FETÖ’cüleri bıraksanız general ve yüzbaşı olacaklar

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Sadece İzmir’de 2019 Kasım ayından beri yapılan “Ankesörlü hat” operasyonlarında, 52 albayın FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı. O albaylar açığa çıkarılmasaydı bugün general olarak görev yapıyor olacaklardı. Belki de 15 Temmuz öncesi TSK’ya sızmış ve hâlâ açığa çıkmamış FETÖ’cüler generalliğe, 15 Temmuz sonrası sızanlar ise yüzbaşılığa doğru gidiyor. Bu yazdıklarım şaka ya da komplo teorisi değil, acı ama gerçeğin ta kendisi. Rakamlarla konuşalım biraz da...

TEĞMEN ÇIKIP 3 YILDA ÜSTEĞMEN OLDULAR

15 Temmuz 2016’dan sonra askeri okullara girenler, “teğmen” olarak göreve başladı. Üç yıllık görev süresi sonunda “üsteğmen” rütbesine yükseldiler. Neredeyse altıncı yılın sonunda yani seneye yüzbaşı olacaklar.

İşte bunların arasında FETÖ üyeleri de yer alıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın koordinesinde, MSB, MİT, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyonu ile yürüttüğü Ankesörlü hat operasyonları şu çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ, TSK’ya sızmaktan vazgeçmedi. Bu gerçeğin en acı tarafı, 15 Temmuz ihanetine uğramış devletin ilgili kurumları FETÖ’cülerin bu sızmalarına karşı, riski sıfırlayacak önlemleri alamıyorlar.

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İZMİR OPERASYONU

İzmir’de geçen hafta yapılan “Ankesörlü hat” operasyonunda, haklarında itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti de bulunan 8’i yüzbaşı, 14’ü üsteğmen, 3’ü teğmen, 8’i astsubay, 1’i uzman çavuş rütbesinde; 25’i Kara Kuvvetleri, 2’si Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları’na ve 7’si Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 31’i muvazzaf 34 asker şahıs, 65’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 kişi gözaltına alındı.

Bir kısmı itirafçı oldu, bir kısmı tutuklandı.

İZMİR’DE 3 BİN 835 FETÖ’CÜ

Şimdi daha önemli bir kısma dikkat çekmek istiyorum. İzmir Cumhuriyet Savcılığı, 19 Kasım 2019 tarihinden bu yana, 23 operasyonda toplam 3 bin 835 kişi hakkında FETÖ’den işlem yaptı. Bunların 2 bin 337 TSK’da görev yapan muvazzaf askerlerden, 712’si muvazzaf olmayan askerlerden, 831’i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşuyor.

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MUVAZZAF OLAN VE OLMAYANLAR

Haklarında gözaltı kararı verilen ve işlem yapılan, görevi başında yani muvazzaf askerlerin rütbelerine göre dağılımı şöyle: 52 albay, 46 yarbay, 102 binbaşı, 237 yüzbaşı, 456 üsteğmen, 64 teğmen, 193 uzman çavuş, 1.187 astsubay.

Görevde bulunmayan; yani emekli, açığa alınan, ihraç edilen, ilişiği kesilen ve muvazzaf olmayan 712 askerin rütbeleri de şöyle: 53 albay, 37 yarbay, 61 binbaşı, 92 yüzbaşı, 89, üsteğmen, 69 teğmen, 44 uzman çavuş, 267 astsubay.

FETÖ’CÜ ALBAYLAR GENERAL OLAMADI

Özellikle, muvazzaf yani görevde olan askerlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Muvazzaf olan askerler, olmayanların üç katı. Ve 2019 Kasım ayından beri sadece İzmir’de FETÖ bağlantısı ortaya çıkarılan muvazzaf askerlerin sayısı 2 bin 337. Bunların 456’sı üsteğmen, 64’ü teğmen. Yani İzmir’de yapılan ankesörlü hat operasyonlarında, 15 Temmuz sonrası TSK’ya sızmış 64 teğmen yanında, bir kısmı 15 Temmuz öncesi girmiş olan ama son operasyonda gözaltına alınan 14 üsteğmen gibi 15 Temmuz sonrası da TSK’ya sızan FETÖ mensupları bulunuyor. Kısacası, ankesörlü hat operasyonları da olmasa teğmenler üsteğmen, üsteğmenler yüzbaşı, yüzbaşılar yarbay, yarbaylar albay olacaktı.

Peki, albaylar ne olacaktı?

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Albaylar da general olacaktı....

Kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama ‘Ankesörlü hat’ operasyonları olmasaydı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ bağlantısını ortaya çıkardığı 52 albay bugün TSK içinde general rütbesiyle görev yapıyor olacaktı.

DARBEYE KATILANIN 5 KATI

Tehlikenin büyüklüğü hakkında bazı genel rakamlar vereyim. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ mensubu subay/astsubay sayısı 5 bin 600 idi. 2017’den beri yürütülen ‘Ankesörlü hat’ operasyonlarında FETÖ iltisakı ortaya çıkarılan ve haklarında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 26 bin 450, gözaltına alınanların sayısı 24 bin 222, tutuklananların sayısı 8 bin 764, adli kontrolle bırakılanların sayısı 12 bin 993, serbest bırakılanların sayısı 2 bin 228, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 8 bin 986 yani itirafçılık oranı yüzde 37.

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Rakamlar, FETÖ’nün dün olduğu gibi bugün ve yarın da tehlike olacağını gösteriyor. Okumasını bilene...