Erdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik mi?

HADEP’in kapatılmasından sonra terör örgütü elebaşı Öcalan’ın talimatıyla kurulan DTH’ye geçmeyi kabul etmeyen, PKK’nın terör eylemlerine de karşı olan HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan, 6 Temmuz 2005 günü Diyarbakır’da bir apartman boşluğunda başına sıkılan tek kurşunla infaz edildi.

Suikastte Hikmet Fidan’ı yakından tanıyan Fırat Karahan ve Veysi Akgönül önemli rol oynadı. PKK’dan ayrılan Nizamettin Taş’ın başını çektiği yasa dışı PWD’nin (Yurtsever Demokrat Parti) üyesi Veysi Akgönül’ün Diyarbakır’daki ofisine gelen iki PKK’lı, örgüt elebaşı Karayılan’ın talimatını iletti: “Hikmet Fidan’ı öldüreceksin, ya da yarın Bağlar Sağlık Ocağı karşısındaki sokağa getireceksin.”

Veysi Akgönül, cinayeti, PWD adına hareket eden Fırat Karahan ile yapmaya karar verdi, ancak korkup vazgeçti. İkinci plan devreye sokuldu: Hikmet Fidan’ın kaldığı otel gidip “Seninle görüşmek isteyen arkadaşlar var” diyerek, infazcı Serkan Şitilay’ın beklediği adrese doğru yola çıkarıldı. Hikmet Fidan’ı, Kaynartepe Mahallesi 43’üncü Sokak Rahat-1 apartmanının merdiven boşluğunda bekleyen Serkan Şitilay’ın yanına götürürler. PKK infazcısı Şitilay, binanın içinde Hikmet Fidan’ı, ensesine bir el ateş ederek öldürdü.

NE DİRİSİNE NE ÖLÜSÜNE SAHİP ÇIKTILAR

Hikmet Fidan’ı PKK’nın infaz ettiği herkes tarafından biliniyordu ve HADEP Genel Başkan Yardımcısı katledildiği halde Diyarbakır’da kimseden ses çıkmıyordu. O tarihte Diyarbakır Belediye Başkanı olan Osman Baydemir, Hikmet Fidan’ın cenazesini alacak araç bile göndermedi. Dahası, olayı öğrenmek için DEHAP’ı arayanlara, “İsim benzerliği, adi bir olay” diye cevaplar verildi.

O tarihte, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisi olan Selahattin Demirtaş dahil Hikmet Fidan ile siyaset yapanlar, onun ne dirisine ne ölüsüne sahip çıkabildiler.

Çünkü Hikmet Fidan, PKK tarafından “caş” yani “hain, işbirlikçi” ilan edilmişti.

Bu nedenle o tarihte korkularından dolayı PKK’dan gelen infaz talimatına karşı tek laf edemediler, bugün dahi edemezler.