FETÖ’cüler, Özgür Özel’i neden destekliyor

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında yolsuzluk ve rüşvete karışanlardan “arınma” yanında partiye sızan FETÖ ajanlarının söylem ve eylemleriyle deşifre edilmesi gündeme yerleşti. Bunu da en iyi bilecek kişi yine Kılıçdaroğlu’ndan başkası olamaz. Milletten tarih önünde özür dileyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye için yapacağı en önemli hizmet bu olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden sonra besleme ve yandaş medyası, bazıları FETÖ kumpasına uğramış eski askerler, İmamoğlu’nun sosyal medyada oluşturduğu trol ordusu ve elbette firari FETÖ’cüler ile FETÖ hesapları hep beraber Özgür Özel’i korumaya aldı.

Oysa Özgür Özel meselesi biraz karışık; “mesele” diyorum çünkü yolsuzluğu ve rüşveti savunan Özel’in para ilişkileriyle ileride “mesele” olacağı açık.

3.5 YIL ÖNCE “FETÖ PARLATMASI” DİYE YAZMIŞTIM

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Öte yandan FETÖ’cü olup olmadığı tartışılıyor. Bu köşede tam 3.5 yıl önce, yani 16 Ocak 2023 tarihinde “FETÖ parlatması Özgür Özel” başlıklı yazımda; o tarihte CHP Grup Başkanvekili Özel’in FETÖ tarafından siyasette desteklenen bir isim olduğunu, 2017’de Manisa’da FETÖ’nün iş dünyası mahrem imamlarından Enes Uludemir’in ifadesine dayanarak aktarmıştım.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce ildeki FETÖ’nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na gelerek FETÖ’nün siyasetçilerle ilişkisini anlatırken; o günlerde CHP Grup Başkanı olarak TBMM’de sıradan bir siyasetçi profili olan Özgür Özel’in FETÖ’cülerle ilişkisinin 2007 yılına kadar gittiğini söylemişti.



2.5 YIL ÖNCE “DOSYA NE OLDU” DİYE SORMUŞTUM

26 Şubat 2024, yine bu köşede “Özgür Özel hakkında FETÖ dosyası ne oldu?” başlıklı yazımda Enes Uludemir’in verdiği ifadeler sonrası Manisa ve Turgutlu savcılıklarındaki dosyanın akıbetini sormuştum. 2.5 yıl önce sorduğum sorunun peşine takıldım ve sanki yer yarıldı dosya içine girdi, kime sorduysam “bilgisi yoktu.” Özgür Özel’in FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan en önemli görüntü 12 Kasım 2015’da kameralara yansıdı. Özgür Özel, FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda ellerine kelepçe takılarak gözaltına alınan kadınları Manisa emniyetinde ziyaret ederek destek oldu. FETÖ’nün desteklediği Özel’in FETÖ’cülere bu desteği örgütün mahrem imamlarının ByLock yazışmalarına da yansıdı.

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BYLOCK YAZIŞMALARINDA ÖZGÜR ÖZEL

Aynı gün, yani 12 Kasım 2015’te FETÖ’nün “Gazete Mesulü” sıfatını taşışan yöneticisi Murat Şimşek ile ED-Eğitim Danışmanı sıfatını taşıyan örgüt yöneticisi Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa’daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel’in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılıyordu:

“- Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın ‘Halil Hoca’yla görüşelim’ diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel’in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.”

Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

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- CHP Milletvekili Özel, bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel’in telefonu).

FETÖ tarafından desteklenen Özgür Özel’in örgüt ile ilişkisi bununla sınırlı da değildi.



2022’DE “MAHREM İMAMLARI TANIYOR MUSUN” DİYE SORMUŞTUM

3 Ekim 2022’de bu köşedeki yazımda Özgür Özel’e şu soruyu sormuştum: “MİT mahrem yapılanmasından “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak, askeri mahrem yapılanmadan Ali Topdağ, Büyük Bölge Talebe Mesulü Tahsin Gündüz, Şerif Osman Çetinel, Alper Emreli, İsmail Muslu, gazete mesulü Murat Şimşek, ‘Eğitim Danışmanı Seyit Ahmet Akçalı’ isimli kişilerden hangilerini tanıyorsunuz? Hiç ilişkin, yüz yüze, telefonla görüşmen oldu mu? Onların istediği ne gibi şeyler yaptın?”

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Bu sorularımın bir nedeni vardı...

Mesela, FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması altında 2013 yılında oluşturduğu “Siyaset Yapılanması”nın başında olan “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile ‘Askeri Mahrem Yapı’dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel’den şöyle bahsediyor:

(Tarih: 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD’den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- ‘21’den sonra’ dersin.”

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2017’deki ilk ifadesinden Özgür Özel’in yakın dostu Ferdi Zeyrek, Demirhan Gözaçan tarafından Kırgızistan’a yerleşen FETÖ imamı Enes Uludemir, 7 Mayıs 2026 günü İstanbul Cumhuriyet yeni ifade vererek Özgür Özel ile örgüt arasındaki ilişkiyi detaylandırınca yandaşlarında bir telaş başladı.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Özellikle mahkemenin Özgür Özel ve İmamoğlu yönetiminin Kasım 2023 Kurultay’ına şaibe karıştırıldığına dair “mutlak butlan” kararı sonrası, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na geri dönmesi sonrası FETÖ’cüler sosyal medyada “hain Kemal” başlığı altında yeni bir kampanya başlattılar.

Bilinen FETÖ’cüler ile CHP’li kimliğine bürünerek “renklendirilmiş” örgüt üyeleri yanında İmamoğlu’nun medya operasyonu tarafından organize edilen trol ekibi, bir yandan butlan kararı yanında doğrudan Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren paylaşımları organize ediyorlar.

Firari FETÖ’cü Emre Uslu yıllar sonra tam bu sırada Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak, kendisine duyulan nefretin Kılıçdaroğlu’na yönelmesini ve Özgür Özel üzerindeki FETÖ tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyordu. FETÖ’nün organize ettiği ve yönlendirdiği hesaplar, “hain Kemal” şeklindeki X hashtagi üzerinden örgütlenirken, mutlak butlanın iptali üzerinden genel seçimlerin de iptal edilebileceğine dair teoriyi bu hesaplar servis ediyorlar.

FETÖ’cü hesaplar, mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve AK Parti eleştirisi yaparak Özgür Özel’i örtülü bir şekilde destekliyorlar. Öte yandan genel seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak, seçimde görevli kamu kurumlarını (YSK, hukuk mahkemeleri) yıpratmak, ana muhalefet partisinin içindeki çekişmeyi kasıtlı olarak AK Parti/hükümetin bir operasyonu olarak göstermeye çalışıyorlar.

FETÖ’cü hesaplar dolaylı olarak CHP’nin içindeki bölünmeyi kışkırtırken, Kılıçdaroğlu-Özel çekişmesini derinleştirmeyi ve yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması halinde Özel’in başında olacağı siyasi partiyi destekleyeceğine dair işaret veriyorlar.