat” adıyla kayıtlı olan kişi Hakan Çiçek’e “Abi” şeklinde gelen mesajı attı.

Çiçek karşılık olarak “Tm yanınızda olsun” ve “İhtiyaç olursa” mesajları gönderdi.

Hakan Çiçek,15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşı ile ‘Eczacı Abdi’ ile gerçekleştirdiği irtibatı, 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.26.55’ten itibaren ‘Hkn Ada Avukat’ isimli örgüt mensubunu geri bildirim olarak gerçekleştirerek örgüt elebaşı ile anlık irtibat sağlanacak kanalın açık kalmasını sağladı.

Tüm deliller, yeni itiraflarla FETÖ’cüleri paniğe itti. Ama onlar 8 yıldır söyledikleri yalanları tekrarlayarak gerçeği örtebileceklerini zannediyorlar.