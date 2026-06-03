FETÖ ile kirlenmiş CHP’lilerin çamur güreşi

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Baykal döneminde CHP binasının önünden geçemeyecek FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban ve yanındakiler, 26 Ocak 2012’de Kılıçdaroğlu tarafından Genel Merkez’de ağırladı. Bu ziyaretten 19 gün sonra 7 Şubat 2016’da FETÖ’cü savcılar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklamaya ve yardımcılarını tutuklamaya kalktı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın tutuklanma girişiminde olduğu gibi 17/25 Aralık 2013 kumpasında, 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulmasında FETÖ ile yan yana olan CHP’deki Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekibi şimdi birbirini FETÖ ile işbirliğiyle suçluyorlar.

Karşı olduklarını söyledikleri 15 Temmuz 2016 darbe girişimine vatan haini FETÖ’cülerin ağzıyla “kontrollü darbe” yazdıklarını unuttuğumuzu zannediyorlar.

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Şimdi boğazlarına kadar battıkları FETÖ çamuru ile güreş tutuyorlar.

HEPİNİZ ORADAYDINIZ

Sanki FETÖ’nün dershanelerine, okullarına, bankasına, medyasına el koyduğunda FETÖ’cülerin önüne yatanlar onlar değilmiş gibi arsızca, yüzsüzce birbirine saldırıyorlar.

Bu yüzsüzlere tek bir cümle yeter aslında: Hepiniz oradaydınız.

Yaptıkları çamur güreşi, artık içlerine sinmiş, nefesleri haline gelmiş FETÖ isimli lağım kokan bataklık çamurunu birbirine atıyor ama kendi içindeki ve üzerindeki pisliği görmeden karşıdakinin ne kadar kirli olduğunu gösteriyor.

Bir de yıllardır olup biteni seyreden; her yeri çamur olmuş, kendi üzerlerine sıçramış pisliğe bakmadan karşı tarafı suçlayan taraftarları var. Aralarında besleme satılık gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, eski askerler koro oluşturmuşlar sadece birileri alkışlasın diye, belki bana da siyasi ya da ekonomik pay düşer diye, tıpkı yolsuzluk ve rüşvet gibi CHP’nin FETÖ ile işbirliği sonucu topyekûn nasıl bir pisliğe bulaştığını görmezden gelip iki ucu pis bir değneğin bir ucuna sarılıyorlar.

CHP tüm bu FETÖ çamuruna bulanırken; ben uyardığımda bana saldıran, olana bitene sessiz gazetecisinden akademisyenine belki vekil olurum diye ellerini ovuşturan eski askerinden eski bürokratına, kendini akıllı zanneden o “pek demokrat”, o “çok muhalif” tipler üzerlerine bulaşan çamuru görmezden gelip karşı tarafın nasıl kirlendiğini söylüyor.

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Onlara da şimdi söylenecek tek cümlem: Siz de oradaydınız.

KILIÇDAROĞLU’NUN KABAHATİ VE ÖZRÜ

Kılıçdaroğlu şimdi hiç kabahati yokmuş gibi özeleştiri yapıyor, günah çıkartıyor, özür diliyor: “Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum; FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurtdışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış, alnı ak başı dik bir adam duruyor karşınızda... Ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakâr örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.”

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PAVYON KÖŞELERİNDE DELEGE PAZARI

Yıllar sonra genel başkanlık koltuğunu yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla arkasından hançerlenerek, Ankara’nın pavyonlarında kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla kaybeden Kılıçdaroğlu’nun gecikmiş özrü ne acı...

Ortada sadece kaybettikleri seçimler değil, Atatürk’ün kurduğu partiye FETÖ terör örgütünün ajanlarının yerleşmesi ve bu örgüte yardım ve yataklık gibi bir suç var.

Ve bu CHP Genel Başkanı tarafından itiraf ediliyor.

Mahkemenin kararıyla yeniden koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu yaptığı özeleştirinin ve dilediği özürün hakkını verecekse CHP’yi sadece yolsuzluk ve rüşvetten arındırmakla kalmamalı ve CHP içindeki FETÖ ajanlarını eylemleriyle tek tek deşifre etmeli.

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Gerçekten de 2010’daki genel başkanlığından sonra CHP’ye sızan FETÖ ajanlarını Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bilecek kimse olamaz. Ne olduysa onun zamanında oldu.

Çamur güreşi dedim ya; görüntü tam olarak bu...

Eski CHP Milletvekili İhsan Özdeş’e, Kılıçdaroğlu genel merkezde, “Cemaat bizimle yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sormuş.

Yine eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz, “2011’de FETÖ ile CHP’yi barıştıracağım diyen zatı İstanbul’dan vekil adayı yapan Kemal Bey... Neyi fark edemediniz acaba?” dedi.

Bildiğini sadece Kılıçdaroğlu’nu vuran siyasi olarak, işine yarayan kısmını aktarmış ama o vekilin adını nedense yazmamış Sabahat Hanım...

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FETÖ’nün medyasına, bankasına, okullarına el konurken yerlere yatanlar, MİT tırlarının durdurulması üzerinden vatan ihanet edercesine paylaşım yapanlar, 15 Temmuz için “kontrollü darbe” raporu yazanlar ortaya dökülmüş karşıdakini suçluyor. Size de söylüyorum: Siz de oradaydınız.

Neyse benim yıllardır bildiğimi ama onlar milletvekili iken sustukları gerçekleri bu kadarı ile aktarmaları bile yeter...

YÖNETİMDEN ÖRGÜTE ÇAMURUN İÇİNDE

Zamanında susanların şimdi yaptıkları çamur güreşi öyle bir hal aldı ki firari FETÖ’cü kumpasçı Emrullah Uslu bile Özgür Özel’i kollamak için Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilişkisi olduğunu kendisi üzerinden şöyle anlattı: “Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Hem de partisindeki merkez ofisinde görüştüm. Ondan sonra babam vefat ettikten sonra Kılıçdaroğlu arayıp başsağlığı da diledi. Kılıçdaroğlu’nun oğlu bir ara Kore’de doktora yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu oğlunu (FETÖ) emanet etmiş orada.”

Kılıçdaroğlu isim vermeden Özgür Özel ve İmamoğlu ekibini CHP’ye sızmış FETÖ ajanları olarak ilan edince karşı tarafın korosu, Kılıçdaroğlu’nun ne kadar FETÖ’cü olduğunu yaşadıkları ve bildikleri üzeriden anlatma yarışına girerek FETÖ pisliği Emrullah Uslu ile aynı çizgiye hizalanmışlar.

Ne ilginç değil mi; 2023’e kadar Kılıçdaroğlu destekçisi olan tüm FETÖ’cüler şimdi Özgür Özel ve İmamoğlu destekçisi...

Ne koalisyon ama...

Yazımı yine aynı cümleyle bitireyim:

Kemal Kılaçdaroğlu da Özgür Özel de CHP milletvekilleri de iktidarı ancak içine sızmış FETÖ’cülerle yıkabileceğini düşünerek işbirliği yaptı. Parti yönetiminden örgütlere, hatta seçmene kadar herkes her şeyi biliyordu. Hatta parti yönetimi, “FETÖ’cü” dediklerini listeye koydu. Seçmen de koşa koşa oy verip milletvekili bile seçti. Demem o ki: Hepiniz ama hepiniz oradaydınız ve hâlâ pisliğin içinde çamur güreşi yapıyorsunuz.