Eylem Tok ve oğlunu tutuklayan ABD 7 iade dosyasında 27 suça ve yeğen Gülen’in itiraflarına rağmen FETÖ elebaşının ifadesini bile almıyor

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Doğal olarak akıllara şu soru geliyor; “Aynı ABD hukuku 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 253 insanımızı katleden Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen’in neden ifadesini bile almıyor?”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ilki 19 Temmuz 2016 tarihinde olmak üzere ABD Adalet Bakanlığı’na bugüne kadar Gülen hakkında toplam 7 iade dosyası gönderdi. İki ülke arasında 1980 tarihli “Suçluların İadesi Anlaşması” bulunmasına rağmen ABD, Gülen’in iadesi için parmağını bile oynatmadı. Bırakın Türkiye’ye iade etmeyi 7 dosyada 27 suçlama bulunan Gülen’in ifadesini bile almadı. Pensilvanya’daki çiftlikte FBI koruması altında yaşayan FETÖ elebaşının kimlik ya da adres tespiti için kapısını bile çalmadı.

FETÖ ELEBAŞININ 27 SUÇU

Oysa Türkiye, ABD’ye yolladığı iade dosyalarında FETÖ elebaşı Gülen hakkında şu 27 suçlamaya ilişkin delilleri ve belgeleri yollamıştı:

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1) Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme.

2) Anayasayı İhlal.

3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme.

4) Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme.

5) Cumhurbaşkanına Suikast.

6) Yerine Getirilen Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Bir Suçun İşlenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Öldürme, Başka Bir Suçu İşleyememekten Kaynaklanan İnfialle Öldürme.

7) Devletin Güvenliği veya İç veya Dış Siyasal Yararları Bakımından Niteliği İtibarıyla Gizli Kalması Gereken Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Temin Etme.

8) Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama.

9) Askeri Komutanlıkların Gaspedilmesi.

10) Kara Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma.

11) Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

12) Zimmet.

13) Nitelikli Dolandırıcılık.

14) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama.

15) Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma.

16) Fiilin Maddi Eser ve Delillerini Uydurmak Suretiyle Nitelikli İftira.

17) Kamu Görevlisinin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahteciliği.

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18) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme.

19) Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetme.

20) Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek.

21) Kayda Alınan Konuşmaların Basın Yayın Yoluyla Yayımlanması.

22) Suç Uydurma.

23) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme.

24) Silahla Tehdit.

25) Kamu Malına Zarar Verme.

26) Mala Zarar Verme.

27) Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali.

ABD’DEN 227 FETÖ’CÜ İSTENDİ

ABD Adalet Bakanlığı FETÖ elebaşını korumakla kalmıyor. Türkiye’nin resmen iadesini istediği 227 FETÖ’nün üst düzey firari örgüt yöneticisi hakkında da tek bir işlem yapmadı. ABD, Türkiye’nin resmen iadesini istediği FETÖ elebaşı Gülen ve 227 örgüt yöneticisini korumaya devam ediyor.

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YEĞENDEN DARBE İTİRAFI

Sadece Türkiye’nin gönderdiği belgeler değil Pensilvanya’daki çiftlikte yaşayan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in açıklamaları da delil niteliği taşıyor. Ebuseleme Gülen’in, darbe girişiminden 3 ay önce görüştüğü FETÖ elebaşının “Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Bu olduğunda sakın bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Mütevazı olun” dediğini açıkladı. Ayrıca 2020 yılında amcasına elden verdiği mektupla da bunu delillendirdi. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili birçok delil yanında yeğen Gülen’in de “tanık” olarak da ifadesi alınmalı.

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FETÖ’DEN YENİ ATAK

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 8 yılda her gün işlediği suçları inkar eden hatta iftira atan FETÖ’cüler koruma altında oldukları Avrupa ve ABD’de kesintisiz lobi çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik kaynaklarının edindiği bilgiye göre şimdi de ABD Başkanı Joe Biden’e bir mektup yazmaya hazırlanıyorlar.

FETÖ’nün içinden gelen itiraflar, Gülen’in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden olurken, bazı ABD’li kongre üyelerinin de katkısıyla bir mektup hazırladıkları öğrenildi.

FETÖ’cüler hazırladıkları mektupta, 15 Temmuz darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik “haksız politikalar” izlendiğine yer veriyor. Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilip, ABD Başkanı Biden’ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor. Mektuptaki taleplerden biri Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması.

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FETÖ’cüler, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor. FETÖ, Temmuz 2024’te ABD’de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta “son kozunu” oynuyor. ABD Başkanı Biden’a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi’nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar.

YAPILMASI GEREKENLER

Türkiye’nin hem NATO zirvesinde hem de ABD’li yetkililer nezdinde yapması gerekenler belli; NATO zirvesinde PKK/PYD ve FETÖ terör örgütlerinin işlediği suçlar, NATO müttefiklerinin bu teröristlere yaptığı yardımları ortaya dökmek. ABD nezdinde ise iade dosyalarındaki bilgileri tazelemek, hakkında iade dosyası olan yeğen Gülen’in “tanık” olarak da ifadesinin alınmasını sağlamak. FETÖ elebaşı Gülen ile iadesi talep edilen 227 FETÖ yöneticisinin tutuklanması, yargılanması, iadesi için girişimlerde bulunmak.