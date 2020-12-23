FETÖ’cü istihbaratçılar ölümünden önce Yazıcıoğlu’nu neden takip etti?

Bugün Rusya Federasyonu olarak bilinen ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) başını çektiği, arasında Doğu Avrupa ülkelerinin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin işgalinden korkan NATO üyesi ülkelerde, olası işgali direnişi başlatmak amacıyla bir yapılanmaya gidildiği ortaya çıktı. Sorun yapılanma değil, yapılanmanın işlediği suçlardı.
İtalya’da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonunun kod adı ‘Gladio’ idi. Latince “kılıç” anlamına gelen Gladio, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt, 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde, casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi.
ABD, NATO, GLADIO
Örgütlenmenin benzerleri, diğer NATO ülkelerinde de oluşturuldu. İtalya’da “Gladio” adını alan örgüt, Türkiye’de “Kontrgerilla” veya “Özel Harp Dairesi” olarak anıldı. Yunanistan’da B-8 veya SheepSkin, Belçika’da SDRA-8, Hollanda’da NATO Command, Batı Almanya’da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da Sword, Avusturya’da Schwert, Fransa’da Rüzgâr Gülü, İspanya’da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere’de ise Secret British Network olarak biliniyordu.
Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle, Gladio’nun düşman ülkelerden çok NATO ülkelerinde suikast ve sabotaj dahil suçlara karıştığı ortaya çıktı. 2000’li yıllar gelmeden bu yapılar tasfiye edildi.
Konuyu araştıran Avrupa Parlamentosu, sorunla ilgili karar tasarısında, “Avrupa Topluluğu’na üye pek çok ülkede gizli, paralel istihbarat ve silahlı operasyon örgütlerinin 40 yıldır var olduğu Avrupa hükümetleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kırk yıldır bu örgütlerin demokratik kontrolden çıktığı ve NATO ile işbirliği halinde ABD gizli servislerince yönetildiği anlaşılmıştır” denildi.
El Kaide terör örgütünün 11 Eylül 2001 saldırısı, ABD’nin Afganistan ve Irak saldırısı, doğrudan işgal dönemini de başlattı. Ama bunun yarattığı insani ve ekonomik maliyet ve meşruiyet sorunu, doğrudan çatışma içinde olmak yerine
Hatta Amerika ve Avrupa’nın yer aldığı NATO üyesi bir ülkenin ordusunda bu yaşansa, dünyanın en önemli gündemi bu olurdu. Ama böyle büyük ve önemli bir olay Türkiye’de yaşayanlar için sıradan hale geldi. Hafta başında, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir seferde yapılan en büyük FETÖ operasyonu gerçekleşti. Ama “Kimsenin umurunda olmadı” desem yeridir.
15 Temmuz darbe girişiminden beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış olan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 20 binden fazla kişi ihraç edildi ama bırakın dünyayı, ülkemizde bile yeterince tartışılmıyor.
Hiçbir sonuca varmayacak “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmaları kadar gündeme gelmiyor. Sebebi, siyasetçilerin gerçek anlamda FETÖ’cü temizliği olarak değil, konuyu siyasi rekabette bir araç görmesinden kaynaklanıyor.
EN BÜYÜK OPERASYON
Buna karşın, savcılıklar eliyle Emniyet, Jandarma ve MİT’in çalışmalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ temizliği etkili biçimde devam ediyor. Bu operasyonların en büyüğü hafta başında İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçekleştirildi. 5’i Albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş olmak üzere 295’i muvazzaf asker toplam 304 kişi gözaltına alındı. Aralarında bir de askerlerden sorumlu olan Hava Kuvvetleri’nde görevli sivil memur bulunuyor. İzmir Emniyeti ve Jandarması görevlilerince yürütülen ve 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor.
İZMİR HAREKETLİ
İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından, ilki 19 Kasım 2019’da yapılan ve 13 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilen toplam 11 operasyonda bugüne kadar 946’sı muvazzaf olmak üzere toplam 1342 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
33 dakikalık konuşması koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, “mağaraya çekilmek” mesajıyla bitti.
Konuşmaya gelirken, duvarı boydan boya LED ekran olan bir odadan geçiyor. Ekranda İstanbul manzarası olduğu görünüyor.
Normal koşullarda her sohbet öncesi yapılan kayıtlarda etrafında örgüt üyeleri olan FETÖ elebaşı, konuşma yapacağı salona yürümekte zorlanarak ve tek başına geliyor.
Konuşmasını dinleyen tüm örgüt üyelerinin FETÖ elebaşına hiç yaklaşmadığı ve hepsinin maskeli oldukları görülüyor. Tek maske takmayan ise FETÖ elebaşı Gülen. Maske takmayarak örgüt tabanına mesaj veriyor.
Konuşması boyunca zor nefes aldığı görülen FETÖ elebaşının, konuşmasının nefes almada yaşadığı zorluktan dolayı defalarca kesildiği ve montajla 33 dakikalık kayıt haline getirildiği görülüyor.
Hatta ölümü konusundaki iddialara cevap verdiği bölümde, başının sol yanına düşmüş olduğu, konuya da yanındakilerin uyarısıyla girdiği dikkat çekiyor.
FETÖ elebaşı
24 Ocak 1993’te aracına konulan bir bomba ile suikasta uğrayan Uğur Mumcu’nun, 7 Ocak 1993’te Cumhuriyet’te yayınlanan ‘MOSSAD ve Barzani’ başlıklı köşe yazısı şu cümle ile bitiyordu:
“(...) Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”
Uğur Mumcu, PKK terör örgütünü yazdıkça, terör örgütünün medyası onu “Kürt düşmanı” ilan ediyordu. PKK’nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinde örgüt yöneticilerinden Yaşar Kaya, Uğur Mumcu’yu şu sözlerle tehdit ediyordu:
“Kürtler Cumhuriyet’in kurulmasında temel taş oldular. 1925’ten sonra Kürtler inkâr edildi. Bu konuda Mumcu’nun Kürtler için istediği bir şey var mı? Herkes maskesini çıkarsın! Yoksa yüzlerindeki maskeyi biz yırtacağız. Biz yırtmazsak bile Kürt halkının dinamiği yırtacak. Herkesin notu, karnesi belli olmuştur. Kürt düşmanlığı yapmamak bile namus borcudur...”
Mumcu, bunun kendisini öldürmeye yönelik bir tehdit olduğunu eşine söylemişti.
İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİN UYARISI
7 Ocak’taki MOSSAD üzerine yazısından bir gün sonra
Darbe girişiminin merkezi olan Ankara Akıncı Üssü davasında, örgütün sivil imamları; Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu Kemal Batmaz, Jandarma Komutanlığı sorumlusu Nurettin Oruç, Deniz Kuvvetleri sorumlusu Hakan Çiçek ve Harun Biniş, Anayasa’yı ihlal suçundan 1, cumhurbaşkanına suikast suçundan 1, kasten öldürme suçundan iddianamede belirtilen maktul adedince 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
31 Mart 2017 tarihli iddianameyle açılan, 4’ü sivil, 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı kaçak toplam 475 askeri rütbeli subay-astsubay sanığın yargılandığı üç yıl süren davada Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi; 4’ü sivil, 15’i subay, 19 örgüt yöneticisi sanığın da bulunduğu 356 sanığın 291’ine ağırlaştırılmış müebbet hapis, 46 sanığa müebbet, 6 sanığa 16 yıl 8 ay, 7 sanığa 16 yıl hapis, 5 sanığa 13 yıl 4 ay hapis, 1 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
YEDİ DAVA SÜRÜYOR
TSK’da yuvalanmış FETÖ mensupları, o gece 56 kentte harekete geçti. 56 şehirde toplam 289 darbe davası açıldı. Aradan geçen üç yılda 289 davanın 282’si tamamlandı. Yedisinde ise FETÖ’cülerin yargılaması devam ediyor. 289 fiili darbe davasından 56’sı Ankara’da, 56’sı İstanbul’da, kalan 177 dava ise diğer illerde açıldı.
Türkiye genelinde 282 fiili darbe davasında verilen kararlarda; 17 sanık hakkında 141 kez, 1 sanık hakkında 140 kez, 1 sanık hakkında 137 kez, 31 sanık hakkında 4’er kez, 4 sanık hakkında 3’er kez, 2 sanık hakkında 28 kez olmak üzere 1.608 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
131 GENERALE CEZA
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerden 83’ü general, 1103’ü subay, 264’ü astsubay, 52’si uzman çavuş, 4’ü polis memuru, 12’si er, 61’i askeri öğrenci, 29’u ise sivil kişi.
Daha önceki hayatları ile ilgili bilgileri yoktu ama birbirlerini tanıyorlar gibiydiler. İkisi de o zaman “Cemaat” olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Altın Nesil” denilen elemanlarıydı.
Semih Koşucuoğlu onu, okuldaki diğer örgüt üyeleri Şaban Umut, Aydın Gündüz, Hakan Evrim, Semih Uğur Buldu ile tanıştırdı. Örgüt evinde toplantılarla geçen yılların ardından 1986’da sıra örgütün mahrem imamlarından hipnodendist Mehmet Ayvacı eşliğinde Altunizade’de FEM dershanesinin beşince katındaki yerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmeye gelmişti.
Gülen hepsiyle tek tek tanıştı, kısa bir süre sonra her biri Hava Kuvvetleri mensubu olacak örgüt üyesi öğrencilere hedefini açıkladı: “Bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyet içerisinde ve bunların etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 sene içerisinde harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dedi.
DARBECİ KADRO
Tam da Gülen’in dediği gibi 30 yıl geçmiş, 15 Temmuz 2016 günü TSK içindeki FETÖ’cüler darbeye kalkışmıştı. 30 yıl önce FETÖ elebaşından duyduklarını, örgütte yaşadıklarını, kopuş sürecini 15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay önce 7 Kasım 2015 günü İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne verdiği ifadede ayrıntılı anlatan Gürol Doğan, 2006’da yarbay rütbesiyle emekli olmuştu.
Ama onunla aynı toplantıya katılan diğer FETÖ elemanları, 30 yıl önce kendilerine verilen görevi ifa etmek için darbe girişiminde rol alacaklardı.
O toplantıya katılanlardan
Demirtaş o bölümde Bekes isimli bir çocuğun, terör örgütü PKK/KCK’nın 2016’daki çukur ve hendek eylemleri sırasında ölü ele geçirilen “PKK/KCK Cizre Demokratik Halk Meclisi Başkanı” amcası Mehmet Tunç ile babası Orhan Tunç’tan söz ediyor.Kitabında Orhan Tunç’un adını “Ahmet Tunç” olarak yazan Demirtaş, Orhan Tunç’un Bekes isimli oğlunun 28 yaşına gelip doktor oluşunu anlatıyor.
PKK ile ortak hayallerini “kurgu” süsü vererek gizlemeyi amaçlamış olmalı ki Orhan Tunç’un adını “Ahmet Tunç” olarak yazmış. Buna karşın Demirtaş; PKK üyelerinin 2017’de örgüt yönetimine geçtikleri raporlarda “Bodrumlarda direne direne şehadete ulaşacaklarını ama teslim olmayıp diz çökmeyeceklerini haykıran Mehmet Tunç yoldaşların bizden isteği, talimatı onlardan alınan direniş bayrağının zaferle buluşturulmasıdır” şeklinde övülen “Mehmet Tunç” adını açık olarak kayda geçirmiş.
İSİMLER GERÇEK, HAYALLER ÇÖP
Demirtaş’ın kitabında anlattığı hikâye, Bekes’in 28 yaşına geleceği 2044’te Cizre’de geçiyor. Demirtaş’a göre o tarihte özerklik çoktan ilan edilmiş, düzen buna göre kurulmuş, PKK’nın projesi olan “kent konseyi” ve “mahalle meclisleri” hayata geçirilmiş, burada alınan kararla anadilde eğitim yapılmaktadır.
Demirtaş’ın kafasına göre, 28 yaşındaki doktor Bekes, yine kent konseyinin aldığı kararla, Harvard Üniversitesi’nde, “yerinden yönetim deneyimini” anlatmak için Amerika’ya gidecektir.
Demirtaş, o bölümde Bekes için şöyle bir cümle kuruyor; “Hiç görmediği babası ve amcasına layık olma bilinciyle büyümüştü...”
Bekes
Arınç travma görmek istiyorsa, 1978’de kurulan ve ilk önce bölgedeki köyleri basarak hamile kadınları, çocukları hatta bebekleri kurşunlayarak, diri diri yakarak öldüren PKK’nın terör tarihine bir baksın. O kadar geçmişe gitmek istemiyorsa, daha yakın zamana bizzat Demirtaş’ın içinde olduğu, Kobani ayaklanması ya da PKK’nın çukur eylemleri hatta sözde özerklik ilan ederlerken ki hallerine, PKK’lıların katlettiği Yasin Börü’ye, Eren Bülbül’e, 11 aylık Bedirhan bebeğe baksın.
Ama Arınç o vicdan noktasından oldukça uzak, havayı koklayan bir siyasetçi. En iyisi ben ona Selahattin Demirtaş’ın neyin arkasında olduğunu ve nasıl bir gelecek hayal ettiğini anlaması için ‘Seher’ isimli diğer kitabını önereceğim.
SONU MUHTEŞEM OLACAKMIŞ!
Hikâyesi farklı anlatılsa da Demirtaş’ın kitabına ‘Seher’ adını, 13 Mart 2016 günü Ankara Kızılay’da toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK’nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atıfla verdiği basına yansıdı.
Kitabın adının nereden geldiği de önemli değil, içinde ne yazdığı önemli. O yüzden Bülent Arınç’a, özellikle ‘Seher’ kitabının sonunda yer alan ‘Sonu Muhteşem Olacak’ bölümünü dikkatli okumasını öneriyorum. Demirtaş’ın orada hâlâ PKK’nın “özerklik” hayalinin sözcülüğünü sürdürdüğünü görecektir.
Demirtaş o bölümde, babası PKK’nın çukur eylemleri sırasında öldürüldükten hemen sonra dünyaya gelen Bekes isimli bir çocuğun 28 yaşına gelmiş ve doktor olmuş oğlunu anlatıyor.
İlk okuyuşta isimler ve olaylar kurgu gibi gelebilir ama küçük isim değişiklikleri ya da üstü örtülü geçen olaylarla anlatılanlar gerçek hayatla son derece uyumlu.
‘Atilla’, Alaattin Çakıcı’ya MİT’çiler tarafından kullanılırken verilen kod adıydı. ‘Atilla Çelik’ olan kod ad ve soyadının baş harfleri, gerçek adının baş harfleriyle aynıydı.
Kurumları, işadamlarını hatta bazen gazeteleri bu adla arardı. Bu dönemde, ‘Atilla Yılmazer’, ‘Atilla Vural’ ve ‘Nuri Akyıldız’ isimlerini de kullandı.
1990’lı yıllar “derin devlet, Susurluk, cinayet, mafya, ihale, yolsuzluk” gibi kelimelerle hatırlanır. Mafyanın karışmadığı devlet ihalesi, tehdit etmedikleri kişi kalmamıştı.
Eski dönemlerin “kabadayıları” gitmiş, yerine “çeteler” gelmişti. Çeteler ise “mafya” denilen “organize suç örgütleri” halini aldı. Çakıcı da en bilineni hatta marka ismiydi. O yıllarda neredeyse “Ülkücü mafya” ifadesinin en bilinen simasıydı.
Alaattin Çakıcı, 1953 yılında Trabzon’un Arsin kasabasının Fındıklı köyünde doğdu. Babası Ali Çakıcı, kan davası nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti ve Karadenizlilerin yoğunlukta olduğu Gültepe Mahallesi’ne yerleşti.
Babası kahvecilik yaparken, Alaattin Çakıcı gençlik dönemlerinde Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 1970’lerin sonunda babası ve amcasının oğlu solcu örgütler tarafından öldürüldü. Babasının cenazesini morgdan alan, tanıdık bir siyasetçi, Hüsamettin Cindoruk’tu.
Kız kardeşi
Bunu daha çok sosyal medyadaki yalan içerik üreten ve üretilen bu yalanı sırf işine yaradığı için tüketen, hatta bu yalanı yayarak başkalarının da kullanmasını sağlayanlar için söylüyorum. Bir de siyasetçilerin topluma karşı söylediği yalanlar var.
Hiç düşündünüz mü, bir siyasi parti lideri neden yalan söyler?
Üç kelime ile “halkı kandırmak için” diyebilirsiniz.
Ancak bu hakikati perdeleyen çok genel bir ifade olur. Çünkü bir siyasi parti lideri, toplumun geneline hitap etmez. İster seçmeni deyin, ister destekçileri veya yandaşları; bir siyasi parti lideri sadece ona oy verenleri ikna etmek için, daha kaba bir ifadeyle “kandırmak” için yalan söyler.
SİYASETÇİ NEDEN YALAN SÖYLER?
Bir siyasetçi, karşı tarafın seçmeni açısından, ne söylerse söylesin asla inandırıcı bulunmaz. Hatta gerçeği söylediğini bilse dahi ona inanmaz, kabullenmez hatta reddeder.
Sorumu şöyle sorayım: Peki bir siyasi lider, karşı tarafın inanmayacağını bildiği halde neden yalan söyler?
Cevap: Elbette kendi yandaşlarını kandırmak için.
3 Mart 2011 günü ‘Ergenekon Terör Örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla gözaltına alındım. Dört günlük gözaltı süresi 7 Mart günü dolacak, savcılığa sevk edilecektik. Ancak kamuoyu tepkisinin büyüklüğü, kumpasın mimarı FETÖ’cüleri panikletti. Kumpasın başında Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının baş mimarı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer vardı. Çünkü ben Yılmazer ve FETÖ’cü istihbaratçıların Dink cinayetindeki rollerini ortaya çıkarmıştım. Daha önce defalarca “tutuklanacağıma” dair haber gönderen Yılmazer, beni gözaltına alarak amacına doğru ilerliyordu.
FETÖ’CÜ DUMANLI SIZDIRDI
Kamuoyu tepkisi yanına bir de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yapacağı açıklama eklenmek üzereydi. Gül, 5 Mart 2011 günü FETÖ’cü Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı sabah saatlerinde İstanbul’da Huber Köşkü’ne çağırdı. Gözaltına alınmamıza tepkisini gösteren şu açıklama metnini verdi: “Kamu vicdanında kabul görmeyen bazı gelişmeler oluyor. Bu hal, Türkiye’nin geldiği ve herkes tarafından takdir edilen görüntüsünü gölgelemektedir. Bundan kaygı duyuyorum. Savcılardan ve mahkemelerden sorumluluklarını yerine getirirken daha titiz davranmalarını; insanların ve kurumların onur ve hukuklarının zedelenmesine yol açmayacak şekilde davranmalarını beklemekteyim.”
Aynı açıklama o tarihte çalıştığım Milliyet gazetesinin Ankara temsilcisi Fikret Bila’ya ulaştırıldı. 5 Mart günü verilen açıklama, 6 Mart günü, yani daha savcılığa sevk edilmeden yayınlanacaktı.
Gözaltına alınmamıza kamuoyunun gösterdiği tepkiye Cumhurbaşkanı Gül’ün açıklaması eklenince 7 Mart günü savcılığa sevk edildiğimizde tahliye edilmemiz kesin gibiydi.
Bu da FETÖ’cü istihbaratçı Yılmazer, savcı Zekeriya Öz ve FETÖ’cü hâkimlerin kurduğu kumpasın çökmesi demekti. O nedenle dört günlük gözaltı süresi dolmadan cumartesi olmasına rağmen bir anda nezarethaneden çıkarıldık ve savcılığa sevk edildik. Belli ki Abdullah Gül’ün açıklaması gazetelerde yayınlanmadan tutuklamak istiyorlardı.
YILMAZER: ‘TUTUKLA’ DEDİĞİMİ SAVCI BIRAKMAZ
Emniyet
Ortaya çıktı ki Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi, yalnız kamuoyundan değil kendi parti üyelerinden bile gizli bir şekilde, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde, bir Anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturmuşlar. Kılıçdaroğlu’nun “elimizde” dediği mutabakat metnini hazırlamışlar.
ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI
İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün o mutabakat metninin içeriğini açıkladı.
Böyle bir çalışmadan bir yıl sonra, 29 Haziran 2019 günü haberdar olan Ümit Özdağ, önce kendi partisinden milletvekillerini aramış ama onlar da bilgilerinin olmadığını söylemiş.
Özdağ Anayasa taslak çalışmasının başında olan CHP’li İbrahim Kaboğlu ile görüşmesini önceki günkü basın toplantısında şöyle aktardı: “Bu konuşmayı takiben önce İbrahim Kaboğlu ile telefonda konuştum, sonra TBMM’deki odasında buluştum. Kaboğlu’na sordum: ‘İYİ Parti CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?’ ‘Evet, katıldı’ cevabını verdi. Kulaklarıma inanamadım...”
‘Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası’ başlıklı metinde, ilk toplantının 13 Ocak 2018’de yapıldığı, bundan sonra çalışmaların “mahremiyet ilkesine bağlı kalınarak yürütüleceği” kaydedilmiş.
Yol haritasında ‘Ortak İlkeler’ başlığı altında “Dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” kararı da yer almış.
Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bildiri, daha sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a imzalatıldı. “İmzalatıldı” diyorum çünkü bu, tarafların mutabık olduğu anlaşmadan çok Rusya’nın planına benziyor.
‘İTİ KOVAR GİBİ KOVDUK’
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, imzaladığı bildiriyi tarihe geçecek şu konuşmayla kamuoyuna duyurdu;
“10 Kasım Moskova saatiyle saat 00.00 itibari ile Dağlık Karabağ’da ateşkesin ve bütün askeri operasyonun durdurulmasının kabulünü ilan ediyoruz. Sevgili yurttaşlar, bu bildiri tarihi bir öneme sahiptir. Bildiri bir videokonferans formatında imzalandı. Bildiri üç ülke tarafından imzalanacaktı. Ancak son anda Ermenistan Başbakanı bildiriyi imzalamayı reddetti. Bu yüzden açıklama ben ve Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalandı. Paşinyan bu bildiriyi imzalayacak, biz onu buna mecbur ettik. Ancak o, bu bildiriyi kapalı bir yerde, kameralardan uzak bir yerde, korkakçasına, namertçesine imzalayacak. Sıçan gibi bu anlaşmayı ağlaya ağlaya imzalayacak. Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. Demiştik, iti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk. Bu bildiri uzun yıllar devam eden işgale son koyuyor. Bu bildiri Laçin ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor. Paşinyan, ne oldu? Görünüşe göre Paşinyan’a olanlar yıllarca dillerde dolanacak.
Ne oldu Paşinyan, sen Cebrayıl’a gidiyordun? Dans ediyordun, durum ne oldu? Statü cehenneme gitti, statü yok ve olmayacak. Ben başkan olduğum sürece de olmayacak. Dolayısıyla bu belgenin büyük bir anlamı var. Ben eminim ki, Azerbaycan halkı bu belgeyi çok önemseyecek, onu doğru ve büyük bir dikkatle okuyacak ve ne kadar büyük bir siyasi zafer kazandığımızı görecek.”
‘ZAFER’ TARTIŞMASI
Hocalı ve Hankenti gibi bölgelerin statüsü belirlenmeden Ermenistan’a bırakılması elbette “zafer” yorumlarının tartışılmasına neden olacaktır ama 27 Eylül’den itibaren savaş meydanlarında kazanılan başarı da elbette büyük bir mücadele olarak kayda geçecektir.
Askeri başarı sonrası diplomasi yoluyla Ermenistan’ın 15 Kasım’a kadar Kelbecer’i, 20 Kasım’a kadar Agdam’ı, 1 Aralık’a kadar Laçin bölgesini terk edecek olması,
O günlerde, Biden’ın New York Times editörleri ile yaptığı sohbetteki sözleri tartışılıyordu. Biden, Türkiye iç siyasetine neden ve nasıl müdahale edeceklerini şu sözlerle açıklıyordu:
“Şu an ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi, bir yol haritamız olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.
Yani çok endişeliyim. Ama bence daha önce benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Dışarı atıldı. İstanbul’da dışarı atıldı, partisi dışarı atıldı.
Peki, biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlarla Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.
Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya’ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.
Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey. Ama cevabım. ‘Evet, endişeliyim’.”
Dünyada “demokrasi” ve “özgürlük” kelimelerini en çok kullanan Amerika, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar, özgürlük ve demokrasi götürme adı altında işgal planlarını uygularken bu kavramların içini boşalttı. Tıpkı demokrasi ve hukuk deyip, terör örgütü PKK’yı desteklemesi Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen dahil örgüt yöneticilerini topraklarında barındırması gibi.
Amerika, sadece demokrasi kavramının içini boşaltmakla kalmadı, şekil şartının ilk sırasında yer alan seçimleri de tartışmalı hale getirdi.
Şaibe olsa ne olur olmasa ne olur, Trump seçilse ne olur, Biden seçilse ne olur. Türkiye için, “ABD’nin müttefik görünümlü düşman olduğu” gerçeği karşısında hiçbir şey değişmez.
SEÇİMLERDE ŞAİBE ESKİ HİKÂYE
Ancak geçmişi bilenler için ABD’de seçimlerdeki şaibe tartışmaları yeni bir durum değil,
7 Kasım 2000 tarihinde yapılan seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı George W. Bush, Demokrat Parti’nin adayı Al Gore ile başa baş yarışmıştı. Demokrat aday Al Gore yüzde 48.4, Cumhuriyetçi aday George W. Bush ise yüzde 47.9 oy aldı.
Sonuçlar kesinleştikten sonra Al Gore’un daha yüksek sayıda seçmenin oyunu almış olmasına rağmen, ABD’nin her eyalette ayrı çoğunluk sağlama esasına dayanan seçim sisteminden dolayı 271 seçiciler kurulu kazanan George W. Bush başkan ilan edildi.
Resmi sonuçlara göre Florida eyaletinde sadece 537 oy farkla
FETÖ’cü istihbaratçılar ölümünden önce Yazıcıoğlu’nu neden takip etti?
19 Ocak 2007 tarihinde Şişli’de sahibi olduğu Agos gazetesinin önünde vurularak öldürülen Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olan kamu görevlileri ile ilgili yargılama sona yaklaşıyor. Mahkeme savcısı, çoğunluğu FETÖ’cülerden oluşan sanıklar hakkında “ağırlaştırılmış müebbet”e varan hapis cezaları istedi. Sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme nihai kararını verecek.
‘DİNK’İN ÖLDÜRÜLMESİNE GÖZ YUMDULAR’
Mütalaada, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarını yürüten FETÖ’cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer’in, diğer örgüt üyeleriyle birlikte Hrant Dink cinayetine kasıtlı olarak göz yumduğu şu satırlarla anlatıldı:
“Sanık Ali Fuat Yılmazer’in Emniyet içinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılanmasını gerçekleştirerek, sonradan kumpas oldukları anlaşılan Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaları başlatmayı amaç edinen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticilerinden olduğu, bu amaçla söz konusu yapılanmanın gerçekleştirilmesi için Hrant DİNK cinayetinin araç suç niteliğinde olduğu, sanığın yöneticisi olduğu Silahlı Terör örgütünce, Hrant Dink’in mutlak suretle öldürüleceği, bunun için hazırlıklar yapıldığı, 13.10.2005 tarihinden itibaren bilinmesine rağmen amaç suçun gerçekleşmesi için araç suç olan Hrant Dink cinayetinin gerçekleşmesinin beklendiği...”
‘YASADIŞI C5 ŞUBESİ KURDULAR’
Mütalaada, Ali Fuat Yılmazer’in, 12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon operasyonlarından tam bir yıl önce, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürlüğü içinde yasadışı şekilde ‘C5’ isimli bir büro kurduğu da şöyle hatırlatıldı:
“Sanık Ali Fuat Yılmazer tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü içerisinde oluşturulan C-5 isimli gizli birimde, Hrant Dink, Rahip Santora ve Zirve Yayınevi cinayetleri, Ergenekon, Balyoz gibi geniş kapsamlı soruşturmalara bu büronun baktığı, büronun başında sanık Yılmaz Angın’ın bulunduğu, sanık tarafından söz konusu büronun 2006 yılı Haziran ayında C-2 büro içerisinde böyle bir büro kurulduğu ikrar edilmiş ise de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 49184388.2152.13-100-0013 sayılı yazısında, C-5 Bürosu’nun 23.05.2012 tarihinde İçişleri Bakanı oluru ile kurularak yasal mevzuata bağlı olarak çalışmaya başladığı belirtilmiş, sanığın yasal mevzuat dışında söz konusu büroyu kurarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları doğrultusunda hareket etmiştir.”
Mütalaada da belirtildiği gibi, FETÖ’cü istihbaratçılar Emniyet İstihbarat Dairesi içinde, henüz adı bile olmayan ve 12 Haziran 2007’de başlayacak olan Ergenekon operasyonlarının altyapısını oluşturmak amacıyla 2006 yılı Haziran ayında “sağ terör ve azınlıklar” bürosu olarak bilinen C şube altında illegal ‘C5’ isimli bir yapılanmaya gitti. Bu büronun resmi kuruluş tarihi ise 23 Mayıs 2012.
Bu konuyu 27 Ekim 2015 tarihinde Posta gazetesinde ‘Karanlık Büro: C5’ başlığıyla yazmıştım.
İlginç olan, bu büronun, FETÖ’cülerin içinde bulunduğu tüm cinayetleri daha gerçekleşmeden takipte olması.
Örneğin 19 Ocak 2007’de öldürülen Hrant Dink ile ilgili 29 rapor, 1 Haziran 2006 ile 9 Haziran 2008 arasında bu büroya gelmiş.
18 Nisan 2007 günü gerçekleyen Malatya Zirve Yayınevi katliamıyla ilgili 3 rapor, yine aynı tarihlerde bu büroda yer almış.
12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon kumpasıyla ilgili 131 rapor ve belge, yine operasyonlar başlamadan bu büroda tutulmuş.
FETÖ’CÜLER İFADEDE KABUL ETTİ
Dink davasında yargılanan dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 2 Ekim 2014 tarihli savcılık ifadesinde, “İstihbarat Daire Başkanlığı C. Şube Müdürlüğü nezdinde C5 bürosunun kuruluşu ve bu büro hakkında bilginiz var mı?” şeklindeki soruda olayı şöyle kabullenmişti:
“Ulusalcılık faaliyetleri benim döneminde çok fazla arttı, bununla ilgili olarak eskiye nazaran arkadaşların çalışmaları da arttı, bu bana arz edildi, bu çerçeveden ne kadar personel ihtiyacı varsa tahsil ettim, ne istedilerse yaptım, böyle bir büro kurulmuş olabilir, Ali Fuat Yılmazer o dönemde böyle bir büro kuralım diye teklif getirdiyse mevzuata göre büro kurulmuştur.”
FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer de illegal C5 adlı büronun kuruluşunu 4 Aralık 2014 günü savcılık ifadesinde şöyle anlatmıştı:
“Ne zaman kurduğumu tam olarak hatırlamıyorum, evraklarda bellidir. C5 bürosu resmen kurulmuş bir büro mudur, onu da hatırlamıyorum. Ancak C5 büronun ne zaman tescillendiğini bilemiyorum. Yani bir büro içerisinde böyle bir çalışma grubu yapıldı, resmi olarak kurulduğunu bilmiyorum. Ben C bürosu içerisinde bulunan bazı arkadaşları ulusalcılık faaliyetlerini takip babında görevlendirdim, yani bir ekip kurdum. Ve bu aşırı sağ faaliyetler bağlamında değerlendirilmek üzere bu yola gidildi. C5 bürosu muhtemelen Danıştay cinayetinden sonra 2006 yılı ikinci yarısında oluşturulmuştur.”
Çok ilginç değil mi? FETÖ’cüler istihbaratçılar C5 isimli illegal bir büro kurduklarını kabul ediyorlar. Ama asıl ilginç olanı, henüz başlamamış operasyonlarla, işlenmemiş cinayetlerle ve katliamlarla ilgili bilgileri bu büroda topluyorlar.
Ne hikmetse, takip ettikleri, istihbarat raporlarını tuttukları kişiler daha sonra katlediliyor, öldürülüyor.
SAVCILIK BELKİ CEVABI BULUR
FETÖ’cüler bu konuda her yalanı söyleyebilir ama izaha muhtaç bir durum var: 29 Mart 2009’da öldürülen Muhsin Yazıcıoğlu hakkında 9 Eylül 2008-23 Mayıs 2012 arasında toplam 61 belge ve rapor bu büroya gönderilmiş. 9 Eylül 2008’den itibaren, yani Yazıcıoğlu daha öldürülmeden FETÖ’cü istihbaratçıların kurduğu C5 isimli illegal büro tarafından takip edilmiş.
Yazıcıoğlu, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı yönlendiren, BBP üyesi olan ve aynı zamanda Ramazan Akyürek Trabzon Emniyet Müdürü iken ‘Yardımcı İstihbarat Elemanı-YİE’ olarak görev yapan Erhan Tuncel ile Yasin Hayal gibi isimlerin ortaya çıkmasından sonra, “Bizim tarla çoktan sürülmüş” lafını boşuna söylememiş anlaşılan.
Bir soru daha var: İstihbarat Dairesi Başkanlığı içindeki C şube ‘sağ terör ve azınlıklar masası’ olarak biliniyor. Yazıcıoğlu hangi faaliyeti ve hangi gerekçeyle böyle bir büro tarafından takibe alınmış olabilir?
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, Yazıcıoğlu dosyasının örgütün talimatıyla üstünün kapatılması hakkında FETÖ’cü mahrem imamlar, istihbaratçı, savcı ve hâkimlerle ilgili geniş bir soruşturma yürütüyor. Belki o soruşturmada Yazıcıoğlu’nun öldürülmeden önce FETÖ’cüler tarafından kurulan C5 isimli büro tarafından neden takibe alındığının cevabı da bulunur.
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