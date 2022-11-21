Emri Suriye’den, PKK/PYD’den verilen saldırılar

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Türk Silahlı Kuvvetleri, cevabı tam bir hafta sonra PKK/PYD/YPG karargâh ve mevzilerini vurarak verdi. Türk Hava Kuvvetleri, “PENÇE-KILIÇ HAREKÂTI” adı verilen operasyonunda, hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG/PYD hedeflerini hiç beklemedikleri noktalardan vurdu.

BM ANLAŞMASI 51’İNCİ MADDESİ

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu; “Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarında üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir” şeklinde duyurdu.

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PKK/PYD’NİN SALDIRI TALİMATLARI

Bu tam bir teröre karşı meşru müdafaa operasyonu; çünkü PKK/PYD/YPG, 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı, 8 Ekim 2017’de İdlip, 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı, 9 Ekim 2019’da Barış Pınarı, 27 Şubat 2020’de Bahar Kalkanı operasyonlarından sonra, sadece Suriye’deki Türkiye’nin askeri noktalarına karşı değil, Türkiye içinde de saldırı düzenliyor.

Son 3 yıl içerisinde yurtiçinde PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye’den organize edilen toplam 10 saldırı gerçekleştirildi, planlanan toplam 81 saldırı girişimi ise engellendi.

Suriye’nin kuzeyinden PKK/PYD/YPG’nin talimatıyla Türkiye içinde gerçekleşen saldırılar şunlar:

1) Ankara Vergi Dairesi Patlaması

1 Şubat 2018 günü saat 20.03 sıralarında Ankara/Çukurambar’da Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na yönelik çanta içerisine yerleştirilmiş bomba patlatıldı.

2) Adana Seyhan Araç Patlaması

20 Kasım 2019’da Adana’nın Seyhan ilçesinde park halinde bulunan 01 BUH 98 ve 06 DRF 28 plakalı araçların arasında pil düzeneği ile oluşturulmuş, bilye ile güçlendirilmiş bombanın patlatılmasıyla maddi hasar meydana geldi.

3) Batman Tüpraş Petrol Rafinerisi’ne Saldırı

4 Kasım 2019’da Batman Tüpraş Petrol Rafinerisi yerleşkesinin içerisinde bulunan yağ kazanlarının olduğu bölüme yönelik Suriye Amude kasabası Muzen köyünden mühimmat yüklü model uçak aracılığıyla saldırı girişiminde bulunuldu.

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4) Mersin Forum Patlaması

11 Ekim 2020’de saat 15.45 sıralarında Mersin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzerinde bulunan Forum AVM’nin doğusunda bulunan boş arsa içerisinde bombanın patlaması sonucu Mahmut Demir hafif şekilde yaralandı, iki araç ve çevredeki binaların camlarında hasar meydana geldi.

5) Hatay Saldırısı

28 Eylül 2022 tarihinde paramotorla Türkiye’ye giriş yapan PKK/PYD/YPG’li teröristler, 26 Ekim 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Hatay Payas ilçesi Kozludere mevkisinde korucu noktasına doğru ateş etti, bir kişi yaralandı.

6) Antalya Serik Pazaryeri Patlaması

27 Ekim 2020 tarihinde saat 15.50 sıralarında Antalya/Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bulunan pazar yerinde bombalı saldırıda maddi hasar oluştu.

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7) İstanbul Ataşehir’de Çöp Konteynerinde Bomba

31 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan bir çöp konteyneri içerisine konulan bomba patlatıldı.

8) Antalya’da Bombalı Saldırı

19 Eylül 2022 tarihinde saat 19.14 sıralarında, Antalya/Lara Halk Plajı, Kum Heykelleri civarında bulunan çöp konteynerine yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, can kaybı yaşanmadı.

9) Mersin Polis Evi Saldırısı

26 Eylül 2022 tarihinde saat 22.46 sıralarında Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi’ne yönelik Dilara Ürper ve Emel Feremez Hisen isimli PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırı düzenlendi, çıkan çatışmada polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, polis memuru Abdulkadir Öztürk ise yaralandı.

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10) İstiklal Caddesi Bombalaması

13 Ekim 2022 tarihi saat 16.13 sıralarında İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bombalı çanta patlatıldı. Söz konusu patlama neticesinde altı sivil hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere toplam 81 kişi de yaralandı.

UZAKTAN SALDIRIYA YÖNELDİ

2020-2021-2022 döneminde ise Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan toplam 927 saldırının türleri incelendiğinde, eylemlerin niteliğinde değişiklik gözleniyor. Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütü 2020 yılı içinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bölgelerinde; 130’u yakından, 119’u uzaktan olmak üzere toplam 249 saldırı gerçekleştirdi. 2021 yılı içerisinde 89’u yakından, 239’u uzaktan toplam 328, 2022 yılı içerisinde ise 24’ü yakından, 326’sı uzaktan olmak üzere toplam 350 saldırıda bulundu.

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HEDEF KİM, MESAJ KİME?

Saldırıların 126’sı yakından, 800’ü uzaktan gerçekleşti. Rakamlara dikkat ederseniz, son üç yıl içerisinde terör örgütü saldırılarını sızma/saldırı, canlı bomba, mayın/EYP, bomba yüklü araç/motor gibi yakından değil, daha çok, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler tarafından temin edilen uzun menzilli füze, füze ve roketlerle uzaktan saldırı şekline çevirdi.

Bu rakamlar bize, gerçek düşmanın PKK terör örgütünü destekleyen ABD olduğunu; “PENÇE KILIÇ HAREKÂTI” ile hedefin kim, mesajın da kime olduğunu gösteriyor.