FETÖ kumpasıyla küreselcilerin ele geçirdiği CHP yurtiçinde bile Türkiye partisi olamıyor

Haberin Devamı

PKK/DEM ile Somali tezkeresine “Hayır” oyu veren CHP’li Namık Tan’ın sözleri ile bunu bir kez daha gördük. 2010’da Deniz Baykal’a FETÖ’nün kaset kumpası sonrası Kılıçdaroğlu ile başlayan bu süreç Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi ürünler vermeye devam ediyor, edecek...

‘KUMDAN KİBİR KULELERİ’ DAĞILDI

Tuhaf olansa, yandaşlarının CHP Milletvekili Namık Tan’ın TBMM’de “Mavi Vatan masaldır” sözlerine gösterdiği tepki. Sanki ilk kez bir CHP’li politikacı ‘Mavi Vatan’a dil uzatıyormuş gibi eleştiri üzerine eleştiri yaptılar. Geleneksel ve sosyal medyada kendisini herkesten akıllı zanneden “kumdan kibir kuleleri”; CHP’nin 2010’dan beri milli meselelerde baş aşağı gidişine, PKK terör örgütünün siyasi kolu PKK/HDP-DEM ile işbirliğine, verdikleri oylarla FETÖ iltisaklı kişilerin milletvekili olmasına seyirci ve sessiz kalan ünlü ünsüz, asker, bürokrat, siyasetçi, gazeteci kim varsa eleştiriye başladı.

Haberin Devamı

Namık Tan “Mavi Vatan masaldır” diyene kadar CHP’deki ele geçirilişine, değişim ve dönüşüme gözlerini kapatan “fikir körleri” sadece kutuplaşma ve nefret üzerine kurdukları söylemleri ile birlikte kendileri de değişip dönüştüler.

ÇÜRÜME VE ÇÖZÜLME

Atatürk’ü maske olarak kullanan bu kişiler küresel sistemin ele geçirdiği CHP’nin politikalarının, kadrolarının çürüyüp çözülmesine hem sessiz kaldılar hem de omuz verdiler.

Namık Tan’ın “Mavi Vatan masaldır” sözü “kumdan kibir kulelerini” yıkan küçücük bir dalga gibi hayal dünyalarını altüst etti. Kule değil kum olduklarını görüp bazıları “CHP’deki değişimi” fark ediverdi (!)

Kulaklarına inanamayanları mı ararsın, okuduğuna inanamayanı mı?

Olayı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelere götürdüğü isim olan Namık Tan’a bağlayanlar sirklerdeki illüzyonistler gibiydi.

Bundan önce yine bir başka emekli büyükelçi olan Kılıçdaroğlu’nun yanındaki Ünal Çeviköz’ün sözlerini ve yaptıklarını unutarak, Özgür Özel’in yanındaki Namık Tan’ın “Mavi Vatan masaldır” sözü üzerinden nasıl milli olduklarını ispatlamaya giriştiler.









FETÖ KUMPASI İLE BAŞLADI



Hatta 2010’da FETÖ’nün kumpasıyla CHP’nin başına getirilen Kılıçdaroğlu ile başlayan dönüşümü yaşadıkları halde gerçeklere gözlerini 2011’de CHP Milletvekili Tanju Özcan’ın kısa süre önce Kılıçdaroğlu’ndan aktardığı “Deniz Baykal CHP’yi MHP çizgisine oturttu, ben ise HDP çizgisine oturtacağım” sözlerine kulaklarını kapattılar.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu partiyle birlikte o “kumdan kibir kulelerini” de değiştirdi, dönüştürdü ve o çizgiye oturttu.

O yüzden Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz’ün, Rusya’dan S400 alınmasına karşı sözlerine, Karabağ’ın kurtuluşu sırasında Türkiye’yi suçlamasına, Türkiye’nin Kıbrıs politikasına eleştirisine, Libya mutabakatına karşı çıkmasına, AB’ciliğine, ABD’ciliğine, “Mavi Vatan saldırganlıktır” sözlerine yani küresel sistemin borazanlığına seslerini çıkarmadılar.

Sadece Çeviköz’ün sözleri değil, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında CHP politikalarının tersyüz edilmesine seyirci kaldılar.

Irak ve Suriye’de bugün de büyük bir başarıyla yürütülen PKK/YPG terör örgütüyle mücadele için gerekli olan ve daha önce “evet” oyu verdikleri tezkerelere 2021 ve 2023 yıllarında PKK’nın siyasi kolu PKK/HDP-DEM ile “hayır” oyu kullanması CHP tarihine kara bir leke olarak geçti. CHP’nin önceki yıllarda “evet” dediği tezkereye “hayır” demesini gerekçelendirmek için utanmazca yaraştılar. Libya tezkeresine yine PKK/HDP-DEM ile “hayır” oyu vermesini de savundular, bir kısmı da sessiz kaldı.



TAN’DAN TUHAF CÜMLELER



Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat 2024 tarihinde bir ‘Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’ çerçevesinde iki yıllığına asker bulundurmaya imkân veren tezkerenin görüşmeleri sırasında Namık Tan yalnızca “Mavi Vatan masaldır” demiyor.

Haberin Devamı

CHP’nin PKK/DEM ile yine “hayır” oyu verdikleri tezkere ile Somali’ye gidecek Türkiye ve Türk askeri için bırakın bir emekli büyükelçiyi sokaktaki sıradan bir kişinin bile etmeyeceği şu sözleri TBMM kürsüsünde kullanıyor:

“Türkiye tezkereyle, içecek ayranı zor bulurken, Somali’ye tahtırevanla gitmeye kalkıyor.”

CHP yönetimi basın toplantısı düzenleyip durumu kurtarmaya çalışsa da sorun sadece Namık Tan’ın “Mavi Vatan masaldır” sözü ile sınırlı değil. CHP’deki kuşatma çok daha büyük.

Somali tezkeresine PKK/DEM ile “hayır” oyu vermek Namık Tan’ın değil CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetiminin siyasi kararı değil mi? Elbette “Evet”...

“Yurtdışında Türkiye partisiyiz” deyip algı peşinde olan Özgür Özel CHP’si yurtiçinde ne kadar Türkiye partisi olabiliyor?

Haberin Devamı

AB’ye vizesiz girmek için hapisteki PKK’lı ve FETÖ’cülerin serbest bırakılmasını sağlayacak Terörle Mücadele Yasası değişikliği yapacağını söyleyen Özgür Özel, PKK/DEM ile işbirliği gereği kayyum atamasına karşı çıkıyor.

Yine PKK ve FETÖ’cülükten dolayı devletten ihraç edilen KHK’lıların mağdur olduğunu söyleyip onlara vaatte bulunuyor.

Bakmayın siz Özgür Özel’in “Yurtdışında Türkiye partisiyiz” sözlerine, 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün operasyonuyla ABD’ci, AB’ci küresel sistem tarafından ele geçirildi. Genel başkanın adı Kemal Kılıçdaroğlu da olsa Özgür Özel de olsa onların değil, küresel sistemin adamları “Ünal Çeviközgiller” ile “Namık Tangiller” ne derse o olur.