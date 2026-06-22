FETÖ’cüleri ifşa eden düğün

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Hakan Çiçek, Akıncı Üssü iddianamesinin 4 numaralı ismi. FETÖ’nün mahremlerinden Deniz Kuvvetleri sözde sorumlusu. Darbe girişimi ile ilgili mahkeme savunmasında, “15 Temmuz menfur darbe girişiminin ülkemize yapılmış bir hain darbe girişimi olduğunu düşünüyorum” diyerek FETÖ bağlantısını inkâr etmişti.

BABAYA KUMPAS, ÇOCUĞUNA BURS

Ankara’da kendini “Atatürkçü” ve “laik” diye tanımlayan kesimin, özellikle TSK mensuplarının çocuklarını yolladığı meşhur Anafartalar Lisesi’nin sahibi görünen Hakan Çiçek, yargılandığı mahkemede kendisini savunmak için şunları söylemişti: “Gizli FETÖ diye söylenen okul, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında babaları yargılanan 7-8 öğrenciye burs verdi. Bu insanların anneleri her daim okula geldikleri zaman bize teşekkür ediyorlardı. Hapisten bize mektup yazarak teşekkür edenler oldu.”

FETÖ işte böylesine alçak bir örgüttür; bir yandan Balyoz operasyonuyla babalara kumpas kurar, sonra da çocuklarına burs verir.

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FETÖ ELEBAŞINA “NAMAZI BOZSUN” MESAJI

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunma gerekçesini ise yine bir darbeci olan FETÖ’cü subayın çocuğunun doğum günü kutlaması olarak ifade eden Hakan Çiçek, 16 Temmuz sabahı diğer sivil imamlarla birlikte askeri üssün bulunduğu Kazan yakınlarında kaçarken tarlada yakalanmıştı. TSK içindeki FETÖ’cülerin planının sızdığını düşünerek, girişimi 16 Temmuz saat 03.00’de başlatacakları darbe girişimini 15 Temmuz 2016 Cuma saat 20.30 civarına çekmesi sonrası, Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imamlardan Hakan Çiçek, Pensilvanya’da FETÖ elebaşı ile doğrudan iletişime geçen isimdi. Hakan Çiçek, ele geçirilen telefonunda “Ezcacı Abdi” diye kayıtlı olan Abdullah Bayram’a saat 20.44.11’de “acilll” şeklinde mesaj gönderdi. Ardından “Hemen Prof’u bul ara” ve “Hemen acil” mesajlarını yolladı.

Çiçek, saat 20.49’da bu kişiye “Abim çok acil teli ver kendine”, “Ölüm kalım”, “Abi bozun nmz (namazı)” mesajlarını gönderdi.

Çiçek, aynı kişiye saat 20.58’de “Sen yanında ol” ve “Aramak gerekirse” mesajları gönderdi.

Saat 21.00’de Eczacı Abdi, “Buradayım” mesajını yolladı.

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Hakan Çiçek, “Eczacı Abdi” ile birlikte örgüt elebaşı Gülen’in yanında bulunan “Hkn Ada Avukat” isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştı.

“Hkn Ada Avukat” adıyla kayıtlı olan kişi Hakan Çiçek’e “Abi” şeklinde gelen mesajı attı.

Çiçek, karşılık olarak “Tm yanınızda olsun” ve “İhtiyaç olursa” mesajları gönderdi. Hakan Çiçek,15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşı ile ‘Eczacı Abdi’ ile gerçekleştirdiği irtibatı, 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.26.55’ten itibaren ‘Hkn Ada Avukat’ isimli örgüt mensubunu geri bildirim olarak gerçekleştirerek örgüt elebaşı ile anlık irtibat sağlanacak kanalın açık kalmasını sağlamıştı.

FETÖ’DE HALEF-SELEF

Ancak Hakan Çiçek’in terör örgütü FETÖ bağlantısı, oğlunun ABD’deki düğün fotoğrafıyla bir kez daha netleşti. Düğüne katılan FETÖ’cülerin yer aldığı fotoğrafta, FETÖ Bilişim Yapılanması ve Deniz Kuvvetleri eski sorumlularından “Sezai” kod adlı İsmail Kokuroğlu ve eşi Asiye Kokuroğlu yer alıyor. Kokuroğlu ile Deniz Kuvvetleri’nde kendinden sonra sözde sorumluluk verdiği isim Hakan Çiçek ile örgütte halef-selef ilişkisi var. İkili arasındaki yakınlığı FETÖ’cü Ahmet Dönmez de bir yazısında aktarmıştı. FETÖ’cü Dönmez, yazısında kullandığı Çiçek ve Kokuroğlu’na ait fotoğrafın 2016’da, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekildiğini ve ikilinin 300 bin dolarlık bir yatırımla ortak olduğundan bahsediyordu. Bu ortaklıktan sadece birkaç ay önce Hakan Çiçek’in “Deniz Kuvvetleri İmamı” olduğunun da altını çiziyordu.

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Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer kişi de FETÖ’nün propaganda unsurlarında sözde sorumlu olan firari Metin Yıkar’ın eşi Züleyha Yıkar.

Düğün fotoğrafındaki samimiyet, FETÖ’nün mahremlerinin nasıl bir yakınlık içinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Furkan Çiçek’in düğün fotoğrafı, sözde mağduriyet yalanları ile Türkiye’de kalan örgüt mensuplarını nasıl kandırdıklarını gösteriyor. Furkan Çiçek’in düğün fotoğrafı ile Batı ülkelerinde rahat bir yaşam süren FETÖ’cülerin şartlar gerektirdiğinde “tedbir” adı altında örgüt ile ilişkilerini inkâr ederken, aslında bağlarını hiç koparmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.



KAHRAMANMARAŞ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR



6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan kentlerimizden olan Kahramanmaraş, yiten canları yerine koyamasa da alt ve üstyapıyı yenileyerek yeniden hayat buldu. Altyapının yüzde 60’ı, okulların tamamı, KYK yurtları yenilenirken hastanelerin inşası ile yatak sayısı yüzde 100 arttı. Kentten göçen 60 bin kişinin yüzde 80’i geri dönerken, Kahramanmaraş’ta yaşamın normale dönmesinin en önemli işareti UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” seçilmesi oldu. Necip Fazıl Kısakürek’ten Cahit Zarifoğlu’na, Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Konuyla ilgili olarak geçen hafta salı günü İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO’nun Kahramanmaraş’a Türkiye’de ilk ve tek “Edebiyat Şehri” unvanı verilmesinin kente büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Ertesi gün düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Kahramanmaraş’ın Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul ile birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda temsil edildiğini söyledi. Kahramanmaraş, Barcelona, Manchester, Bağdat, Süleymaniye, Edinburgh, Prag, Taif, Tanca ve Wonju gibi kentlerle birlikte toplam 62 “Edebiyat Şehri” arasında anadili Türkçe olan, söz konusu ağda üyelik alan ilk şehir olma özelliği ile Kahramanmaraş her yönüyle küllerinden yeniden doğuyor.