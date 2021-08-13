Emirhan’ı, 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?

Yazıda, “Partimiz, Ege, Akdeniz, Marmara ve Kürdistan’daki tüm turistik girişimlere karşı silahlı mücadele ve eylem kararı almıştır. Bütün turistik alanlar, oteller, plajlar ve diğer sahalar bu eylem alanımız içindedir...
Bu sene Türkiye’nin turizm faaliyetine karşı geliştirilecek her türlü bombalı saldırı, yakma ve imha etme eylemlerinde ortaya çıkacak insan kaybından PKK sorumlu olmayacaktır...” diyordu.
PKK elebaşı aynı dergide, 1994 yılı ağustos ayında da örgütüne şu talimatı vermişti: “Halkımızın büyük bir kesimi metropoldedir, Antalya’da, İzmir’de ve İstanbul’dadır; fakat ‘Gelsin parti burada da büyük eylem yapsın’ diyorlar. Peki sizler orada yüz binler varsınız, bir kibrit kıvılcımı çakıp orman yakmak zor mudur?
Üç genç birleşse, kesin bir faşist vurabilir, kesin bir dükkânı veya fabrikayı yakabilir, yüz yerde orman yangını çıkarabilir.”1984 yılından beri 10 binlerce insanımızı katleden PKK, 1993’ten itibaren de ormanları, sanayi kuruluşlarını, evleri, sokaklarda araçları kundaklıyor.
53 İLDE 270 YANGIN
Bu yıl 29 Temmuz’dan itibaren Türkiye’nin 53 ilinde çıkarılan 270 orman yangını ise bunun devamı niteliğinde. Orman ekiplerinin, itfaiye ve gönüllü yurttaşların çabası sonucu dün itibarıyla 267 yangın kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili her şey konuşuldu ama üzerinde en az durulan bu yangınların çıkış nedenleriydi.
Aynı ilde farklı bölgelerde onlarca noktada bir anda başlayan yangınlarla ilgili terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları” isimli terörist grubun açıklaması nedense yeterince tartışılmadı. PKK’nın siyasi kanadı HDP, “Yangın kimden çıktıysa çıktı” diyerek sözüm ona kınama mesajı yayınladı. Ama HDP ile işbirliğine kelleyi koymuş muhalefet partilerinin tepkisizliği dikkat çekici.
Avrupa genelinde sosyal medya kullanım oranı yüzde 30’da kalırken Türkiye’de bu oran yüzde 70’i buluyor.
Dolayısıyla, sosyal medya hem ticari olarak, hem siyasi mesajların paylaşıldığı hem de toplumsal konuların tartışılmasında, en çok kullanılan alan.
Sosyal medya her türlü legal faaliyet için önemli bir iletişim mecrası görevi yaparken maalesef illegal örgütlerin dezenformasyon faaliyetleri konusunda cirit attığı yerlerden birisi, hatta birincisi oldu.
Çünkü geleneksel medya yani televizyon, radyo, gazete hatta internet siteleri gibi yasalara uyma zorunluluğu bulunmadan her türlü sahtecilikle; istenilen yalan, dezenformasyon, hakaret, halkı kışkırtma yapılabildiği gibi çocuklara, kadınlara yönelik suçlar da işlenebiliyor.
ÖRGÜTLERİN HEDEFİ
Türkiye, nüfusunun yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcısı olması nedeniyle illegal örgütlerin hedefinde bulunuyor.
İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) tarafından yapılan, 2015-2019 yıllarını kapsayan ve Türkiye üzerine odaklanan araştırmaya göre; Türkiye’deki sosyal medya gündem başlıklarının yüzde 47’si, dünya trend listelerine giren başlıkların da yüzde 20’si sahte.
Bu sahte başlıklar BOT yani bilgisayar yazılımları aracılığıyla oluşturulan ve gerçek kullanıcılar tarafından kullanılmayan, takipçi ve etkileşim oranlarını arttırmak amacıyla kullanılan hesaplar. BOT kelimesi Robot’tan geliyor ve sahte hesap anlamında kullanılıyor.
28 Temmuz ile 3 Ağustos arasında 38 ilde 154 yangından 145’i kontrol altına alındı, 9 yangın ise devam ediyor.
Ancak, sosyal medyadaki kundakçılar hiç boş durmadı, bir türlü kontrol altına alınamıyor.
İletişim hakkı ve fikir özgürlüğünün en ileri düzeyde kullanımını sağlayabilecekken, terör örgütlerinin, istihbarat örgütlerinin, etki ajanlarının, kötü niyetlilerin elinde; insanların ruh sağlığını, toplumların huzurunu bozan bir mecraya dönüştürülen sosyal medya platformları elbette tüm devletler tarafından yasalar çerçevesinde yakından izleniyor.
TERÖR ÖRGÜTLERİ VE MEDYA KULLANIMI
Eskiden her tür terör örgütü, amacı doğrultusunda; toplumda korku ve paniği yaymak ve propaganda yapmak için, hazırladığı yazılı metin ve görselleri bir araya getirir, basacak matbaa bulur, kâğıt temin edip dergi veya kitabını basardı. Sonra da onu dağıtmak ya da gizli gizli satmaya uğraşırdı. Bu yolla da çok sınırlı sayıda kişiye ulaşabilirdi.
Şimdi ise, ister örgüt propagandasını yapmak, ister korku ve panik yaymak, ister “algı operasyonları” için bir sosyal medya hesabı açması yeterli. Kapatılsa dahi kendisi ya da aynı örgütten bir başkası hemen benzerini açabiliyor.
Bilinen nedenlerden kaynaklandığı gibi, terör örgütü PKK tarafından da üstlenilen sabotajlarla çıkarılan yüzlerce orman yangını ile ilgili sosyal medyada yaşanan tartışmalar nasıl bir kaos ortamına itildiğimizi gösteriyor.
Avrupa’da yüzde 30 olan sosyal medya kullanımının Türkiye’de yüzde 70’i bulması, tüm bu yapıların dikkatini çekiyor. Terör örgütleri de her vesileyle sosyal medyayı operasyon üssü haline dönüştürüyor.
“Gidemeyen” demiyorum çünkü isteseler de gidemezler.
Çünkü parti yönetimi, milletvekili adayları bile dağdaki teröristlerin onayından geçer. PKK ve HDP öylesine iç içe geçmiştir ki; Türk Kürt demeden, bebek, kadın, çocuk, asker, polis, korucu katletse de HDP, terör örgütüne tek bir kelime edemez.
‘PKK’YI SEÇMENLERİMİZİN ÇOCUKLARI KURDU’
HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu, “Neden ‘PKK bir terör örgütüdür’ diyemiyorsunuz” sorusuna aynen şu karşılığı vermişti; “Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki? PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar.”
Kısmen yanlış, kısmen çarpıtma kısmen de doğru olan bu sözlerin üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. HDP ve PKK ilişkisine uzun uzun değineceğiz.
PKK/HDP’YE KARŞI SAVUNMAMI KİTAP YAPACAĞIM
Nitekim CNN Türk’te, “HDP’nin terör örgütü PKK’nin siyasi kolu olduğunu bile bile oy verenlerin oyları benim için, askerimin üzerine sıkılan kurşun gibidir” sözlerim üzerine HDP Hukuk biriminin girişimiyle hakkımda soruşturmalar başladı.
Uzun ve karmaşık bir cümle oldu değil mi?
Konu FETÖ, hele hele hepsi kaçmaya çalışırken Bylock isimli kripto haberleşme sisteminin lisansının sahibi FETÖ’cünün teslim olması elbette şaşırtıcıdır.
“Amacı ne?” “Neden şimdi?” soruları havada uçuşuyor.
TUHAF BİR KİŞİLİK
2012’de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup adını “David Keynes” olarak değiştiren Alpaslan Demir, “tuhaf” bir kişilik.
1997 yılında FETÖ’den ayrıldığını söylüyor ama teslim olduğu 9 Haziran 2021’e kadar anlattığı tüm olaylar, verdiği tüm isimler FETÖ üst düzey yönetiminden.
5 yıl önce kimler bankamatik, market, benzin istasyonları kuyruklarında, kimler kadeh kaldırıp darbeyi kutladıysa, kimler balkonlarından alkışladıysa; onlar yine evlerindeydi.
İki muhalefet partisi; CHP ve İyi Parti’nin, halen görev yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin darbeciler tarafından kapatılmasının önlendiği 15 Temmuz’un 5’inci yıldönümündeki sıradan açıklamaları dikkatinizi çekmiştir.
İP’LİNİN GERÇEK YÜZÜ
Sadece bu değil, daha kötüleri de yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda bazı örnekleri tek tek yaşansa da daha önce iki darbe, bir post-modern darbe, üç muhtıra görmüş Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez halkın direnişiyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlara açıktan saldırılar yapılmaya başladı.
İyi Parti’nin Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen FETÖ’cü General Semih Terzi’nin değil, onu vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in “darbeci” olduğu ile ilgili; gerçeklerle bağdaşmayan hatta alçakça bir mesaj paylaştı.
Tepkiler üzerine silse de, Savcılık soruşturma açsa da o mesaj bir zihniyeti yansıtıyor. İfadesinde, “Ne Semih Terzi’yi ne de Ömer Halisdemir’i tanımadığını” söylemiş. Alçakça mesajını yalanla süslemiş.
Bunlar 15 Temmuz darbesine karşı direnişi yıpratma, itibarsızlaşma girişiminden başka bir şey değil.
Ekonomi Servisi şefim rahmetli Namık Ahıska’nın alacaklarımın karşılığı olarak oldukça eski bir daktiloyu verip, “Hakkını helal et” sözlerini ve ayrıldığımızı hatırlıyorum.
Kısa süre sonra Cağaloğlu’ndaki Dünya Gazetesi’nde işe başladım. 1992 yılı Nisan ayında artık 212 sayılı Basın İş Kanunu’na göre; hem de Bab-ı Ali’de çalışan bir gazeteci olmuştum.
Cağaloğlu Yokuşu’ndaki Dünya Gazetesine gitmek için her gün Kapalıçarşı’dan geçip, Nuri Osmaniye kapısından çıkar, biraz ileride sağ tarafta bulunan Milliyet Gazetesi’nin binasına bakardım. Hayalim Milliyet muhabiri olmaktı.
Bir akşam yine eve dönerken Milliyet’in önünden geçtiğim sırada Tevfik Yener ile karşılaştım. Ona, Dünya Gazetesi’nde çalıştığımı söyleyince “Bak oğlum gazetecilikte bir ekibin parçası olmazsan geleceğin olmuyor, herkes Tevfik Yener olmuyor, tek başına harcanırsın” dedi.
27 YILDIR AYNI BİNADA
Hiç kızmadım aksine beni düşündüğü için teşekkür ettim, ayrıldık. 1993 yılı sonu 1994 gibi Milliyet, Bağcılar’a taşındı. Benim kaderimden herhalde, kısa süre içinde Dünya Gazetesi de Bağcılar’daki merkezine geçti.
Böylece Milliyet ve Dünya gazeteleri komşu olmuştu. 1994 yılı Kasım ayı başında Milliyet’in Ekonomi Şefi Şeref Oğuz’un benimle görüşmek istediği söylendi. Görüşmeye gittim, gidiş o gidiş. Hayalim gerçek oldu; Milliyet muhabiriydim.
Artık Abdi İpekçi’nin Milliyet’inde muhabirlik yapacaktım. Gazetenin başında rahmetli Ufuk Güldemir vardı ama benim
19 Ocak 2007’de işlenen cinayetten hemen bir hafta sonra Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın, “Emniyet İstihbarat’ta tuhaf şeyler oluyor; Dink cinayeti ile ilgili delil karartmak için Log kayıtlarını siliyorlar. Bir de Erhan Tuncel, yardımcı istihbarat elemanı çıkmış” cümlesinin hayatımı bu kadar değiştireceğini düşünmemiştim.
Sadece benim değil, bana bilgi verdiği öğrenildiği için, cinayetten sorumlu olan FETÖ’cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer ve ekibinin, “uyuşturucu kaçakçısı” iftirasıyla tutuklanan Emin Arslan’ın hayatı da eskisi gibi olmayacaktı. Hatta, devrimci örgüt üyesi diye tutuklanan Hanefi Avcı, Arslan’a destek olduğu için Yılmazer ve ekibinin komplosuyla bir de Ergenekon’dan tutuklanacaktı.
Emin Arslan’dan duyduklarım sonrası; “Log kaydı ne, yardımcı istihbarat elemanı nedir?” bilmeden, cinayetin işlendiği İstanbul’da kim varsa ulaşmaya çalışıyordum.
Cinayetten tam 10 gün sonra 28 Ocak 2007 günü Sabah Gazetesi’nde Fatih Altaylı’nın, “Büyük Abi Erhan Polis Muhbiri” manşetini görünce, haberi benim çıkartıp yazamadığıma üzülmek bir yana, bundan sonra gerçeğin konuşulacağını düşünerek seviniyordum. Elimdeki ikinci ipucu artık iyice kıymetlenmişti; Log kayıtlarının silinmesi yani cinayet delillerinin karartılmasının peşine düşmeliydim.
FOX TV’NİN DİNK YALANI
O da ne? Sabah’taki haberden sonra FOX TV’den Ercan Gün, katil Ogün Samast’ın, Atatürk’ün sözünün yazılı olduğu posterin önünde elinde Türk bayrağı ile gözaltına alındığı Samsun Otogarı’nda çekilmiş görüntülerini yayınlıyordu. Böylece, 28 Ocak 2007’de Sabah’taki yazı ile cinayetin arkasındaki FETÖ’cü istihbaratçılar tartışılacakken, FOX TV’nin 1 Şubat tarihli haberiyle “Cinayeti Atatürkçüler işledi” tartışmasına geri dönüldü.
Daha sonra tartışma,
Şaşırtıcı gelebilir ama sebebini yazımın sonunda anlatacağım.
Çünkü, biz Adil Öksüz’ün o gece Akıncı Üssü’nde olduğunu tanık ifadeleriyle biliyoruz.
15 Temmuz sonrası, Adil Öksüz’ün eşi ve çocuğuyla Pensilvanya’da Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarını da gördük.
AKINCI’DAKİ FETÖ’CÜ İMAMLAR
Öte yandan, FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü’nde olan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş’in Akıncı Üs Komutanlığı karargâh koridorlarındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de izledik.
Kemal Batmaz ve Harun Biniş kendi görüntülerini inkâr ederken, Nurettin Oruç, “Televizyonda ürün yerleştirme gibi adam yerleştirme yapılmış” diyerek soytarılık yapıp yalan söylemeyi seçti. Adil Öksüz’ün de bugüne kadar Akıncı Üssü’nde herhangi bir görüntüsüne ulaşılamamıştı.
Bunun için, Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten FETÖ’nün sivil mahrem yapılanmasından Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğu yalanını yaymaya başladılar. Böylece kendilerini aklarken, 15 Temmuz’un MİT’in kontrolünde bir girişim olduğuna herkesi inandıracaklardı.
EN KULLANIŞLI ARAÇ
2013’ten beri olduğu gibi bunun için en kullanışlı araç Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, darbenin üzerinden bir ay geçmeden, 2016 yılı ağustos ortasından itibaren, “Kim bu Adil Öksüz, neden serbest bırakıldı” diye sormaya başladı.
Hatta, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin 31 Ağustos 2016 tarihindeki, “Adil Öksüz korunuyor mu?” başlıklı yazısının yayınlandığı gün arayan Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz konusunda bana 20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Adil Öksüz’ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı” diye konuştu.
Yani Adil Öksüz ile ilgili sözde istihbarat 10 Ağustos 2016 gibi Kılıçdaroğlu’na ulaştırılmıştı. Bir süre sonra iddialar iyice yayıldı ve belgeler havada uçuşmaya başladı. FETÖ’cüler, Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğuna dair “Angaje Formu” ile 15 Temmuz’un MİT kontrolünde bir komplo olduğuna dair ihbar mektubunu 4 Kasım 2016 günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile o dönem CHP yönetiminde bulunan şimdi İP milletvekili Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı’ya ulaştırdı. Yetmedi aynı sahte belgeler 18 Kasım 2016 günü “@denizbayrak83” isimli Twitter hesabından paylaşıldı. Sahte belgelerle desteklenmiş yalanlar öyle yayıldı ki, FETÖ ile ilgili ilk kitabı yazmış kişiler tarafından bile ciddiye alınmış, darbe sonrası yazdıkları kitaplara kadar girmişti.
İLK KEZ MİT’İ ARADIM POSTA’DA YAZDIM
2017 yılı başından itibaren tartışma öyle büyüdü, yalana inananlar o kadar çoğaldı ki, konu sadece “yalanlama” ile geçiştirilecek cinsten olmaktan çıktı. Belgelerin doğru olup olmadığının MİT nezdinde araştırılması gerekliydi. İddialar doğru çıkarsa, benim açımdan da “kontrollü darbe” haklılık kazanacaktı. O yüzden hayatımda ilk kez MİT’e ulaşıp, Basın Müşaviri N.Y.’den açıklama istedim. MİT’ten gelen bilgileri, 26 Mart 2017 günü Posta Gazetesi’ndeki köşemde yayınladım. Buna göre, söz konusu “Angaje formu” tamamen sahte, doküman üç ayrı belgeden montajlanarak hazırlanmış. İmza sahipleri M. D. ve S. A., dokümanın düzenlendiği 10 Eylül 2014 tarihinde o görevlerde bulunmuyordu.
Yazımı şöyle bitirdim: “Peki bu sahte belgeyi kim hazırladı? Cevap belli, bu sahte belgeyi kullandıkları maşaları aracığıyla kim servis ediyor ve yalanla tüm dünyayı kandırmayı amaçlıyorsa onlar. Yani 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen darbenin planlayıcısı FETÖ’cüler.”
Türkiye’de bağlı olarak çalıştığı FETÖ’nün üst düzey isimlerini veren İnandı, örgütün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerindeki yapılanmasını ve yöneticilerinin isimlerini deşifre etti.
FETÖ’ye terör örgütü dememesine karşın örgüte bağlı isimleri ve çalışma şekillerini tek tek sıralayan İnandı, Kırgızistan vatandaşlarını da FETÖ elebaşı Gülen’in “Yerelleşme” adını verdiği çalışmayla örgüte kazandırdıklarını söyledi.
İnandı Kırgızistan’a nasıl gittiğini şöyle anlattı:
“1995 yılı mayıs ayı sonlarında Trabzon il imamı
İkinci grup ise, birinci gruptakiler tarafından yıllarca küçümsenmiş, kimi gün “bidon kafalı”, kimi gün “göbeğini kaşıyan adam” kimi gün “makarnacılar...” diye aşağılanmış olan, ama yüreği vatan aşkı, bayrak sevdası ve imanıyla atan, demokrasiye verdiği oy ile seçilmiş hükümete sahip çıkanlardı.
GERÇEK MAKARNACILAR
15 Temmuz gecesi kimin korkak, kimin cesur olduğunu; TOMA’lara aslan kesilen, tankları görünce kediye dönüşenleri, o gece aldığı makarnaları ertesi gün darbe girişimi bastırıldıktan sonra marketlere iade eden gerçek makarnacıları gördük.
Bir de fırsatçılar vardı. “Yurtta Sulh Konseyi” adı altında Atatürkçü kimliğine bürünen FETÖ’cüleri “Atatürkçüler darbe yapıyor” zannederek alkışlayanlar, güvenli evlerde saklananlar vardı. 15 Temmuz’un kavurucu sıcağında kimi evlerinde kimi yazlıklarında kimileri eğlence mekânlarında pis pis sırıtıp kadeh kaldırıyorlardı. Darbeye direnenlere sosyal medyadan küfür ediyorlardı.
Kimileri FETÖ’cüler gibi “Sokağa çıkmayın, askere direnmeyin” diyorlardı. Kimileri balkonlarında tankları alkışlıyor, darbecilere en küçük karşı çıkışta bulunmayan kimi sürüngen kişilikli fırsatçıların gücü ancak sela okuyup darbeye direnişe çağıran müezzin ve hocaya yetiyordu.
O gece bu tür alçakların saldırı ve hakaretlerine maruz kalmış biri olarak 15 Temmuz’un beşinci yılında onlara bu ikiyüzlülüklerini bir kez daha hatırlatmak benim için vatan görevidir.
KADEH KALDIRANLAR...
Livaneli aynı röportajda ise Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Erdal İnönü’nün “solcu” olmadığını anlatmaya çalışırken; Bülent Ecevit’in, İsmet İnönü’den sonra CHP genel başkanı seçilmesini, “Robert Kolej mezunu” olmasına vurgu yaparak “operasyon, darbe” kelimeleriyle tanımladı.
Oysa CHP’nin başına “operasyon” ile gelen tek bir kişi var o da yere göğe koyamadığı Kılıçdaroğlu’dur, hem de Fetullahçı Terör Örgütü’nün “kaset operasyonuyla”...
LİVANELİ’NİN GÖRÜŞLERİ!!!
Ben söyleşinin bu yönünü değerlendirmek istiyorum ama önce sabrınıza sığınarak, Livaneli’nin söylediklerini noktasına dokunmadan bir kez de ben aktarmak istiyorum.
“Sol olmayan ‘sol partilerle’. CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil, gelenekleri de sola dayanmıyor, gelecek programları da. Fakat sol olarak sunulan bu partilerin başına, hiçbiri solcu olmayan birtakım liderler getirildi. İsmet İnönü, Bülent Ecevit solcu muydu?
Ecevit gibi politikaya meraklı, hırslı, Robert Kolejli genç bir siyasetçinin önündeki bütün engelleri kaldırarak CHP’nin başına getirdiler. İsmet İnönü’nün yerine Ecevit’in getirilmesi bir operasyondu; darbe gibi bir şeydi.
Nitekim Ecevit’in de CHP’yi sol gibi gösterip bahsettiğim sınıfsal kesimlerin başını bağlamak isteyenler için ne kadar isabetli bir isim olduğunu zaman içinde gördük. Deniz Baykal bahsine geleceğiz ama; Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP’de, ANAP’ta, DP’de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu.
Deniz Baykal
Bu ziyaretten kısa süre önce basında Caparov’un Türkiye’ye hediye ile geleceği yorumları yapılmıştı.
ALMANLAR BİLE DEVREYE GİRDİ
Gerek Kırgızistan’daki, gerek Avrupa ve Amerika’daki FETÖ’cüler sosyal medyada 1 Haziran günü FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırıldığına, hatta Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğuna dair bir kampanya yaptılar. Türkiye içinde fazla ilgi çekmeyen kampanya ile ilgili nedense Alman hükümeti bile devreye girdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Devlet Müsteşarı
OSMAN Ziya Sülün - Sülün Osman
Güney Zobu - Raki
Abidin Cevher Özden - Banker Kastelli
Baki Cengiz Öygün - Banker Bako
Selçuk Parsadan
Kâr payı ile çalışan holdingler
Fadıl Akgündüz - Jet Fadıl
Banka hortumcuları
Bu Amerikalılarla FETÖ’nün ortak projesidir, amacı da Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarının merkezi haline gelmektir. Yakında ilk sonuçları almaya başlayacağız.
Yazımda ayrıca FETÖ’cü Özeren ve Aydemir dışındaki tüm isimlerin, 2008 yılında kurulan Nükleer İran’a Karşı Birleşenler (United Against Nuclear IRAN) örgütünde aktif görev yaptıklarını hatırlatmıştım. Bu derneğin neler yaptığını bilirseniz, “Türk Demokrasi Projesi” isimli derneğin de hangi amaçla kullanılacağını tahmin edebilirsiniz.
Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye, İran’a yönelik Amerikan operasyonunun bir benzeri ile karşı karşıya kalacak.
SATIN ALINAN GAZETECİLER
Projenin adı da “Türk Demokrasi Projesi”.
Washington’da kurulan “Türk Demokrasi Projesi” isimli dernek, internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor:
“Türk Demokrasi Projesi, Türkiye’nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür.”
Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor: “Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye’nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünlüğü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor.”
YİNE ‘DEMOKRASİ’ KILIFI
Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş, amacını şöyle anlatıyor: “Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak.”
Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor.
Çünkü, kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanları ile FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ’cü isimler de var.
PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, terör örgütünün siyasi kolu HDP’lilere şu çağrıyı yapıyor: “Çete liderinin haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli.”
Terör örgütü PKK’yı yakından takip edenler bunun ne anlama geldiğini, “öz savunma” derken neyi kastettiğini iyi biliyor; terörist Duran Kalkan sokakları karıştıracak ayaklanmaya çağırıyor.
PKK elebaşı Duran Kalkan, örgütün medyasında yayınlanan söyleşisinde Türkiye içindeki PKK uzantılarına topyekûn saldırı talimatı veriyor, “Bunun için ne yapayım, bilemiyorum, imkânım yok, denmemeli. Herkes bulabilir imkân. Her türlü biçimde mücadele edilebilir. Eylemin büyüğü küçüğü olmaz. Örneğin maddi imkânlarını azaltmak en büyük eylemdir. Türkiye bütçenin bütününü savaşa veriyor, parası olmazsa veremez... Bu kadar silah alıp saldırı yapamaz. O halde demek ki yapılabilecek her şey var, herkes yapabilir de, yeter ki düşünsün, yoğunlaşsın, yapmak istesin” diyor.
Tıpkı 2015 yılındaki çukur-hendek olaylarında olduğu gibi HDP’lileri sokağa çıkmaya çağırıyor.
Bu sözün ne kadar doğru, ne kadar anlamlı olduğunu rakamlarla göstereceğim. İnşallah kimseyi incitmeden derdimi anlatabilirim.
Tam 36 yıl 10 ay 8 gündür on binlerce insanımızı katleden, emperyalist ABD, İsrail ve Avrupa tarafından desteklenen, onların tetikçiliğini yapan PKK terör örgütü ile ilgili rakamları paylaşacağım. Rakam dediğime bakmayın, her rakam bir can, yaşanmamış bir hayat demek. Aralarında asker, polis, korucu, bebekler, kadınlar, işçiler, köylüler var.
Terör örgütü PKK’nın, 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30’da Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği, 2 askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırısının üzerinden tam tamına 36 yıl 10 ay 8 gün geçti.
‘ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL’
Yani Türkiye bugün, 23 Haziran 2021 itibarıyla 13 bin 448 gündür PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu süre içinde 8 bin 154’ü resmi, 6 bin 24’ü sivil yani toplam 14 bin 178 vatandaşımız şehit oldu.
Biliyorum böyle bir karşılaştırma içimizi acıtıyor ama Türkiye, 13 bin 448 günde resmi ve sivil toplam 14 bin 178 şehit verdi. Yani gün başına 1 şehit hatta fazlası düşüyor. 24 bin 837 resmi görevli gazi oldu, 11 bin 357 sivil de yaralandı.
44 BİN 492 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Emirhan’ı, 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?
Ankara’nın Altındağ ilçesinde Battalgazi Mahallesi’nde önceki gün parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile Suriye uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler’i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.
Hayatının baharında gencecik bir evladımız bir katil tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Elbette kanun bunun hesabını soracaktır.
Nitekim olaydan sonra gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.
SURİYELİ DÜŞMANLIĞI
Ardından, Türkiye’de son yıllarda yaratılan ve köpürtülen “Suriyeli” diyerek tanımlanan yabancı düşmanlığı sokağa döküldü. Altındağ ilçesinde özellikle Suriyeliler başta olmak üzere yabancı uyrukluların oturduğu evlere, işyerlerine saldırıp, araçlarına zarar verdiler.
Dışarıdaki linç grubunun attığı taşlar akşam vakti ne olduğunu bile bilmeyen insanların camlarından içeri girdi ve çoluk çocuk herkesin yaralanmasına sebep oldu.
LİNÇ GRUBUNUN PROVOKASYONU
Bunun, üzücü bir olayı bahane eden provokatörlerin işi olduğu açık.
Çünkü Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaylar sonrası yaptığı açıklamada 76 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 38’inin, uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler olduğu ve haklarında suç kayıtlarının bulunduğunu duyurdu. Yani ortada pis bir provokasyon kokusu var.
BAZI SİYASETÇİLERİN HEDEF GÖSTERMESİ
Evet, olay korkunç bir provokasyon diye kestirip atamayacak derecede ciddi.
Bazı muhalefet parti genel başkanları dahil bazı siyasetçilerin ve bazı gazetecilerin sürekli gündemde tuttuğu “Suriyeli düşmanlığı”, artık en küçük olay ya da bir sosyal medya yalanı ile linç gruplarını harekete geçirmeye yetiyor.
Nitekim linç sürüsünün attığı taşlardan yaralananlardan birisi de 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim.
Ailesiyle birlikte Kızılay’ın desteğiyle bölgede yaşayan İbrahim hastaneye kaldırıldı ama yaşadığı şok nedeniyle konuşma zorluğu çekiyor.
DÖRT ÇOCUKLU İŞSİZ BABA
İbrahim, annesi, babası ve üç kardeşiyle bölgede yaşıyor. Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’nin Deyri Zor bölgesinde El Kemal köyünde yaşarken, dört yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapmışlar.
Babasının mesleği ise berberlik ama Türkiye’de bu işi hiç yapmamış.
Zaman zaman geçici işler bulup ailesini geçindirmeye çalışırken en son bir ambalaj atölyesinde iş bulmuş. Ama o da uzun sürmemiş. Şimdi işsiz olan baba Kızılay’ın verdiği yardımlarla evine bakabiliyor.
BAŞKA BİR EVE SIĞINDILAR
Önceki gece olaylar yaşanırken kaldıkları evden dört çocuğunu çıkaran baba, bir arkadaşının aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış. Ama gözü dönmüş grup, onları araç içinde de sıkıştırmış. Atılan taşlarla aracın camları kırılmış. Taşlar araç içindekilere isabet etmiş. Bir tanesi de 6 yaşındaki İbrahim’in başına gelip yaralamış. Ancak saldırganları bu da durdurmamış ve İbrahim ve ailesini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan arkadaşının aracını da kullanılmaz hale getirmişler. Babası hastanede tedavisi yapılan İbrahim ve ailesini de alarak şimdi bir başka arkadaşının evine sığınmış durumda.
İKİYÜZLÜ AVRUPA
İşte gözü dönmüş grubun başından yaraladığı 6 yaşındaki İbrahim ve ailesinin kısa hikâyesi bu. Emirhan Yalçın’ın öldürülmesiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve Suriye’deki iç savaştan canını zor kurtarıp Türkiye’ye sığınan İbrahim ve ailesi Türkiye’de her dönem köpürtülen Suriyeli düşmanlığının masum kurbanları.
Oysa Türkiye, Suriye iç savaşından kaçanlara kucak açarak belki de dünya tarihinde eşine az rastlanan bir insanlık örneği sergiledi. Hele hele “insan hakları” konusunda dünyaya ders veren Avrupa ülkeleri bu insanlara kapılarını kapatırken, Türkiye’nin fedakârlıklarını tarih mutlaka yazacaktır.
DÜŞMANLIK İKLİMİNİN MASUM KURBANLARI
Suriye’de yaşanan çatışma ortamından kaçan 6 milyon Suriyelinin yüzde 65’i Türkiye’de, yüzde 16’sı Lübnan’da, yüzde 12’si Ürdün’de, yüzde 4.5’i Irak’ta, yüzde 2.5’i Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde sığınmacı olarak yaşıyor. Elbette Türkiye’de sayıları, 3 milyon 600 bini geçen Suriyeli geçici sığınmacıların yol açtığı belli sorunlar var. Parti ayrımı yapmadan toplumun her siyasi düşünceden belli bir kesimi Türkiye’nin bu ağır yükü sırtlamasına karşı.
Ama bu, gerek sosyal medyada yalanlarla, gerek bazı siyasetçilerin yazıp söyledikleriyle “Suriyeli düşmanlığı”na dönüştürülmemeli.
Aksi halde, Suriyelilere yönelik linç girişimlerine yol açacak provokasyonlar kaçınılmazdır.
Aslında sağduyusunu yitirmemiş herkesin sorusu şu olmalı: “Emirhan Yalçın’ı 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?”
Bu soruya sağduyulu cevap bulan herkes, yaratılan düşmanlık ikliminde 6 yaşındaki İbrahim’in de ailesiyle birlikte masum birer kurban olduğunu görecektir.