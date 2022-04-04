FETÖ’cü KHK’lıların yüzde 40’ı örgüt adına çalışırken yakalandı

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin tamamına yakını bu ara FETÖ’cüleri dillerinden düşünmüyorlar. Tabii, “FETÖ’cü” değil, “mağdur” diyerek.
En fazla dillendirdikleri, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler. Ardından henüz lise ve ortaokulda örgüt evlerine giden, kod adları verilen ve çalıntı soruyla okullara sokulan askeri öğrenciler geliyor.
FETÖ’cüler artık yalnızca parti binalarına girmiyor artık rahat rahat parti örgütlerinde aktif görev yapıyorlar. Genel başkanlar da aleni biçimde kürsülerden selam çakıyorlar.
Bu işin sonu nereye varacak, göreceğiz.
Ama Türk milleti olarak, 15 Temmuz gibi bir ihanet gecesini yaşatmış bu hain örgüt ile üyelerine ve onlarla işbirliği yapan, destek olanlarla kavgayı bırakmayacağız.
SUÇLU-SUÇSUZ AYRIMI YAPMIYORLAR
Öncelikle şunu söyleyeyim: Suçlu-suçsuz ayırmadan KHK’lıları iade edeceğim demek, devleti FETÖ’ye teslim edeceğim demektir. Ayrıca, suçluların yanında suçsuz olup görevine iade edilmesi gerekenlere haksızlık anlamına gelir.
Siyasetçilerin bu tutumu FETÖ'yü cesaretlendiriyor ve hep bir ağızdan tüm KHK’lıların iade edilmesi gerektiğine dair kampanyalar düzenliyorlar.
FETÖ’NÜN TAKTİĞİ
FETÖ’nün bir taktiği vardır: “Çokların arasında azı kaybetmek” derler buna.
Gerçek suçlular araya karışıp kendilerini aklamaya, masum göstermeye çalışırlar. Suçlunun kalabalığın arasına karışıp izini kaybettirmesi gibi...
Muhalefet parti liderlerinin verdiği cesaretle KHK meselesinde ise sayısı 100 bini geçen örgüt üyesini, masum azınlığın üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Nasıl olsa onları savunan birileri var.
Peki kim suçlu kim suçsuz?
Olağanüstü Hal Komisyonu’nun verileri fikir verebilir. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Komisyona 126 bin 783 başvuru yapıldı. 2021 yılı sonu itibarıyla bu başvurulardan 16 bin 60’ı kabul edilirken, 104 bin 643 başvuru reddedildi.
Yani devlet şu ana kadar 16 binden fazla kişi ve kurumun başvurusunu kabul ederek, haksızlık yapıldığını kabul etmiş oldu.
Muhalefet bu rakamları dikkate alıp haksızlığa uğrayanları bekletmeden görevine iade edeceğim demek yerine, tam olarak bir plana bağlamadan “KHK’lıları iade edeceğim, bir parmak şıklatmak kadar kolay, bir haftada iade edeceğim” diyorlar.
RAKAMLARLA KHK’LI FETÖ’CÜLER
Peki, OHAL Komisyonu’nun tespit ettiği mağdurlar dışında kalan ve muhalefetin görevine iade edeceğini söylediği KHK’lılar kimlerden oluşuyor?
Detaylı rakamlar var ama ben size yaklaşık rakamları aktarayım:
21 bin kişi FETÖ terör örgütü içerisinde sorumlu veya yönetici olarak görev almış.
İhraç edilen 37 bin FETÖ mensubunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiş.
Yaklaşık 39 bin kişinin FETÖ içerisindeki yöneticiler tarafından örgüte bağlı olarak kod isimleri kullandıkları belirlenmiş.
16 bin kişi FETÖ üyelerince çalınan sınav sorularını aldıkları gerekçesiyle açılan soruşturmalarda şüpheli ya da davalarda sanık durumunda.
FETÖ’ye bağlı sendika üyeliği, örgüt elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırma, örgüte bağlı şirketlerde çalışma gibi diğer detaylı bilgilere girmeden sadece bu rakamlara bakıp tehlikenin büyüklüğünü görebilirsiniz.
FETÖ, ZAYIF ANI KOLLAYAN VİRÜSTÜR
Aranızda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, KHK ile ihraç edilenlerin pişman oldukları dolayısıyla görevlerine iade edilmeleri gerektiğini düşünenler vardır. Evet bence de sayıları çok az ama pişman olanlar yok değil. Büyük çoğunluğu pişman olmak bir yana hâlâ ihanete devam ediyorlar. Hâlâ bir mikrop ve bir virüsün hastalık yapmak için bünyenin zayıf anını kollaması gibi devletin güçsüz anını güçsüz noktalarını kolluyorlar.
Bakın darbenin üzerinden tam 5 yıl geçti. Sadece 2021 yılında FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan yani haklarında adli işlem yapılan yaklaşık 22 bin şüpheliden 2 bin 235’i daha önce KHK ile ihraç edilen eski kamu görevlilerinden oluşuyor. Bırakın pişman olmayı isimleri devlet tarafından bilindiği halde, bunlardan 875’inin FETÖ içinde örgütsel görev almaya ve örgüte finansal destek sağlamaya devam ettiği belirlendi. Yani KHK’lı olup hakkında işlem yapılanların yüzde 40’ı yine örgütün güncel yapılanmasında aktif sorumluluk aldıkları anlaşıldı.
Hatırlayacaksınız, geçen yıl eylül ayında Ordu ilinde örgütün yeni yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kamu görevinden ihraç edilenlere; örgütün izdivaç sorumlusu, finans sorumlusu, talebe mesulü gibi görevler verdiği açıklanmıştı.
FARK EDİLMEDİKLERİNİ ZANNEDİYORLAR
Gözaltına alınanlardan KHK ile ihraç olmuş bir kişi, cezaevinden tahliye olduktan sonra örgüt tarafından örgütün sözde Yeni İl Sorumlusu olarak görevlendirildiğini itiraf etmişti.
Hâlâ devlet içerisinde üyeleri var olan FETÖ, bir yandan da haklarında işlem yapılmış eski üyeleri üzerinden güncel yapılanmaya gidiyor diğer yandan örgüt üyelerinin çocuklarını da gizli öğrenci evlerine alarak kamu sınavlarına hazırlayıp yine devlete sızmaya çalışıyorlar. Muhalefet ise deşifre olmuş, ihraç edilmiş olanları devlete sokma sözü veriyor. Fark edilmediklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar...
FETÖ’cü KHK’lıların yüzde 40’ı örgüt adına çalışırken yakalandı
Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin tamamına yakını bu ara FETÖ’cüleri dillerinden düşünmüyorlar. Tabii, “FETÖ’cü” değil, “mağdur” diyerek.
En fazla dillendirdikleri, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler. Ardından henüz lise ve ortaokulda örgüt evlerine giden, kod adları verilen ve çalıntı soruyla okullara sokulan askeri öğrenciler geliyor.
FETÖ’cüler artık yalnızca parti binalarına girmiyor artık rahat rahat parti örgütlerinde aktif görev yapıyorlar. Genel başkanlar da aleni biçimde kürsülerden selam çakıyorlar.
Bu işin sonu nereye varacak, göreceğiz.
Ama Türk milleti olarak, 15 Temmuz gibi bir ihanet gecesini yaşatmış bu hain örgüt ile üyelerine ve onlarla işbirliği yapan, destek olanlarla kavgayı bırakmayacağız.
SUÇLU-SUÇSUZ AYRIMI YAPMIYORLAR
Öncelikle şunu söyleyeyim: Suçlu-suçsuz ayırmadan KHK’lıları iade edeceğim demek, devleti FETÖ’ye teslim edeceğim demektir. Ayrıca, suçluların yanında suçsuz olup görevine iade edilmesi gerekenlere haksızlık anlamına gelir.
Siyasetçilerin bu tutumu FETÖ'yü cesaretlendiriyor ve hep bir ağızdan tüm KHK’lıların iade edilmesi gerektiğine dair kampanyalar düzenliyorlar.
FETÖ’NÜN TAKTİĞİ
FETÖ’nün bir taktiği vardır: “Çokların arasında azı kaybetmek” derler buna.
Gerçek suçlular araya karışıp kendilerini aklamaya, masum göstermeye çalışırlar. Suçlunun kalabalığın arasına karışıp izini kaybettirmesi gibi...
Muhalefet parti liderlerinin verdiği cesaretle KHK meselesinde ise sayısı 100 bini geçen örgüt üyesini, masum azınlığın üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Nasıl olsa onları savunan birileri var.
Peki kim suçlu kim suçsuz?
Olağanüstü Hal Komisyonu’nun verileri fikir verebilir. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Komisyona 126 bin 783 başvuru yapıldı. 2021 yılı sonu itibarıyla bu başvurulardan 16 bin 60’ı kabul edilirken, 104 bin 643 başvuru reddedildi.
Yani devlet şu ana kadar 16 binden fazla kişi ve kurumun başvurusunu kabul ederek, haksızlık yapıldığını kabul etmiş oldu.
Muhalefet bu rakamları dikkate alıp haksızlığa uğrayanları bekletmeden görevine iade edeceğim demek yerine, tam olarak bir plana bağlamadan “KHK’lıları iade edeceğim, bir parmak şıklatmak kadar kolay, bir haftada iade edeceğim” diyorlar.
RAKAMLARLA KHK’LI FETÖ’CÜLER
Peki, OHAL Komisyonu’nun tespit ettiği mağdurlar dışında kalan ve muhalefetin görevine iade edeceğini söylediği KHK’lılar kimlerden oluşuyor?
Detaylı rakamlar var ama ben size yaklaşık rakamları aktarayım:
21 bin kişi FETÖ terör örgütü içerisinde sorumlu veya yönetici olarak görev almış.
İhraç edilen 37 bin FETÖ mensubunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiş.
Yaklaşık 39 bin kişinin FETÖ içerisindeki yöneticiler tarafından örgüte bağlı olarak kod isimleri kullandıkları belirlenmiş.
16 bin kişi FETÖ üyelerince çalınan sınav sorularını aldıkları gerekçesiyle açılan soruşturmalarda şüpheli ya da davalarda sanık durumunda.
FETÖ’ye bağlı sendika üyeliği, örgüt elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırma, örgüte bağlı şirketlerde çalışma gibi diğer detaylı bilgilere girmeden sadece bu rakamlara bakıp tehlikenin büyüklüğünü görebilirsiniz.
FETÖ, ZAYIF ANI KOLLAYAN VİRÜSTÜR
Aranızda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, KHK ile ihraç edilenlerin pişman oldukları dolayısıyla görevlerine iade edilmeleri gerektiğini düşünenler vardır. Evet bence de sayıları çok az ama pişman olanlar yok değil. Büyük çoğunluğu pişman olmak bir yana hâlâ ihanete devam ediyorlar. Hâlâ bir mikrop ve bir virüsün hastalık yapmak için bünyenin zayıf anını kollaması gibi devletin güçsüz anını güçsüz noktalarını kolluyorlar.
Bakın darbenin üzerinden tam 5 yıl geçti. Sadece 2021 yılında FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan yani haklarında adli işlem yapılan yaklaşık 22 bin şüpheliden 2 bin 235’i daha önce KHK ile ihraç edilen eski kamu görevlilerinden oluşuyor. Bırakın pişman olmayı isimleri devlet tarafından bilindiği halde, bunlardan 875’inin FETÖ içinde örgütsel görev almaya ve örgüte finansal destek sağlamaya devam ettiği belirlendi. Yani KHK’lı olup hakkında işlem yapılanların yüzde 40’ı yine örgütün güncel yapılanmasında aktif sorumluluk aldıkları anlaşıldı.
Hatırlayacaksınız, geçen yıl eylül ayında Ordu ilinde örgütün yeni yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kamu görevinden ihraç edilenlere; örgütün izdivaç sorumlusu, finans sorumlusu, talebe mesulü gibi görevler verdiği açıklanmıştı.
FARK EDİLMEDİKLERİNİ ZANNEDİYORLAR
Gözaltına alınanlardan KHK ile ihraç olmuş bir kişi, cezaevinden tahliye olduktan sonra örgüt tarafından örgütün sözde Yeni İl Sorumlusu olarak görevlendirildiğini itiraf etmişti.
Hâlâ devlet içerisinde üyeleri var olan FETÖ, bir yandan da haklarında işlem yapılmış eski üyeleri üzerinden güncel yapılanmaya gidiyor diğer yandan örgüt üyelerinin çocuklarını da gizli öğrenci evlerine alarak kamu sınavlarına hazırlayıp yine devlete sızmaya çalışıyorlar. Muhalefet ise deşifre olmuş, ihraç edilmiş olanları devlete sokma sözü veriyor. Fark edilmediklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar...