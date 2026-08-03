FETÖ’cü haini MİT ‘yüz tanıma sistemi’, Emniyet hassas takiple yakaladı

Haberin Devamı

Gelen ilk haberler Emniyet İstihbarat Dairesi’nin koordinesinde Afyon ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin analizleri sonucu Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Afyon’da yakalandığı şeklindeydi. Daha sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü de FETÖ’cü Karatepe’nin Afyon, Eskişehir ve Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarında yer almayan önemli ayrıntıyı ise Anadolu Ajansı dünkü haberiyle verdi; Milli İstihbarat Teşkilatı Karatepe’nin kimliğini, casus takibi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında etkin şekilde kullandığı “Yüz Tanıma Sistemi” sayesinde 14 Mart 2026 günü tespit etti.

Haberin Devamı

MİT’in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde, Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart’ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ’cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT’in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe’nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ’cü Karatepe böylece MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

ÖZEL KUVVET TAKTİKLERİ

Emniyet teşkilatının operasyonunun detayları da oldukça ilginç. Eski bir Özel Kuvvetler mensubu olan FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin, eğitimini aldığı tüm gizlenme taktiklerini etkili biçimde uyguladığı anlaşılıyor.

Edindiğim bilgiye göre daha önce de hakkında yakalamaya yönelik çalışma yapılmışsa da sonuç alınamamış. 2024 yılında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Karatepe’nin Çanakkale’den deniz yolu ile sınır dışına kaçma arayışında olduğu, hatta kaçtığına dair bilgilere ulaşıldı. 2024 yılı içerisinde illegal yollardan yurtdışına kaçmış olabileceği iletilmişse de Karatepe hakkında araştırmalara devam edildi.

Haberin Devamı

2026 yılı Şubat ayının ilk haftasından itibaren araştırmalara tekrar başlandı. Yapılan analizler, saha çalışmaları ve teyide muhtaç istihbari bilgilere istinaden Yarenler Mahallesi ve çevresinde Karatepe’ye benzeyen bir kişinin olduğu, zaman zaman kâğıt ya da hurda topladığı, yalnız yaşadığı, dikkat çekmemek için genelde şapka taktığı, farklı güzergâhlarda bu şekilde bulunduğu bilgilerine ulaşıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce iletilen bilgilere göre; Antalya’da ikamet eden E.M.D. adına kayıtlı 546 963 ... ... GSM hattını kullandığı tespit edildi. Karatepe’nin bu hattı sadece ikameti çevresinde açtığı, yoğun bir irtibatın olmadığı belirlendi.

TOPLANTIYA KATILMIŞ

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 14 Mart 2026 tarihinde “Yüz Tanıma Sistemi” ile Karatepe’nin kimliğinin tespiti ise arama çalışmalarında dönüm noktası oldu. Karatepe’nin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri üzerinde durulurken; Afyonkarahisar’da yerel bir firmada çalışabileceği düşünülerek bu doğrultuda açık kaynak çalışmaları derinleştirildi. Nisan ayında Afyonkarahisar’daki bir yapı şirketinin ürün tanıtım toplantısında yüzünü bere ile gizleyen ve en önde oturan kişinin sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Daha sonra şirketin toplantı kayıtlarından ulaşılan görüntüdeki kişi ile ilgili çalışmalar yoğunlaştırıldı. Karatepe’nin sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Ardından Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Karatepe hakkında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince benzer tespitler yapılırken, koordine kuruldu ve Karatepe’nin irtibatlı olduğu kişiler de takibe alındı.

Haberin Devamı

Ö.A. İTİRAF ETTİ

İrtibat kurduğu ve zaman zaman birlikte inşaatlarda çalıştığı bir FETÖ bağlantısı tespit edilmeyen Ö.A. adına kayıtlı 2025 yılında aldığı GSM hattını firariye verdiği öğrenildi. Son dönemde sosyal medyada kendisiyle ilgili haberlerin yayılması üzerine paniğe kapılan Karatepe, iletişimini en aza indirerek bir tanıdığının yardımıyla il merkezindeki atıl ve boş bir binaya gizlendi.

Karatepe’nin Yarenler Mahallesi Emir Baba Caddesi No. 53 sayılı yerde olmadığı, başka bir yere geçip gizlenmesi üzerine kendisine yeni GSM hattını temin eden Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A., Karatepe’yi “Salih” ismi ile bildiğini, ancak X platformunda haberleri gördüğünü belirterek 31 Temmuz 2026 günü Dörtyol Mahallesi Demir Çevre Mevki İnaz Deprem Evleri kapı numarası olmayan adrese kendi aracı ile bıraktığını söyledi.

Haberin Devamı

Ö.A. öncesinde Afium AVM’de bulunan markette gıda maddeleri ve alkollü içecek aldıklarını, birlikte bu adrese gittiklerini, bu binanın atıl olduğunu, burada birkaç saat beraber kalarak alkol aldıklarını, sonra ayrılarak kendi ikametine yalnız geçtiğini, Karatepe’nin de yalnız kaldığını itiraf etti. Ö.A. açık adresini bilmediği Karatepe’nin saklandığı boş binayı emniyet ekiplerine gösterdi.

HATTI İLK KEZ KULLANDI

İstihbarat ve TEM Şube ekipleri görüntü vermemek için atıl binanın etrafında insansız hava araçları ve termal izleme araçları ile tespitler yaptı.

Takip edildiğini anlayan Karatepe, bu sırada Ö.A.’dan aldığı ve hiç kullanmadığı GSM hattını ilk kez aktive etti. Elinde siyah renkli spor çanta bulunan bir şahsın panikleyerek binanın girişinden üst katlara doğru gittiğinin görülmesi üzerine başlatılan operasyonda, 3’üncü katın dış kapısı açık olan daireye girmek istediği sırada, 1 Ağustos 2026 günü saat 00.50’de yakalandı. Emniyet ekiplerine sahte kimlik gösteren Karatepe, çok geçmeden gerçek kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

SAHTE KİMLİK, SAKLANMA VE PARA DESTEĞİ KİMDEN

İlginç olan ise yanında bulunan spor çanta içerisindeki giyim-yaşam malzemeleri yanında 98 Ata Lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 Euro ve 13 bin 535 Türk Lirası’ndan oluşan toplam 6 milyon 445 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirilmesiydi. Ayrıca 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel doküman ele geçirildi. Başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1.26 gram esrar ele geçirilen Karatepe’nin 0.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Evet Karatepe eğitimini aldığı tüm gizlilik kurallarını uyguladı ama ele geçirilen 6.5 milyon TL tutarındaki ziynet ve para, birilerinin kendisine hem sahte kimlik temini hem saklanma hem de saklanma konusunda hem de maddi destekte bulunmuş olduğunu akla getiriyor.