Emirhan’ı, 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?

21 Şubat 1993 tarihinde terör örgütünün yayın organı Serxwebun dergisinde PKK elebaşı Öcalan’ın “Türkiye’deki tüm turizm sahalarına eylem kararı aldık” başlıklı yazısı yayınlandı.

Yazıda, “Partimiz, Ege, Akdeniz, Marmara ve Kürdistan’daki tüm turistik girişimlere karşı silahlı mücadele ve eylem kararı almıştır. Bütün turistik alanlar, oteller, plajlar ve diğer sahalar bu eylem alanımız içindedir...

Bu sene Türkiye’nin turizm faaliyetine karşı geliştirilecek her türlü bombalı saldırı, yakma ve imha etme eylemlerinde ortaya çıkacak insan kaybından PKK sorumlu olmayacaktır...” diyordu.

PKK elebaşı aynı dergide, 1994 yılı ağustos ayında da örgütüne şu talimatı vermişti: “Halkımızın büyük bir kesimi metropoldedir, Antalya’da, İzmir’de ve İstanbul’dadır; fakat ‘Gelsin parti burada da büyük eylem yapsın’ diyorlar. Peki sizler orada yüz binler varsınız, bir kibrit kıvılcımı çakıp orman yakmak zor mudur?

Üç genç birleşse, kesin bir faşist vurabilir, kesin bir dükkânı veya fabrikayı yakabilir, yüz yerde orman yangını çıkarabilir.”1984 yılından beri 10 binlerce insanımızı katleden PKK, 1993’ten itibaren de ormanları, sanayi kuruluşlarını, evleri, sokaklarda araçları kundaklıyor.

53 İLDE 270 YANGIN

Bu yıl 29 Temmuz’dan itibaren Türkiye’nin 53 ilinde çıkarılan 270 orman yangını ise bunun devamı niteliğinde. Orman ekiplerinin, itfaiye ve gönüllü yurttaşların çabası sonucu dün itibarıyla 267 yangın kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili her şey konuşuldu ama üzerinde en az durulan bu yangınların çıkış nedenleriydi.

Aynı ilde farklı bölgelerde onlarca noktada bir anda başlayan yangınlarla ilgili terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları” isimli terörist grubun açıklaması nedense yeterince tartışılmadı. PKK’nın siyasi kanadı HDP, “Yangın kimden çıktıysa çıktı” diyerek sözüm ona kınama mesajı yayınladı. Ama HDP ile işbirliğine kelleyi koymuş muhalefet partilerinin tepkisizliği dikkat çekici.

