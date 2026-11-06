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Yaklaşık iki haftalık tutukluluktan sonra ev hapsi ile serbest bırakılan Emir Sarıgül, 30 Ekim günü ek bir ifade vermiş, babası Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e toplam 600 bin dolar rüşvet verdiğini anlatmıştı.

Emir Sarıgül, 30 Ekim tarihli ek ifadesinde YENİ Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini söyledi. Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel’e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel’e verildiğini ifade etti.

ÖZEL’DEN AĞUSTOS SAVUNMASI

Mustafa Sarıgül, oğlunun ifadesi karşısında sessizliğini korurken, Özgür Özel, 3 Kasım günü partisinin grup toplantısında kendisini şöyle savunmuştu: “Tutuklanan Emir Sarıgül ifade veriyor. ‘Duyduğuma göre babam, Özgür Özel’e para verdi’ diyor. Ağustos ayında babam atkı vermiş diyor, atkıyla beraber para verip YENİ Parti’ye destek oldu’ diyor. Ağustos ayında atkı... Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar.”



Özgür Özel’in bu konuşmasından bir gün sonra 4 Kasım günü “etkin pişmanlıktan” yararlanmak için ifade veren Emir Sarıgül, Özgür Özel’e verilen rüşvetin içine konulduğu atkı kutuların ağustos ayında değil ekim ayında İstinye Park’taki mağazadan kendi kredi kartıyla alındığını ve belgelerini savcılığa sunacağını şöyle anlattı: “Daha önceki ifademde ben babamın Özgür Özel’e farklı tarihlerde para verdiğini bana söylediğini ifade etmiştim. Özellikle son 100 bin doları ekim ayının ilk haftasında Ankara’da Ümitköy’deki evde verdiğini bana söylediğini beyan etmiştim. Ben Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğum sürede verdiğim bilgilerin çarpıtıldığını basından öğrendim. Bu atkıları ben İstinye Park’taki mağazadan ekimin ilk haftasında aldırmıştım. Olayın ağustos ayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ben bunun harcamasını kredi kartımdan taksitli şekilde yaptım. Buna dair elimdeki belgeleri de sunacağım, bu iftiradan dolayı da ilgili kişilere dava açacağım.”



PARA NEREYE HARCANDIYSA ÖZEL BİLİR



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mir Sarıgül, ifadesinde YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti Genel Merkezi ve parti otobüsü için Özel’e 350 bin dolar verdiği iddiasına karşın parti otobüsünün kira ödeme dekontunu göstermesine de şöyle cevap verdi: “Ben daha önceki ifademde de belirttiğim üzere Mustafa Sarıgül vermiş olduğu paraları ne niyetle verdiğini bana söylemişti. Ben de olay neyse doğrusunu aktardım. Ancak bu para nereye ne şekilde harcanmıştır bunun takibini yapamam ve bilemem. Bunu en iyi Özgür Özel bilecektir.”

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ÖZEL’İN 2.500-3.000 STERLİNLİK VİSKİ TALEBİ

Emir Sarıgül, kızının okuduğu İngiltere’den her dönüşünde, pahalı viski içme alışkanlığı olan Özgür Özel’in sipariş ettiği 2 bin 500- 3 bin sterlin fiyatı olan viskileri aldığını babası Mustafa Sarıgül’ün Ankara’ya gidişinde aracıyla götürdüğünü bazen de şoförüyle gönderdiğini şöyle anlattı: “Ayrıca bana karşı bu saldırılarından sonra bildiğim fakat daha önce belirtmediğim şu hususu da belirtmek istiyorum. Son 1 yıldır kızımın üniversiteye hazırlanmasından dolayı çok sık Londra’ya gidiyordum. Benim Londra’ya gittiğimi bilen Özgür Özel de ünlü ve pahalı viski markalarından talepte bulunuyordu. Ben de her dönüşümde yanımda birisi varsa 4-5 şişe, birisi yoksa 2-3 şişe viski alıp getiriyordum. Bunların maddi değeri çok fazlaydı. Bir şişesi 2.500-3.000 sterlin civarında içkilerdi. Ben bunları getirdikten sonra babam Ankara’ya karayolu ile gidiyorsa babamın aracına koyuyorduk, gitmiyorsa ise ben kendi aracımla ve kendi şoförümle Ankara’ya babamın şoförü Özgür isimli şahsa teslim ettiriyordum. Özgür de bize ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezde bulunan makamına ya TBMM’de bulunan makamına ya da salı günleri grup toplantısı olduğu gün aracına bıraktığını söylüyordu. Bu husus şoförüm Selim Daşdemir’e de sorulabilir. Bu viskilerin tüm parasını ben kendi cebimden ödedim. Bu hususları utanarak ve zül duyarak bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum.”

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MUSTAFA SARIGÜL-ALTINBAŞ ORTAKLIĞI: BABAM KKTC’DEN 12 MİLYON STERLİNE ARSA ALDI



Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül ile Altınbaş ailesi arasındaki gizli ortaklıklar hakkında da bilgi verdi. Mustafa Sarıgül’ün içinde olduğu kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Altınbaş ailesi fertlerinden Sofu Altınbaş ile yakın ilişkisi olduğunu anlatan Emir Sarıgül, babasının 12 milyon sterlin ödeyerek KKTC’den 62 dönüm arazi satın almasıyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle Sofu Altınbaş isimli şahıs hakkında bildiklerimden bahsetmek istiyorum. Kendisi Mustafa Sarıgül ile Altınbaş ailesindeki en yakın şahıstır. Bu şahsın Mustafa Sarıgül ile birlikte Kıbrıs’ta Kratos Otelin hemen yanında denize sıfır 46 Kıbrıs dönümü, 62 Türkiye dönümü bir arazi aldıklarını biliyorum. Bu araziyi yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon sterlin bedel karşılığında bedelin tamamının Mustafa Sarıgül tarafından ödenmesi ile satın aldıklarını biliyorum. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş bu projenin yalnızca kâr ortaklarıydı. Alım sürecinde herhangi bir bedel ödemediler. Ancak bu şahıslar sonraki süreçte haftanın 3-4 günü Kıbrıs’ta bulunduklarından ve burada bir nüfuzları bulunduğundan bu nüfuzu kullanarak araziye casino ve otel inşaatı izni aldılar. Sonrasında taraflar arasında maddi anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bu anlaşmazlıklardan 3 veya 4 ay sonra Sofu Altınbaş beni arayıp Mustafa Sarıgül’den randevu almamı istedi. Ben de randevu aldım ve şahsı Ulus’ta bulunan Platin Konutlarına yönlendirdim. Öğleden sonra saat 5 civarında Mustafa Sarıgül ile Sofu Altınbaş görüştüler. Ertesi gün Sofu Altınbaş beni arayıp kendisine ait olan Sümer Faktoring adlı işyerine davet etti. Ben şahsın yanına gittiğimde şahıs bana bu araziyi 25-30 milyon sterline satacağını ancak bedeli daha az söyleyeceğini bana da bunun karşılığında bir jest yapacağını benim de bunun karşılığında babam Mustafa Sarıgül’ü ikna etmem gerektiğini söyledi.

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FALYALI’YA 28 MİLYON STERLİNE SATIŞ

Ben de bu teklifi kabul etmedim. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra duyduğum kadarıyla Sofu Altınbaş burayı 28 milyon sterline kendisi de arazide gizli ortaklık alarak Hüsnü Falyalı isimli şahsa satmış. Bunu bana kendisi bizzat anlattı. Arazinin satışından sonra babam Mustafa Sarıgül’e 6 milyon sterlinlik bir bedel ödendi. Kalan bedel için de aralarında bir ticari anlaşma yapıldı ama ben bu anlaşmanın detaylarını bilmiyorum. Halen babam Mustafa Sarıgül’ün Sofu Altınbaş ile samimi ilişkisi devam etmektedir. Babamın Hüsnü Falyalı isimli şahsı tanıyıp tanımadığını bilmiyorum. Herhangi bir bahis yapılanması içerisinde olup olmadığı hususunda bir bilgim yoktur, ancak Sofu Altınbaş Kıbrıs’ta nüfuzlu bir iş adamı olduğu için herkes ile bağlantısının olabileceğini düşünüyorum.”

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PORTEKİZLİ MANKEN-İMAMOĞLU

Babası Mustafa Sarıgül’ün korumasıyla kasetini çeken hizmetçi olan Firuze’nin evden 5 kez para çaldığını ve babasının hiçbir zaman şikâyetçi olmadığını ve buna bir anlam veremediğini anlatan Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia ile yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında da şunları söyledi: “Tessy isimli Portekizli kadın şahıs hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Tarihini tam hatırlayamadığım bir dönemde Kuruçeşme Mandarin Otelde, Bulut Akacan isimli arkadaşım ile oturduğumuz sırada Tessy isimli şahısla sadece merhabalaştık, Bulut Akacan isimli şahıs bizi tanıştırdı. Sonrasın da herhangi bir diyalog yaşanmadan ayrıldık. Bulut Akacan isimli şahıs Vakkas Altınbaş’ın kızı Sedef Altınbaş’ın eski eşidir. Ben de şahsı bu sebeple tanırım. Bu görüşmeden birkaç ay sonra biz yine Bulut ile Akmerkez’de öğlen 3-4 gibi bir restoranda yemek yiyorduk. Sonrasında Bulut, Tessy isimli şahsı arayarak davet etti. Tessy isimli şahsın kabul etmesi üzerine Bulut kendi aracını gönderip Mecidiyeköy’den şahsı aldırdı, birlikte yemek yedik. Konuşmamız sırasında Bulut, bu şahsın Portekizli bir manken olduğunu, kendisinin birkaç kez birlikte olduğunu, Türkiye de çok önemli kişilerle çok samimi ilişkileri olduğunu söyledi. Ben de ısrarlı bir şekilde kim olduğunu sordum. Bulut da bana sadece bir tanesini söyleyeceğini, bu Tessy isimli kadın şahsın Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi ile çok fazla yakın bir samimiyetleri olduğunu kinayeli bir şekilde söyledi. Ben bu Tessy isimli şahısla bundan sonra yalnızca bir kez mesajlaştım. Hatta kendisi beni tanımayınca resmimi yollayıp kendimi hatırlattım, ancak kesinlikle bu şahısla bir birlikteliğim olmadı. Benden maddi bir talebi de olmadı.”