FETÖ’cüler ‘gaybubet’ten ikamete geçti

Buna, FETÖ’cüleri en fazla destek veren DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Akıncı Üssü’ndeki güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan 15 Temmuz darbe girişiminin Adil Öksüz’den sonraki iki numaralı sivil imamı Kemal Batmaz’ı savunarak önemli katkı yapıyor.

FETÖ darbe davalarını, örgüt üyeliği davalarını sulandırmaya hatta KHK’lılar üzerinden FETÖ’cüleri savunduğunu görmüştük ama darbe girişiminin en önemli ismi olan ve 15 Temmuz darbe girişimi planlarını Adil Öksüz ile 11 kez ABD’ye giderek FETÖ elebaşına onaylatan Akıncı Üssü’ndeki Kemal Batmaz üzerinden “mağduriyet” üreteceği kimsenin aklına gelmezdi herhalde.

Kurtuluş Savaşı Savaşı’nda düşmanın bile yaklaşamadığı TBMM’yi 15 Temmuz gecesi bombalayan FETÖ’nün darbeci subaylarının Akıncı Üssü’nde baş selamı verdikleri Kemal Batmaz’ı savunan DEM Partili Gergerlioğlu’nun yoğun iletişimde olduğu FETÖ’cü teröristlerle başka rezillikler yapması kimseyi şaşırtmasın.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASI YENİ TAKTİK

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası yönetimi değişen ve sessizliğe bürünen FETÖ belli ki, yeni bir taktik atak başlattı. 10 yıl içinde yaptıkları kötülüklerin, işledikleri cinayetlerin, çaldıkları soruların, kurdukları kumpasların hatta darbe girişiminin unutulduğunu zanneden firari FETÖ’cüler, adeta tarihi yeniden yazmak istercesine sosyal medyadan yalan ve dezenformasyona ağırlık verdiler.

Özellikle İletişim Başkanlığı’nın FETÖ hesapları tespit edip mahkeme yoluyla kapattırmasından sonra, yeniden anonim hesaplar açarak, “Renklendirme” adını verdikleri taktiklerle; Milliyetçi, Muhafazakar, Sağcı, Solcu, Atatürkçü, futbol kulüpleri semboller ve kadın resimleri kullanarak sosyal medyada kampanyalar yapıyorlar. Kampanyaları, başından beri FETÖ’nün kullandığı kesim olan; sözde muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları da alet oluyor.

253 şehidimizin canını vererek, 3 bin dolayında gazimizin fedakarlığı ve vatan-bayrak uğruna Türk milletinin mücadelesiyle durdurulan FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü üyeleri ile devlet birimlerinin mücadelesi aralıksız sürüyor. Dikkat çekmiştir yalnızca firari örgüt üyeleri değil, ankesörlü hat soruşturmaları, ByLock yazışmalarında ismi belirlenen, ifadelerde adı geçen ve halen devlet kurularındaki aktif FETÖ’cüler de operasyonlarla yakalanıyor.

ARAMA DURDURULAN İKAMETLERİNE GEÇİYORLAR

Dikkat çekici olansa, bazı FETÖ’cülerin kendilerine ait evlerde oluşturdukları gizli bölmelerde yakalanmış olması. Oysa yurtdışına kaçamayan FETÖ’cüler 15 Temmuz sonrası “Gaybubet” adını verdikleri hücre evlerinde saklanmışlardı. Kelime anlamı olarak; yokluk, görülmez olmak anlamlarına gelen gaybubet, FETÖ’cülerin yeraltı faaliyetlerinin icra edildiği ya da aranmakta olan veya gözaltına alınma ihtimali yüksek olan örgüt mensuplarının kaçması, izlerini kaybettirmesi ve saklanması adına konakladıkları mekânlardır.

Bu evler, çok kalabalık, göz önünde ve çok merkezi olmayan semtlerdeki büyük binalardan seçiliyor. Gaybubet edenlerden bu evlerde kaldıkları müddetçe; ev içinde yaşam, ihtiyaçların karşılanması, eve giriş çıkışlar, komşularla ve çevreyle ilişkiler, aile ile iletişim kurma, bilişim güvenliği, polis takibine karşı yapılacaklar gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen sıkı tedbirlere uyması isteniyor. Gaybubet evlerinin tüm masrafları ilgili mahrem yapıdan ve örgüt mensubu esnaf ve mütevelli tarafından karşılanır. Gaybubet evleri tabiri deşifre oldukça örgüt yeni terimler üretti. Bu kapsamda; “Hijyen Evleri, Pansiyon, Raporlu Pansiyon, Sevr Yolu, Gayb-u Beyt/Gayb-ı Beyt (Gayb Evleri), Meçhul Evler” gaybubet evleri ile aynı anlama geliyor.

MİT’İN OPERASYONLARI ORTAYA ÇIKARDI

Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın FETÖ’nün finansal ve güncel yapılanmasına yönelik operasyonları, hatta kurdukları market zincirlerinin deşifre edilmesi ve yurtdışından gelen paraların azalması, örgütün tabanındaki dağılma gaybubet evlerinin harcamalarının karşılanmasını zorlaştırdı. Böylece yıllardır aranan FETÖ’nün önemli isimleri kendi evlerine ya da akrabalarının yanlarına geçmeye başladı. Yapılan operasyonlar yakalanan bu isimlerin yine de tedbiri elden bırakmadığını ortaya koyuyor.

Haberlere yansımıştı; FETÖ’nün önemli isimlerinden, KHK ile ihraç edilen 15 Temmuz sonrası hakkında arama kararı çıkartılan ilk isimlerden birisi olan ve sekiz yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay böyle bir operasyonda yakalandı.

Hakim olması sebebi ile emniyetin ve adli makamların izleyeceği adımları çok iyi bilen, bakılacak ilk adresin hem kendi hem de yakınlarının evi olacağını tahmin eden Karatay, uzun süre farklı bir yerde saklanmıştı. Aramaların bittiğini düşündüğü için de kendi evinde saklanmaya başladı. Tedbiri elden bırakmamak adına oturduğu sitede tanıdıkları aracıyla ikinci bir ev kiraladı. Tehlike hissettiği zaman ikinci evde ikamet ediyor, tehlikenin geçtiğini düşündüğü zaman evine geçerek saklanmaya devam ediyordu. Kendi evini bir hücre evi haline getirmişti. Kimseyle görüşmüyor, asla dışarı çıkmıyordu.

Saklanmanın yolunu bulduğunu düşünen Karatay, Ekim 2024’te yakalanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon son dakikalara yansımıştı. Karatay, evinde, kendi yatak odasında, üstelik de kıyafetlerinin arasında saklanırken yakalanmıştı.

Mustafa Karatay tek örnek değil...

FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş olan ve gri kategoride aranan eski Başsavcı Şadan Sakınan da geçtiğimiz günlerde tıpkı Mustafa Karatay gibi kendi evinde yakalandı. FETÖ’cü Sakınan, evdeki bir dolabın arkasına özel olarak yapılan gizli bölmede saklanıyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ikameti içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amaçlı gizli bölmeler ile birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda para da bulundu. Ankara’da kendilerine ait olan evlerde yakalanan bu iki ismin de ortak özelliği yargıyı çok iyi bilmeleri. Tercih edilen ikamet şeklinin özellikle güvenlikli bir site olması, polis geldiğinde anında haberdar olabilmeleri, anında site içerisinde tuttukları diğer eve veya aynı sitede ikamet eden örgüt mensubu başka birinin evine gitmeleri, tehlikenin geçtiğini düşündüklerinde de tekrar evlerine dönmeleri yakalanmalarını da zorlaştırıyordu.

İKAMET ADRESLERİNE DİKKAT

FETÖ’nün bu önemli isimleri hakkında operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürütmüş olması; “Onlara bu özgüveni verenin ve rahat davranmalarını sağlayan şeyin sadece mesleki bilgi mi yoksa haklarında yapılacak operasyonlar hakkında sızıntı mı” sorusunu gündeme getiriyor. Bu iki ismin yakalanma sürecine bakıldığında, ikamet adreslerine yönelik aramaların kesilmesi ve aileleri ile birlikte yaşamaya başlamaları belli ki onlara rahat bir alan yarattı. Belli ki; Emniyet ve Jandarma’nın resmi ikamet adresinde aramayacakları rahatlığına kavuştular. O yüzden tıpkı firari FETÖ’cüler Türk devletine ve milletine karşı saldırısına her gün yeniden başlarken, Türkiye’nin de devlet içindeki FETÖ’cülere karşı mücadelesine yeniden başlaması hatta 15 Temmuz’dan hemen sonra firar eden FETÖ’cülerin ve işbirliği yapan yakınlarının resmi adreslerinden aramalara başlayarak bu hain örgüte karşı savaşı yine ve yeniden başlatması gerekir.