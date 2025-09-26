FETÖ Siyaset Yapılanması imamı anlatıyor: Melih Gökçek Mansur Yavaş FETÖ’cü mü?

Haberin Devamı

Her iki taraf da birbirini “FETÖ’cülerle işbirliği yapmakla” suçlayınca, “Gökçek ve Yavaş FETÖ’cü mü?” tartışması başladı. Bu soruya en iyi cevabı alacağımız kişi “FETÖ MİT Mahrem Yapılanması” altında, 2013’ten sonra oluşturulan “FETÖ Siyaset Yapılanması” içinde görevli “Doktor Ali” ve “Ekrem” kod adlarını kullanan FETÖ elebaşına tedavisini yapacak kadar yakın diş hekimi Ahmet Özcan.









Bylock yazışmalarından Özgür Özel ile de ilişkisi olduğu ortaya çıkan “Cüneyt” ve “Cafer” kod adlarını kullanan “Türkiye Genel Siyaset Sorumlusu” Ahmet Hamdi Parlak’a bağlı olarak görev yapan Ahmet Özcan, 21 Şubat 2018 tarihinde Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde verdiği ifadesinde, Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Aziz Kocaoğlu, Osman Baydemir gibi belediye başkanları ile FETÖ üyesi milletvekilleri ve ilişkili oldukları siyasetçilerin isimlerini verdi. Ahmet Özcan, eski ABB Başkanı Melih Gökçek için de şunları anlattı: “Melih GÖKÇEK; (Ankara Büyükşehir Belediyesi) 2011 yılı Eylül ayı içerisinde Fetullah GÜLEN’i ziyarete gittiğim esnada, Pennsylvania’da bulunan evinin yemekhane sorumlusu olan Mustafa Bey’den, Melih GÖKÇEK’in de yukarıda Fetullah Gülen ile görüşmeye geldiğini söyledi. Ayrıca 2014 yerel seçimleri dahil ve öncesi seçimlerde Ankara Sorumlusu Cemil KOCA ile Melih GÖKÇEK isimli şahısların sık sık görüştüğünü duydum.”

SİYASET YAPILANMASI 2013’TE OLUŞTURULDU

FETÖ’nün “Siyaset Yapılanması” 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklama girişimi ve 17/25 Aralık 2013’te Başbakan Erdoğan’ı tutuklama girişimi sürecinde yani 2013’ten itibaren oluşturuldu. AK Parti ile siyaset üzerinden de mücadele için oluşturulan FETÖ Siyasi Yapılanması ilk olarak mevcut tüm partilerin yönetici ve milletvekilleri ile ilişkiye girdi. İkincisi tüm partilerin kadın ve gençlik kolları dahil parti kadrolarına eleman sızdırdılar. Üçüncüsü de her seçimde AK Parti karşısında hangi parti güçlüyse o desteklendi.



Nitekim, ifadesinde “2013-2016 yılları arasında siyaset yapılanması içerisinde benim bu yapı içerisinde tanıdığım ve birlikte hareket ettiğim şahıslar” diyerek siyasetçilerle ilişkilerini anlatan Ahmet Özcan, Mansur Yavaş’tan bahsederken bunu şöyle anlattı: “2014 yılı yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir’de CHP adayı Mansur Yavaş isimli şahıs desteklendi, benim sorumluluk alanımdaki illerde herkes seçim çalışmalarına bu yapı adına iştirak etti, tüm illerde AKP’nin kaybedeceği şekilde hesap yapılarak diğer parti adaylarının desteklenmesi yönünde çalışmalar yaptık.”

SADULLAH ERGİN, OSMAN BAYDEMİR, AZİZ KOCAOĞLU



Ahmet Özcan’ın FETÖ üyesi ya da ilişkili olarak ortak hareket ettiği siyasetçiler olarak verdiği isimlerden bazıları şöyle:

“Fazilet Dağcı ÇIĞLIK; (Erzurum AKP Milletvekili) Bu şahsın eşi olan Muharrem ÇIĞLIK İsviçre ülkesine gidip Abdullah AYMAZ ile görüştü. Ayrıca 2015 seçimlerinde yapı tarafından desteklendi.

Mustafa YÜN; (MHP Kilis Milletvekili. 2015 Haziran seçimleri) Bu şahıs kendisini çok iyi kamufle ederek siyasi yapılanmanın desteği ile Kilis’ten Milletvekili oldu.

Sadullah ERGİN; Türkiye Genel Siyasi Sorumlusu Cüneyt (K) isimli şahsın Fetullah GÜLEN’in Sadullah ERGİN’den övgüyle bahsettiğini parti içinde kendisini iyi kabul ettirdiğini anlatmıştı.

Ekrem YETER; Cemaatten olduğunu Cüneyt (K) söyledi. Basından Bülent ARINÇ’ın damadı olduğunu öğrendim.

Suat KILIÇ; Siyasi yapılanma sorumlusu Cüneyt (K) Suat KILIÇ ile Süfyan EMİROĞLU, Aslan KARANFİL ve Hüseyin DEMİR aracılığıyla bağlantısının olduğunu ve haberleştiğini söyledi. Üniversite döneminde Suat KILIÇ’ın Ankara’da yapıya ait yurtlarda kaldığını Selçuk (K) Atila ÖZTÜRK isimli şahıstan duydum.

Tahir AKYÜREK; Konya BBB. Seçim ve siyasal faydalanma amacıyla Konya Bölge yapılanmasıyla görüştüğünü Cüneyt (K) isimli şahıstan yapılan toplantılarda duydum.

İdris BAL; AK Parti Milletvekili, yapıya mensup olduğunu Cüneyt (K) isimli şahıstan yapılan toplantılarda duydum ve biliyorum.

Hami YILDIRIM; AK Parti Milletvekili, yapıya mensup olduğunu biliyorum.

Hakan ŞÜKÜR; AK Parti Milletvekili, yapıya mensup olduğunu biliyorum.

İlhan İŞBİLEN; İzmir AK Parti Milletvekili, yapıya mensup olduğunu biliyorum.

Haluk İPEK; Avukatlar yapılanmasından sorumlu olan Rasim KUSEYRİ ile aynı ofisi kullandığını Cüneyt (K) isimli şahıstan yapılan toplantılarda duydum.

Aziz KOCAOĞLU; CHP İzmir BBB. Seçim dönemlerinde siyasi destek amaçlı görüşmeler olduğunu Ege siyasi sorumlusu Zübeyir (K) tarafından söyleniyordu.

Fatih GÜRSUL; CHP Genel Başkan danışmanı, 2015 Haziran Genel Seçimlerinde CHP Milletvekili adayı, yapıya mensuptur, Haydar (K) ve Cüneyt (K) isimli şahısların birebir görüştüğünü biliyorum.

Osman BAYDEMİR; Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde FETÖ’den destek almak amacı ile görüştüğünü, Haydar (K) Güneydoğu sorumlusu toplantılarda bahsetti.”



Listenin daha fazlası kitabımda yer alıyor.

FETÖ HER PARTİNİN İÇİNDE



Elbette bu isimler Ahmet Özcan’ın bildikleri, bir de başka mahrem imamların ilişkili olduğu siyasetçiler var. Ancak görüldüğü gibi listede her partiden ismin bulunması yıllardır söylediğim şu cümleyi teyit ediyor; FETÖ’nün tek bir siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Yani Gökçek, Yavaş ya da diğerleri FETÖ üyesi değil en fazla desteklediği ve kullandığı siyasetçiler olabilir. Bugün de başkaları olduğu gibi.

Zaten asıl tehlike bu değil...

Asıl tehlikeyi Ahmet Özcan, FETÖ siyasi yapılanmasının kuruluş amacını anlatırken söylüyor: “FETÖ terör örgütünün siyaset yapılanmasının amacı 2013 yılı ortalarında nasıl ki eğitimde, adliyede, güvenlik güçlerinde FETÖ terör örgütü adına bulunulması gerektiği düşünülüyorsa, devleti yönetmeye talip tüm siyasi partilerde de kadroları bulunması gerektiği hedeflendiği için mevcut siyasi yapı içerisinde olanlar değil yeni yetişecek, geleceğin siyasilerinin bu yapı adına yetiştirilmesi gerektiği, daha çok yeni yetişmiş kadrolar ve bu yapıyla ilişkilendirilmeyecek kişilerin AKP, CHP, MHP, HDP, SP, DP vs gibi siyasi partilerde aktif olarak 2014- 2018-2019 veya 2023 gibi ileriki yapılacak seçimlerde kadrolara yerleştirmekti. Seçilen bu şahıslar ilçe teşkilatlarında normal bir üye olarak göreve başlatılıp daha sonra ileriki yıllarda ilçe parti teşkilatı yönetimi, il teşkilatı yönetimi, genel merkez, kadın kolları, gençlik kolları vs. her türlü seviyede görev alıp siyasi çalışmalara devam etmeleri sağlanıyordu.