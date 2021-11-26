FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş

CHP’nin bu tehlikeli kampanyaları hakkında “askeri öğrenci” konusunu topluma somut olgularla anlatmak zorundayız. Savcılıklar, TSK’daki yapıyı çökertmek için rütbeli personel yanında artık FETÖ iltisaklı askeri öğrencilere yönelik operasyonlara hız verdi. Dün İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın gözaltı kararı verdiği 112 kişi arasında 65 eski askeri öğrencinin bulunması dikkatlerden kaçmamıştır.
Savcılıkların tespitlerine göre, yıllara ve okullara göre değişmekle birlikte, bu kurumlar kapatıldığında öğrenci mevcudunun yüzde 80 ile yüzde 99.5’i FETÖ iltisaklıydı.
Bu kişiler, yazılı sınavı çalıntı sorularla, mülakatları aday numarası üzerinden şifreleme ile geçtiler. Sağlık engeli olanlar da FETÖ’cü hekimlerin sahte raporları ile okullara sokuldu. Yazımın devamında buna dair bir askeri öğrencinin itirafını okuyacaksınız.
Dahası, “Biz çocuklarımızı devlete teslim ettik, devletten isteriz” diyen ailelerin, çocuklarını daha askeri okula girmeden, ortaokul 2’nci ve 3’üncü sınıfta kod adı verilerek, evlerindeyken FETÖ üyesi haline getirildiğini göreceksiniz.
YÜZDE 58’İ İTİRAFÇI OLDU
Türkiye çapında bugüne kadar haklarında gözaltı kararı verilen askeri öğrenci sayısı 6 bin 386’ya ulaştı. Bunların 5 bin 896’sı gözaltına alındı. Yakalananlardan 3 bin 425’i yani yüzde 58’i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
TSK mensubu olan FETÖ’cülerde itirafçılık oranı yüzde 40’ı bulurken askeri öğrencilerde bu oran yüzde 60’a yakın seyrediyor.
Bu rakamları vermemin nedeni, CHP’nin yürüttüğü kampanya. Durumun vahametini bu kez ben değil, FETÖ mensubu bir askeri lise öğrencisi anlatacak...
Önce, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na, aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle giren ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ümit Can Özorman’ı ziyaret etti ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adına desteklerini açıkladı.
Şimdi de askeri okulların yazılı sınavlarını çalıntı soru ile kazanan, mülakatlarını da aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle geçen FETÖ mensubu askeri öğrencilerin aileleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya getirildi.
ATATÜRK’ÜN RESMİNDEN DE UTANMIYORLAR
Her biri henüz ortaokul ikinci ve üçüncü sınıfta, FETÖ dershanelerine giderken örgüte katılan bu gençlere, götürüldükleri “ışık evlerinde” önce iki şey öğretiliyordu; birincisi Atatürk’ün “Deccal” ikincisi FETÖ elebaşı Gülen’in de sözde “mehdi” olduğuydu...
Buna kanıt olarak da FETÖ elebaşı Gülen’in gerçekte 27 Nisan 1941 olan doğum gününün 11 Kasım 1938 olduğu, yani Atatürk’ün ölümünün ertesi günü dünyaya geldiği yalanını söylüyorlardı.
CHP Genel Merkezi’nde ağırlanan FETÖ’cü ailelerle çekilen fotoğrafta, arkadaki duvar boyunca asılan Atatürk fotoğrafını görünce, bir yandan Atatürk’ün kurduğu partinin ne hale geldiğine bakıp üzülüyorsun, diğer yandan, “Atatürk’ün resminden de utanmıyorlar” demeden edemiyorsun.
Üzüntü bir yana, FETÖ’ye bu derece kol kanat germenin ne anlama geldiğinin farkındalar mı, girişimlerinin bu devlet ve ihanete uğramış bu millet açısından nasıl bir felaket anlamına geldiğini görüyorlar mı, emin değilim.
Birincisi FETÖ’cüler, ikincisi PKK’ya yakın isimler, üçüncüsü de FETÖ’nün kumpas operasyonlarının dolgu malzemesi ve PKK’ya yakın isimlere toz kondurmayan liberaller...
Ortak özellikleri ise Amerika’nın ve Avrupa’nın elemanları olmaları.
CHP seçmen tabanını oluşturan Atatürkçü, ulusalcı kesim ve muhafazakârlar ise, pek inandırıcı gelmedi. Hatta parti içinde itiraz edenleri kastederek, “Kılıçdaroğlu önce CHP içindekilerle helalleşmeli” diye yazanlar bile oldu. “Helalleşme projesi”ne inanmış gibi yapanlar da oldukça ihtiyatlı.
Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme projesi” sadece seçime giderken “taktik” adımdan ileriye gitmeyecek özellik taşıyor.
Amacı, kendi seçmen tabanının yanına muhafazakâr ve HDP’ye yakın kesimleri çekmekten ibaret. Tıpkı, “KHK’lıları iade etme”, “Kürt sorunu çözeceğiz” açıklaması gibi altı doldurulmamış, ne olduğu tanımlanmamış, çözüm önerisi geliştirilmemiş projelerine benziyor.
HELALLEŞME TORBASI
“Helalleşme projesi”nin nasıl bir torba olduğu şu açıklamasından belli: “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız.
28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz.
Ben şaşırmıyorum, 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” demiş bir partiden bunu beklemek doğal. Yalnız, girişimleri gitgide tehlikeli bir hal almaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ “şüphelisi” eski astsubay okulu öğrencisinin ayağına Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’yü yollamış.
Konuyu, Jale Hanım’ın 1 Kasım 2021 günü Twitter hesabından öğrendik. Ümit Can Özorman isimli “FETÖ şüphelisi” kişi ile görüşmüş. Hatta beraber çektikleri kamera kaydını paylaşmış, dediğine göre Kemal Kılıçdaroğlu da ‘mağduriyetleri” biliyormuş.
Sonraki tweet’inde de şunu yazmış: “Ziyaretimizde yaşadıklarını kaleme aldığı ve Eskişehir’de en çok satan kitaplar arasında yer alan ‘MS’im Komutanım’ adlı kitabını hediye eden Özorman’ın ve suçsuz yere KHK ile mağdur edilen 16 bin askeri öğrencinin mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik.”
KİM İLE KARŞI KARŞIYASINIZ?
Jale Hanım ne ile, kim ile karşı karşıya geldiğinin farkında mı bilmiyorum ama yakasındaki Atatürk rozeti onu aldatmasın. Çünkü Ümit Can Özorman, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, FETÖ’nün mülakatta “şifreleme yöntemiyle” okula soktuğu kişilerden birisi.
2010’dan itibaren değişik askeri okul mülakat sınavlarında başarısız olan
AB, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından finanse edilen kuruluş, BM’ye üye tüm ülkelerin, git gide küresel bir sorun haline gelen ve organize suç örgütleri ile ilişkisini değerlendirdiği 95 sayfalık raporunda Türkiye’ye de yer ayırdı.
KAYNAĞI BELİRSİZ İSTATİSTİKLER
Her ülkeye belirlediği kategorilere 1 ile 10 arasında puan veren kuruluşun, Türkiye hakkındaki değerlendirme ve verdiği puanları incelediğinizde, kaynağı belirsiz puanlara bağlı sıralamalar ve tuhaf değerlendirmeler göze çarpıyor.
Rapor öyle bir yazılmış ki, Türkiye iç savaşların yaşandığı Ortadoğu ülkelerinden, darbelerle, yolsuzlukla, katliamlarla ve insan sömürüsü ile gündeme gelen Afrika ülkelerinden, mafya, uyuşturucu ile uyuşturucu kartelleri ile anılan Latin Amerika’dan, uluslararası mafya yapılarının cirit attığı Balkan ve Doğu Avrupa ve bazı Batı Avrupa ülkelerinden, küçük çocukların fuhuş amacıyla ticaret konusu yapıldığı bazı uzak Asya ülkelerinden, offshore bankacılık sistemi ile kara para aklama merkezine dönüşen bazı Avrupa ülkelerinden, uyuşturucunun en çok kullanıldığı AB ve ABD’den “beter” durumda.
TUHAF DEĞERLENDİRMELER
Raporu ve arkasındaki kuruluşu yakından incelediğinizde tuhaflığa, kullanılan “kaynakların” sebep olduğunu sonucunu çıkartabiliyorsunuz. Önce söz konusu raporun Türkiye hakkındaki tespitlerini, sonra “kaynakların” kimler olabileceğini aktarayım, tuhaflığı kendiniz göreceksiniz: Raporda, “Organize suç”, mafyavari eylemler yanında, uyuşturucu kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, insan ticareti, insan kaçakçılığı, vahşi yaşam, botanik ve yenilenemez kaynaklarla ilgili suçlar olarak sınıflandırılıyor.
Türkiye ise “yüksek suç oranına sahip ülke” olarak tanımlanmakla kalmıyor, “suçla mücadelede düşük profilli” ülke olarak gösteriliyor.
TÜRKİYE 12. SIRADA!
Yazımda, “...Bizzat yaşadığım olayları da birleştirince; ‘İyi’ olan sadece bu partinin ismi.
‘Kötü’, hakaret ve küfrü yöntem olarak kullanan şahsiyetlerini, ‘Çirkin’ ise bir şehit yakınına küfredecek kadar çürümüş sözlerini ve yüzlerini tarif ediyor” demiştim.
Hatta, yazımın sonunda İP Genel Başkanı Meral Akşener’e şu soruyu yöneltmiştim: “Bırakın bir siyasetçi olarak, bir kadın, bir anne, bir eş olarak acaba Meral Akşener, parti milletvekillerinin, teşkilat üyelerinin, sosyal medyadaki partililerinin nasıl küfürler ettiğinden, hakaretler yağdırdığından, İP’in sosyal medyadaki linç gruplarından haberdar mı?”
LAĞIM PATLADI
Pazartesi akşamı da TVNET kanalında katıldığım programda, “Bu partinin inanılmaz bir küfür ve hakaret kültürü ve bunu yapan hakaret ve küfür ordusu var. Lütfü Türkkan, sadece patlayan bir lağım gibidir, içerideki kokuyu yaymıştır” demiştim.
Bunu bizzat yaşadığım olaylar üzerinden örneklendirdim. Sadece, bir tweet’imde partinin ismini AKP gibi, CHP gibi “İP” şeklinde kısalttığım için il ve ilçe örgütlerinden, parti üyeleri tarafından inanılmaz bir hakaret ve linç kampanyası ile karşılaştım.
Üstüne, Denizli Milletvekili
Bir maçta, rakip kaleye yakın mesafede karşı takımın savunma oyuncusunun ayağındaki topu alırken beraber yere düştüler.
Nihat sinirlenmiş, yumruğunu yere vurmuş, hırsla ilk ayağa kalkan o olmuştu. Ama yüzünde kızgınlık yoktu, üstüne üstlük kendisini düşüren oyuncuya sağ elini uzatıp yerden kaldırarak centilmenliğini de göstermişti!
Nihat, rakip oyuncuyu yerden kaldırırken tuttuğu elini bırakmadığı gibi sol kolunu da sıkıca boynuna dolamıştı. Hakemi ve seyircileri şaşırtan bir şekilde samimi davranıyordu.
Nihat, bir yandan yüzündeki gülümsemeyi koruyor diğer yandan boynuna sarıldığı rakip oyuncunun kulağına ana avrat küfrediyordu.
Bunu küfredilen rakip oyuncu dışında duyan yoktu. Küfür işiten oyuncu, iğne batırılmışçasına bir anda Nihat’tan kurtulup onu itti. Nihat yere düştü ve küfür yiyen rakip oyuncu haklı olmasına rağmen sarı kartı gördü.
Nihat, antrenör ve takım arkadaşlarının olduğu yedek kulübesine bakıp pis pis sırıtıyordu. Hocası ve arkadaşları da onu alkışlıyordu.
Nihat’
Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı gün içinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP gerçeğini bir kez daha keşfettiler!
Bunu sözlerine de yansıttılar; geçen hafta, PKK ve DEAŞ ile sınır ötesi mücadele için çıkartılan tezkereye HDP ile birlikte “Hayır” oyu kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum; o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” dedi.
Siirt’te, HDP’li bir densizin, “Burası Kürdistan” sözüne hak ettiği cevabı veremeyen Meral Akşener de bu açığı, “Siirt’te... bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. Nasıl olur da ‘Burası Kürdistan’ dermiş. Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? ‘HDP’yi PKK’yı yanında konumlandırıyoruz’ sözleriyle kapattı.
PKK, ÇARESİZLİKLERİNİN FARKINDA
Ama ortada bir gerçek var; 2023 seçimlerine giderken, kendilerini PKK güdümündeki HDP’nin oylarına muhtaç hissediyorlar. Onun için CHP, HDP ile ortak hareket ediyor, Akşener, Siirt’te o densiz HDP’linin yüzüne söylemesi gereken sözleri TBMM’de grup konuşmasında yapıyor.
HDP de, onun politikasına yön veren PKK’da Millet İttifakı’nın çaresizliğinin farkında.
Nitekim bu durum PKK’nın, HDP’ye eylül ayı sonunda gönderdiği “talimata” da aynen yansımış durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Ekim günü, PKK’nın 15 gün önce HDP’ye gönderdiği talimatlardan söz etmişti. Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen talimatın içeriğine bir iki yazımda değinmiştim. PKK talimatında şunlar yazıyordu:
“CHP, İYİ Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP’yle açık ilişkiye de girmezler.
Fakat HDP’nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP’den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere ‘Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz’ biçiminde onlara hem umut vermeli hem de ‘Böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz’ demelidir.
Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. ‘Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var’, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. Bunların HDP’ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir.”
‘EVET’ DEDİĞİNE ‘HAYIR’ DEDİ
Nitekim, gelişmeler PKK’nın gönderdiği talimatta yazıldığı gibi oldu. HDP CHP’ye, Suriye ve Irak’ta terör örgütleri ile mücadele için TBMM’ye gönderilen tezkereye “Hayır” oyu vermesi gerektiğini söyledi. Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yapılan açıklamayla, “Tarihi sorumlulukla davranacağız” diyerek “Evet” işareti veren CHP, HDP’lilerin uyarısı ve HDP Milletvekili İmam Taşçıer’in, “Tezkereye CHP evet diyecekse hiçbir Kürt CHP, AKP’den daha iyidir diye oy vermemeli, desteklememeli” şeklindeki uyarısı sonrası tutumunu değiştirdi.
Daha önce defalarca “Evet” dediği tezkereye “Hayır” oyu kullandı. Tek amacı ise seçime giderken HDP’nin desteğini kaybetmemekti. Her şey PKK’nın HDP’ye talimatında yaşandığı gibi gerçekleşti, oy şantajı tuttu.
Önce HDP sonra da PKK CHP’yi kutladı.
PKK ‘HAYIRLI İŞ YAPTI’ DEDİ
Hem de PKK elebaşlarından
CHP, terör örgütlerini desteklediği için mi? Hayır.
Terörle mücadele edilmesini istemediği için mi? Hayır.
“Türk askerinin yabancı topraklarda bulunmasını istemediği için mi?” Hayır.
“Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasını istemediği için mi?” Hayır.
Süresi iki yıl olduğu için mi?
Hayır.
Çünkü, daha önce Türk askerinin yurtdışı görevleri için çıkartılan süresi 18 ayı bulan tezkerelere “evet” oyu verdi.
Hatta, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele amacıyla sunulan tezkerelere defalarca
19 Mayıs 1919’dan başlayarak 9 Eylül 1922’de düşmanı denize dökerek bağımsızlığımız için can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerden bu yana ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizin fedakârlıkları karşısında saygıyla eğiliyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin de Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum
Cumhuriyetimizin 98’inci yılına her zamankinden buruk giriyorum. Hâlâ iki üç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan tezkere skandalını unutamıyorum.
Bugüne kadar Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermiş olan Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez, tezkerenin çıkarılmasına sebep olan PKK terör örgütünün siyasi kolu ile birlikte “Hayır” oyunu nasıl verdi, inanamıyorum.
‘TARİHİ SORUMLULUK’ DEDİLER
Tezkere oylamasından daha iki gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye’nin güvenliği, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte ama İdlib konusundaki ağır tarihi sorumluluğu gözeterek bir karar vereceğiz” diyerek “Evet” sinyali vermişken, iki gün sonra HDP’lilerin tehdidi ile kararını “Hayır” olarak değiştirmesi akıl alır gibi değil.
Daha önceki “Evet” dediği tezkerelerin tamamında “Yabancı asker bulundurma” konusu varken ve hiçbir zaman gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecek bu konuyu bahane etmek, süresinin iki yıl bahanesi gibi yaşanan bu skandalı örtmüyor.
TEZKERE GEÇMESEYDİ!!!
Bir an için “
İki yıl önce 7 Ekim 2020’de “evet” oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM’de oylanan tezkereye “hayır” diyen CHP’nin, 2023 seçimlerinde HDP’lilerin oylarını almak için yapmayacağı şeyin olmadığını gösterdi.
KILIÇDAROĞLU’NUN BAHANESİ
Hele hele Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasında, tezkere “hayır” demek için öne sürdüğü yabancı asker bulundurulmasıyla ilgili sözler, tam bir hedef şaşırtma. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:
“Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye’de bulunacak?...Tezkeredeki yabancı güçler kim?”
Bunu soran Kılıçdaroğlu, 2020’de parti olarak “evet” oyu verdikleri Irak-Suriye tezkeresinde de aynı ifadelerin bulunduğundan hiç söz etmiyor.
Ben kendisine ve yandaşlarına hatırlatayım.
7 Ekim 2020’de CHP’lilerin oylarıyla da kabul edilen ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tezkerenin başlığı tam olarak şöyle:
Türkiye, 911 kilometre sınırı olan Suriye ile arasına da 873 kilometre güvenlik duvarı inşa etti. Hakkari’de de Irak sınırına 13 kilometre duvar yapıldı. Şu ana kadar güvelik duvarı ile korunan kara sınırı uzunluğu 1079 kilometreye çıktı.
2 BİN 949 KM KARA SINIRI
Türkiye’nin 2 bin 949 kilometre kara, 8 bin 484 kilometre deniz sınırı var. Batı’da Yunanistan, Bulgaristan, Doğu’da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıcan), İran, Güney’de ise Suriye ile sınırdaş. Suriye ile 911 kilometre, Irak ile 378 kilometre, İran ile 560 kilometre sınır, düzensiz göç konusunda Türkiye için büyük risk oluşturuyor.
Suriye ile 911 kilometrelik sınırın 837 kilometresine 3 metre yüksekliğinde “güvenlik duvarı” inşa edildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 560 kilometre uzunluğundaki İran sınırında ise 175 kilometre duvar inşa edilirken, 67 kilometre duvarın inşaatı devam ediyor. Böylece Türkiye’nin İran, Irak ve Suriye ile 1.849 kilometre sınırının 1.079 kilometrelik kısmının güvenliği, duvar ve entegre güvenlik sistemiyle sağlanmış oldu.
İMKÂNSIZ GÖRÜLEN DUVAR YAPILDI
Türkiye, Suriye’den iç savaş nedeniyle gelenlerin aksine, Afgan düzensiz göçmen dalgasına karşı hazırlıklı ve kararlı bir politika izliyor. Afganistan’dan gelecekleri ülkeye sokmayacak.
Bunda, 2016 yılında Iğdır’dan başlayan, Ağrı, Van ve Hakkâri’ye uzanan Entegre Sınır Güvenlik Sistemi büyük rol oynuyor. Bir zamanlar yapılması imkânsız görülen kara hattı boyunca inşa edilen 3 metre yüksekliğindeki güvenlik duvarı sistemin belkemiğini oluşturuyor.
Pervin Buldan’ın konuyla ilgile açıklaması şöyle: “Şimdilik demokratik bir muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek. İleriki süreçlerde demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza siz Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz. Biz, bu yola büyük bedeller ödeyerek çıktık. Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeğin karşılığı olacak. Bir dahaki seçimlerde HDP, bu ülkeyi yöneten bir parti olacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”
PKK’LILARIN ARKASINDAYDI...
Konuşmasında iki kez geçen “demokratik” kelimesi dikkatinizi çekmiştir. İnsanın gülesi geliyor. Terör örgütü sözcüsü bir partinin eşbaşkanı “demokratik muhalefet” ve “demokratik iktidardan” söz ediyor.
Meydanlarda yaptığı şu konuşma hâlâ kulaklarımızda: “Sayın Öcalan’ın arkasındayız. Kandil’deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, Sayın Karayılan, Sayın Bayık... Bu insanlar dağlarda. Hakkârili gençler dağlarda, Hakkâri’nin çocukları dağlarda...”
CHP’Lİ ÇİÇEK SÖYLEMİŞTİ
“Kendi fikri...” ya da“Hayal kuruyor...” diyebilirsiniz.
O zaman, kısa süre önce iki CHP’linin yaptıkları açıklamaları hatırlamak yeterli olacaktır.
CHP’li
1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdiği andan itibaren milli sanayi için çalışan Özdemir Bayraktar, son 20 yılını Türk insanının isterse neler yapabileceğini göstererek geçirdi. Yalnızca Türk Savunma Sanayii’nin ihtiyacı olan insansız hava araçlarının fikir babası olarak bir şirketi değil, Selçuk, Haluk ve Ahmet gibi evlatları ile geleceği de inşa etti.
DÜNYA ONDAN SÖZ ETTİ
Özellikle 15 Temmuz sonrası belirginleşen milli savunma sanayii konusunda tüm dünyada adından söz ettirdi.
Türkiye içinde, sınır ötesinde terörle mücadelede etkinlik sağlanıyorsa, Türkiye’nin Libya operasyonundaki başarısından söz edilebiliyorsa, Azerbaycan toprağı olan Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtulduysa Türk savunma sanayiinin ve özellikle Bayraktar grubunun rolü tartışılmaz önemdedir.
Bugün, Ortadoğu’da, Türk Cumhuriyetleri’nde, Akdeniz’de, Ege’de emperyalist Batılı ülkelerin oyunları bozuluyorsa Özdemir Bayraktar’ın ve evlatlarının vizyonu hayati öneme sahiptir.
ÖNCÜLÜK ETTİ
Le Figaro’nun saçmalıkları bununla sınırlı değil, yazıda aynen şu ifadeler yer aldı:
“(...) Sevr Antlaşması, özellikle özerk bir Kürdistan’ın yaratılmasını amaçlıyordu. Antlaşma Boğazlar’ın Osmanlı askerinden arındırılmasını dayatıyordu. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanamadı. Kemal (Mustafa Kemal Atatürk) daha sonra padişahı devirmek, müttefik ordularını kovmak, antlaşmayı çiğnemek ve Yunan ordusuyla savaşmak için Türk ordusunun başına geçti ve Sevr Antlaşması’nı 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile değiştirdi. Lozan’ın imzalanmasıyla Türkiye’nin Hıristiyanlardan, özellikle de Rumlardan arındırılması tamamlanmış oldu.
NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye arasında Akdeniz’de devriye gezisi sırasında meydana gelen ciddi olay, zehirli bir jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir. Ülkemiz Fransa’nın onuru tehlikededir.”
MAKALE DEĞİL, PLAN
Bu yalnızca bir gazetenin makalesi değil, Fransa’nın görüşü de olduğuna kısa süre önce şahit olduk. NATO üyesi olan Yunanistan ve Fransa, ekim ayı başında savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin yardım etmesini düzenleyen anlaşmanın Türkiye’ye tehdit olduğu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Kimin kimi ‘Casus belli’ ile tehdit ettiğini biliyoruz.” ifadesi ile ortaya çıktı.
Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını Türkiye’nin savaş sebebi saymasına atıfta bulunan Yunan Başbakan’ı Ege’de savaşa sebep olabilecek niyetini de açık etmiş oldu.
Ardından da,
HDP Milletvekili İmam Taşçıer ise sadece muhatabı değil, çözümü de tarif etti: “Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir. Bu sorunun muhatabı Abdullah Öcalan’dır.”
HDP, CHP’ye de verdiği 11 maddelik Tutum Belgesi’nin dördüncü maddesinde “Başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması”nı öneriyor.
ANLAŞTIKLARI SADECE ADI
Bunun tek anlamı var; Türkiye’nin üniter yapısının yok edilmesi ve bölünmesi.
Kılıçdaroğlu’nun “muhatabı HDP”, Anayasa’nın ilk dört maddesinde değişiklik istiyor.
Kılıçdaroğlu, buna karşı görünüyor. Önceki gün muhtarlarla bir araya geldiğinde şunu söyledi: “İlk 4 madde, zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler, bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”
CHP ile HDP sadece “Kürt sorunu” başlığında anlaşıyor. Muhataplık konusunda bile HDP, terörist başı Öcalan’ı adres gösterirken, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini istiyor. “Kürt sorunu” dediği şeyin ne olduğunu ve “çözüm önerisi” getirmeyen Kılıçdaroğlu “muhatabı” HDP’nin Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi önerisine karşı.
Peki biz neyi tartışıyoruz?
Aradan beş buçuk yıl geçti, 8 Ekim 2021 günü yaptığı bir konuşmada ise, “Gerilimden kaçınmak lazım” diyerek yaptığı açıklama ile gerilimi artırdı. 13 Mart 2016’daki sözlerini neredeyse tekrar ederek, “iktidarın siyasi cinayetler işleyebileceğini” şöyle ifade etti:
“Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan ‘Dur bakalım başınıza daha neler gelecek’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor.”
‘TÜRKİYE’DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK’ DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu beş buçuk yıl önce olduğu gibi bugün de AKP’nin iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler işleyebileceğini tekrarlıyor.
Kılıçdaroğlu’nun yıllardır gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yaptığı açıklamalarda tekrar ettiği bir cümlesi de “Türkiye’de kimsenin mal ve can güvenliği yok” ifadesidir.
10 Ağustos 2017’de, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” dedi.
17 Kasım 2019
GAZETECİ Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 günü İstanbul Şişli’de sahibi olduğu gazetenin önünde öldürülmesiyle ilgili süreç, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in Ermeni kökenli yetim bir kız olduğuna dair haberin ‘Agos’un 6 Şubat 2004 tarihli sayısında “Sabiha Hatun’un Sırrı” başlığıyla yayınlanmasıyla başladı.
Aynı haber, Agos gazetesi kaynak gösterilerek, Hrant Dink’in de görüşüne yer verilerek, Hürriyet muhabiri Ersin Kalkan tarafından 21 Şubat 2004’te “Sabiha Gökçen’in 80 yıllık sırrı” başlığıyla çıkınca Orgeneral Hilmi Özkök’ün başında olduğu Genelkurmay tarafından çok ağır bir basın bildirisi yayınlandı.
GENELKURMAY BİLDİRİSİ
22 Şubat 2004 Pazar günü Genelkurmay internet sitesinden yayınlanan bildiride, “Böyle bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa karşı bir cürümdür” diyerek tepki gösterildi.
Ertesi gün Hrant Dink İstanbul Valiliği’nden bir telefon aldı ve elindeki belgelerle görüşmeye çağrıldı. Vali yardımcısının yanında iki MİT görevlisi vardı ve Dink’in deyimiyle, “ayağını denk alması” isteniyordu.
Sonra, sokaklar harekete geçti, Levent Temiz’in başlarında olduğu bir grup ırkçı Agos gazetesinin önüne gelip “Hrant Dink bundan sonra nefretimizin hedefidir, hedefimizsin” ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde tehditler savuruyordu. Dink’e yönelik tehditler Agos gazetesinin e-posta adresini doldurmuştu.
EMNİYET KORUMADI
FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş
Yazılı sınavı çalıntı sorularla, mülakatı da aday numarası üzerinden kodlamayla geçerek askeri okullara yerleşen FETÖ’nün askeri öğrencileri konusunda, örgüt üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaratmaya çalıştığı “algı”ya karşı “olguları” yazmaya devam ediyorum.
FETÖ’cüler ve CHP içinde bu konuda çalışanların yaratmaya çalıştığı “askeri öğrenci masumdur” algısına karşı gerçekleri yazmam hepsini rahatsız ediyor biliyorum.
FETÖ’cüler, her dönem olduğu gibi şimdi de kullanacak bir siyasi aktör buldular.
O yüzden, CHP yönetimine nasıl bir ateşle oynadıklarını anlatmak, Atatürk’ün kurduğu partinin çatısı altında örgüt üyelerinin ailelerini ağırlamak dahil bu konudaki tüm girişimlerinin ülke açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarmak istiyorum.
CHP içinde bu konuyla uğraşanlardan bazılarının bildiğine eminim ama büyük çoğunluğu, askeri öğrenciler konusundaki gerçeklerden habersiz görünüyor.
Elimde Ankara, İstanbul ve İzmir savcılıklarının iddianamelerinde yer alan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kapatılan ve bu tarihten önce askeri okullara yapılan kayıtlarla ilgili bilgiler var. Sırasıyla hepsini paylaşacağım ama önce, sizi 2013 yılına götürmek istiyorum.
2013 DHO ve DAMYO
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan raporda da yer alan bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) Öğrenci Seçme Mülakat sınavına 18 bin 465 kişi başvurdu.
Yapılan incelemede, aday numarasının 2 ve 3’üncü hanelerinin toplamı 9,10,11 ve 12 olan toplam 5 bin 326 kişi belirlendi.
DENİZ HARP OKULU mülakat sınavını geçip kayıt yaptıran 213 kişiden 211’i aday numaraları FETÖ tarafından kodlanan örgüt üyelerinden oluştu.
Sadece 2 kişi (yazıyla iki) dışarıdandı. Yani 2013 yılında Deniz Harp Okulu’na kayıt yaptıranların yüzde 99.26’sı FETÖ mensubuydu.
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU’NA ise 2013 yılında toplam 516 kişi kayıt yaptırdı. Bunların da 513’ü aday numaraları üzerinden kodlanarak okula sokulan FETÖ mensuplarıydı. FETÖ mensubu olmayan sadece 3 kişi (yazıyla üç) kayıt yaptırdı.
Yani o yıl Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na kayıt yaptıranların yüzde 99.35’ü FETÖ mensuplarından oluştu.
Dikkat çeksin diye büyük harfle yazayım:
2013 YILINDA DENİZ HARP OKULU VE DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA KAYIT YAPTIRAN TOPLAM 726 KİŞİNİN 721’İ YANİ YÜZDE 99.31’İ YAZILI SINAVI ÇALINTI SORULARLA, MÜLAKATI ADAY NUMARASI ÜZERİNDEN KODLAMA İLE GEÇEN FETÖ MENSUPLARIYDI.
TEPEDEN TIRNAĞA FETÖ’CÜ
Askeri okulların öğrencileri gibi, yönetimi, öğretim elemanları ve sınav komisyonları da FETÖ mensuplarından oluşuyordu.
“Mahrem” yapıda ancak aynı hücreye bağlı olan iki veya üç asker birbirini tanıyordu. Aynı okulda, sınıfta hatta yan yana otursalar bile FETÖ mensupları birbirlerinin örgüt ilişkisini bilmiyordu. Bu, okullardaki yönetim ve eğitim kadrosu için de geçerli öğrenciler için de. O yüzden sınav komisyonlarında görev yapan subaylara, mahrem imamlar tarafından aday numarası üzerinden belirlenmiş şifreler bildirilerek, örgüt üyesi öğrencilerin diğerlerinden ayırt edilmesi ve kaydı yapılması sağlanıyordu.
Dikkat ederseniz, 2013 yılında aday numarası kodlamaya uyan toplam 5 bin 326 FETÖ mensubu vardı. Ancak kontenjan sınırlı olduğu için bunların ancak 721’i kayıt yaptırabildi. Yani, kayıt yaptıran FETÖ mensuplarının 8 katı dışarıda kaldı. Bu rakamların sadece Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Okulu’nu kapsadığını ve sadece 2013 yılına ait olduğunu gözden kaçırmayın.
ODTÜ, TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ÇIKARDI
ŞİMDİ size Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim Dalı mühendisleri tarafından hazırlanan 11 Aralık 2017 tarihli rapordan bazı yıllara ilişkin tespitleri aktarayım:
2011 yılında Deniz Harp Okulu mülakat sınavına toplam 5 bin 402 kişi girdi. FETÖ’nün bu yıl için belirlediği şifre; aday numarasının 3 ve 4’üncü hanelerinin toplamı, 7-8-9-10-11-12-13 idi.
Numaraları şifrelenen adayların sayısı 1.216, kazananlar ise 742 kişiydi. Kazananlar arasında numaraları kodlanmış FETÖ’cülerin sayısı 650 iken, toplam 180 kişinin kesin kaydı yapıldı. Kayıt yaptıranların 172’si numaraları kodlanmış FETÖ mensupları, 8 kişi ise örgütle ilişkisi olmayan kişilerden oluştu.
2012’DE 446 KİŞİDEN 421’İ FETÖ’CÜ
2012 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavına 11 bin 110 kişi girdi. FETÖ’nün bu yıl için belirlediği şifre aday numarasının 2 ve 5’inci hanelerinin toplamı 7-11-12-13-14-15 şeklindeydi. Sınavı toplam 1.323 kişi geçti, bunların 1.252’si FETÖ’nün aday numaraları üzerinden kodlama yaptığı örgüt üyelerinden oluştu. Toplam 446 kişi kayıt yaptırdı, bunların da 421’i kodlanmış FETÖ’cü, 25’i ise dışarıdan kişilerdi.
2014 yılı Deniz Meslek Yüksek Okulu mülakatlarına 16 bin 544 kişi girdi. FETÖ bu yıl için T.C. Numarasının 2’nci hanesiyle aday numarasının 3’üncü hanesinin toplamı 9 ve 14 olacak şekilde şifre belirledi. Aday numarası şifrelenmiş FETÖ mensubu sayısı 2 bin 673 kişiydi. Mülakatı 2 bin 112 kişi geçti, toplam 504 kişi kayıt yaptırdı. Bunların 379’u aday numaraları kodlanmış FETÖ’cülerden, 125’i ise dışarıdan giren kişilerdi.
255’İ FETÖ’CÜ, 3 KİŞİ DIŞARIDAN
2016 yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavına 14 bin 48 kişi girdi. FETÖ’nün bu yıl için belirlediği şifreleme, T.C. numaralarının 9’uncu hanesiyle aday numarasının 4’üncü hanesinin toplamı 5-7-15-17 şeklindeydi. Mülakat sınavını geçen 1.785 kişiden 1.709’u aday numaraları üzerinden kodlanmış FETÖ mensuplarıydı. Toplam 258 kişi kayıt yaptırdı. Bunların 255’i aday numaraları kodlanmış FETÖ üyeleri iken, FETÖ mensubu olmayan ve kayıt yaptıran sadece 3 kişiydi.
Burada verdiğim rakamlar Deniz Kuvvetleri ile ilgili, mevcudu ve aldığı öğrenci sayısı çok daha fazla olan Kara, Hava Kuvvetleri’ne bağlı okullar ile Jandarma okullarını ekleyin; tehlikenin büyüklüğünü göreceksiniz.
Onlar görmese de ben göstereceğim...