FETÖ’cü Güven’e belge sızdırılan Narkotik’ten sorumlu müdür yollandı

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Kumpas uyarıları bana 19 Ocak 2007’de katledilen gazeteci Hrant Dink konusunda yaptığım araştırmalar sonrası yaşadığım süreci hatırlatıyor; başıma bir şeyler gelebilirmiş!

Bugüne kadar terör örgütlerinden pek çok tehdit almış olsam da, kumpas, hapis dahil başıma ne geldiyse devlet içindekilerden geldiği için uyarıları artık ciddiye alıyorum.

DİNK CİNAYETİ VE FETÖ

19 Ocak 2007’de tetikçi Ogün Samast tarafından katledilen Hrant Dink suikastı için en yakın dostları “Ergenekon öldürdü” diye yazıp çizerken, cinayet dosyasında ortaya çıkardığım belgeler, suikastın onları da yönlendiren Emniyet içindeki FETÖ’cü istihbaratçıların Ergenekon kumpasını başlatmak için yol verdikleri bir cinayet olduğunu gösteriyordu. İki kitap ve sayısız yazımda anlattığım gibi bir FETÖ operasyonu olan Hrant Dink cinayeti ile ilgili bu konudaki yargılama önceki gün de devam etti. Bu kapsamda en çok ismini yazdığım kişiler FETÖ’cü cinayetin hazırlık aşamasında Trabzon Emniyet Müdürü, cinayetin işlendiği sırada EGM İstihbarat Dairesi Başkanı olan Ramazan Akyürek ile İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer oldu. Onların arkasından da cinayetin hazırlık aşamasında Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü şimdi ise Ankara Emniyet Müdürü olan Engin Dinç gelmiştir.

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Engin Dinç, Trabzon İstihbarat Yardımcı İstihbarat Elemanı “Mehmet Kurt” kod isimli Erhan Tuncel’in verdiği bilgi üzerinden, yapılacak suikastı en iyi bilen birkaç kişiden birisiydi. Cinayetin azmettiricisi olan Emniyet Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel tüm detayları bağlı olduğu polise bildirmiş, Dinç’in önündeki 15 Şubat 2006 tarihinde F4 istihbarat raporunda, Hrant Dink’in Yasin Hayal tarafından ne pahasına olursa olsun öldürüleceği yer almıştı. Dinç raporu, Trabzon Emniyet Müdürü Akyürek’e sunmuş bir de Ankara’da yine FETÖ’cü Yılmazer’in başında olduğu İstihbarat C Şube’ye yollamıştı. Cinayeti planlayan Yasin Hayal, Ogün Samast ile ortak hareket eden isimleri gözaltına alıp cinayet hazırlığını boşa çıkartacağına, 17 Şubat 2006’da suikasttan hiç bahsedilmeden İstanbul İstihbarat Şube’ye “Hrant Dink’e yönelik bir ses getirici eylem” yapılacağı bilgisi vermekle yetinmişti.

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Engin Dinç, 6 Ağustos 2004 ile 30 Ağustos 2006 tarihleri arasında Trabzon Emniyetinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı. Dink cinayetinin azmettiricisi, “Emniyet’in cinayetteki parmak izi” olan Erhan Tuncel, 2004 Ekim ayında Yardımcı İstihbarat Elemanı yapılmıştı. Önceki gün görülen davada söz alan Erhan Tuncel, cinayetin hazırlığı aşamasında Trabzon İstihbarat Şube müdürü olarak görev yapmış olan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in dinlenmesini talep etti. Tuncel, “Onun işlediği suç nedeniyle biz yargılanıyoruz” dedi.

Gördüğünüz gibi 2007’den beri bu isimler hep karşıma çıkıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin deyimiyle “FETÖVARİ” bir kumpas tartışması yine Engin Dinç ismi...

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İFADEYİ FETÖ’CÜYE YOLLAYAN POLİS

Yargıyı, Emniyeti, siyaseti, bürokrasiyi kendisi gibi pisliğe bulamış Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari elemanı olan Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara Emniyeti karıştı. Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve üç komiser tutuklandı. Dün de Narkotik Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Tümer, Polis Akademisi’ne yollandı.

Ayhan Bora Kaplan’ın 7 Eylül 2023 günü gözaltına alınmasından 13 gün sonra ifadesi ve dosyası 20 Eylül günü Ankara Narkotik Şube’de görevli Serkan Dinçer isimli polis memuru tarafından FETÖ’cü Cevheri Güven’e yollanmıştı. Deniz Baykal’a kaset kumpasının medya ayağından olan ve Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında rol oynayan firari FETÖ üyesi Güven, bu dosya üzerinden haberden çok algı operasyonu yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

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FETÖ’cü Cevheri Güven’e Ayhan Bora Kaplan’ın ifadesini ve dosyasını yollayan ve 13 Kasım 2023 günü gözaltına alınıp tutuklanan Serkan Dinçer sıradan bir polis değil. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü olduğu zamandan yakın ilişkisi var. Öyle ki Engin Dinç 2013 yılında İstihbarat Dairesi Başkanı olduğu dönemde, Trabzon’dan getirip İstihbarat Siber Şube’de görev verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ’cülere bilgi sızdıran Serkan Dinçer, istihbarat hizmetlerinden çıkarılarak Diyarbakır il hizmet kadrosunda görevlendirildi. Sonrasında Ankara’da Tuzluçayır karakolunda görevli iken, 1 Ağustos 2023’te Ankara Emniyet Müdürü olan Engin Dinç’in talimatıyla Narkotik Şube’ye atandı. Böylece gizli bilgilere erişimi olan bir şubede görev yapma fırsatı buldu. Halen tutuklu olan Narkotik polisi Dinçer hakkında savcılık soruşturması devam ediyor.

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SAHTE İHBARLA CUMHURBAŞKANI’NI SORGULAMIŞLAR

Bu arada Ankara Narkotik Şube’de tuhaf bir olay daha yaşandı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC Vatandaşlık Numarası üzerinden yurtdışından bir uyuşturucu ihbarı yapıldı. Şube’de çalışan bir başka polisin de Erdoğan ile ilgili sorgulama yaptığı ortaya çıktı. Üst üste yaşanan olaylardan olsa gerek Narkotik Şube’den sorumlu Müdür Yardımcısı Yılmaz Tümer ani bir kararla Polis Akademisi’ne yollandı.

Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürü olarak atandığında, Tümer’i İstihbarat’tan sorumlu müdür yardımcısı yapmak istediği ancak yine Emniyet mensubu olan iki kardeşinin durumu nedeniyle gelen itiraz üzerine bunu gerçekleştiremediği söyleniyor.

Yılmaz Tümer’in ağabeyi Mustafa Tümüklü’nün Ankara Emniyet Müdürlüğü emrinde 4. Sınıf Emniyet Müdürü iken FETÖ iltisakından dolayı 2018 yılında 701 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği, örgütsel yapı içerisinde B4 (FETÖ mensubu) olarak kodlandığı şeklinde bilgiler bulunduğu ve hakkında adli işlem başlatıldığı yazıldı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Tümer’in bir diğer ağabeyi Baki Tümüklü’nün polis memuruyken FETÖ iltisakından dolayı 2018 yılında 701 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği belirlenmişti. Yine basında yer alan bilgilere göre Yılmaz Tümer, iki ağabeyinin FETÖ’den ihraç edilmesinden sonra soyadını değiştirdi.

Tekrar ediyorum, Ayhan Bora Kaplan ile kimin kirli ilişkisi varsa ortaya çıkarılsın ancak Ankara Emniyeti merkezli siyasete kumpasın üzeri örtülmesin. Çünkü üzeri örtülen, unutulan her ihanet tekrar ediyor.