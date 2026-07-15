FETÖ PKK’dan daha büyük bir tehdit

Haberin Devamı

2021 yılında FETÖ’nün Türkiye için tehdit olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 63 iken, 2024’te yüzde 67.2’ye, 2026’da ise neredeyse yüzde 70’e dayandı. Areda araştırma şirketinin 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1.100 kişiyle yaptığı ankete göre FETÖ’yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise 2021’de yüzde 37.0, 2024’te yüzde 32.3, 2026’de ise yüzde 31.3’e geriledi.

Aynı ankette “15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadeleyi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını verenlerin oranı yüzde 60.2, “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 39.8 olarak çıktı. Bu iki soru, devletin yürüttüğü FETÖ ile mücadeleyi yüzde 60.2 oranıyla büyük ölçüde yeterli gören Türk halkı, yüzde 68.7 oranı ile FETÖ’yü tehdit olarak görüyor.

Haberin Devamı

FETÖ’yü bir “tehdit” ile “tehlike” olarak görmek arasında eylemsel bir fark var. Yani toplumun tamamının FETÖ’nün tıpkı PKK gibi tehlikeli bir terör örgütü olarak gördüğü kesin ama FETÖ’yü bir tehdit unsuru olarak görmesi yapabileceği kötülükleri işaret ediyor.

Optimar Araştırma şirketinin anketine göre de FETÖ yüzde 69.2 oranında tehdit olarak görülüyor. FETÖ’yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise yüzde 27.7. Öyle ki Optimar’ın araştırmasına göre, FETÖ, PKK terör örgütünden daha tehlikeli.

Optimar’ın anketine katılanlar yüzde 43.1 oranında FETÖ’yü tehdit olarak görürken, PKK’yı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 33.8. DEAŞ’ı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 9.2, DHKP-C’yi tehdit olarak görenlerin oranı 13.8.

Sadece ankete verilen cevaplar değil, yaşanan gerçekler FETÖ’nün hâlâ nasıl büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

81 İLDE OPERASYON

Önceki gün 81 ilde 973 FETÖ mensubuna yapılan operasyon örgütün nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: 2.702 HESAP ENGELLENDİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyonla toplumsal kaos çıkarmaya çalışan FETÖ hâlâ milli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Duran, FETÖ’nün kaos çıkarmayı amaçladığı binlerce sosyal medya hesabının belirlendiğini ve yargı yoluyla bunların kapatılarak mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bugüne kadar kapatılan hesap sayısının 2 bin 702 olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

UÇUM: FETÖ CASUSLUK VE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Türk halkı gibi Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler de FETÖ’nün Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu biliyor ve bunu da söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili her konuşmasında FETÖ tehdidiyle mücadelenin kararlı biçimde devam edeceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizinde FETÖ’nün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü yönünün ortaya çıktığına vurgularken şu tanımlamayı yaptı: “Bu örgüt ‘dini istismar eden salt bir terör örgütü’ olmaktan ziyade emperyalizme hizmet eden ‘dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü’”.Uçum, FETÖ’nün emperyalizmin hizmetinde bir casusluk örgütü olduğunu şöyle ifade etti: “FETÖ çetesi, emperyalizmin (özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin) bir aparatı olarak Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk, Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Dışarıda önemli mesafeler katedildi. Bununla birlikte FETÖ çetesiyle mücadele, içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Asla gevşekliğe düşülemez. Bu casusluk ve terör örgütü tamamen tasfiye edilinceye kadar mücadelenin yüksek kararlılıkla devam etmesi elzemdir.”

Haberin Devamı

GÜRLEK: FETÖ KÜRESEL AHTAPOTUN KOLU

Hâkimlik ve Başsavcılık dönemlerinde olduğu gibi bugün de FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden birisi olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ’yü “küresel ahtapotun kolları” olarak tanımlarken tehdidin varlığını şöyle ifade etti: “FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurtdışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir. Örgüt şu an özellikle ‘güncel yapılanma’, ‘finans yapılanması’, ‘yurtdışı yapılanması’ ve ‘kripto unsurlar’ üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurtdışına kaçanlar ise Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler. Kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, ‘kripto’ yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, ‘Ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız’ felsefesiyle hareket edilmektedir. Bu yüzden devletimizin, bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesi en küçük bir gevşeme göstermeksizin kararlılıkla sürdürülmektedir.”

Haberin Devamı

FİDAN: PKK BIRAKTI FETÖ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son açıklamasında FETÖ tehlikesinin varlığından ve tehdidin devam ettiğinden söz ederken şunları söyledi: “Türkiye bu konuya en yüksek ihtimamla dikkat etmeli. Çünkü örgütün kurucu lideri öldükten sonra yerine geçen yönetim kadrosu, Türkiye ile ilgili hedeflerinden ve eylemlerinden vazgeçmiş değiller. Türk devletine yönelik operasyonları devam ediyor, devleti yönetenlere yönelik operasyonları devam ediyor. PKK’nın bile ‘Türkiye’de silahlı eylemlerden artık vazgeçiyorum’ dediği bir noktada, FETÖ’nün hâlâ Türkiye’de mücadele etme pozisyonunda kalması tabii ki devletin bu tehdidi bir milli güvenlik önceliği olarak görmesi gerektiği zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yani bütün güvenlik kurumları da buna göre hareket etmek zorunda.”

Haberin Devamı

Bir sonraki 10 yıla FETÖ tehdidi kalmaması için etkili mücadele şart.