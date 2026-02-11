Ele geçirilen CHP yolsuzlukla çürüdü küfürle kokuştu

Paylaş
2023 seçimleri öncesi kaybedilmesi halinde siyaseti bırakacağını söyleyen, seçimi kaybettikten sonra bile “Partide genel başkanın istifasını isteyen yok, isteyenlerin altını kazıyın aktrol çıkar” dedikten bir iki hafta sonra İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun sırtına sapladığı “hançer olan” Özgür Özel’in tek bir misyonu vardı; İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanınca, misyonu ortaya çıkan hırsızlıkları savunmak olarak değişti. Özgür Özel başından beri İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı kullandığı, sırtına sapladığı “hançer” olarak “suç aleti” özelliği taşıdı.
MİSYONU YOLSUZLUK VE RÜŞVETİ SAVUNMAK
Öyle ki kendisi ile birlikte, 103 yaşına girecek olan CHP teşkilatını, milletvekillerini, parti üyelerini de aynı amaca yönlendirdi. Hep beraber Ekrem İmamoğlu ve suç yapılanmasının rüşvet ve yolsuzluklarını savundular, rüşvet villalarının üzerini örtmeye çalıştılar, yurtdışına yüz milyonlarca dolar kaçıran firari suç ortaklarını aklamaya giriştiler, aynı isimlerin uçaklarda uyuşturucu ve seks partilerini bile görmezden geldiler. Böylece ele geçirilmiş CHP yönetimi ve teşkilatı, satın alınmış medyacılarıyla işte böyle çürüdü. Bu kirli işleri, ilişkileri savunanları görünce çürümenin tabana doğru yayıldığı endişeleri de haklı çıkmaya başladı.
Buna rağmen hiç kimse, bir gün gelip CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan birinin, CHP’li belediye başkanına sokakta bile duyamayacağınız küfür ve hakaret yağdırıp tehdit edeceğini beklemezdi. Dahası bu küfür, hakaret ve tehditlerin de genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri, milletvekilleri, parti üyeleri ve besleme ve yandaş medyacıları tarafından savunulacağını aklına bile getirmezdi.
SOKAKTA EDİLMEYECEK KÜFÜRLER
Meseleyi artık tüm Türkiye biliyor, şimdiden siyasi tarihte yerini aldı. CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler ve 6 Şubat günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la görüşmesinin ardından 7 Şubat’ta WhatsApp’tan şu mesajları attı:
“23:59: Öyle bir yanlışın içindesin ki dün hırsız dediklerinin, alçak dediklerin ve sana hırsız diyenlerin sana saldıranların koynuna girmeye kalkıyorsun, onlar seni aldatıyor, onlar seni aldatıyor
00:00: Bir kusurum varsa, bir hırsızlığın varsa ben bunu zaten hazmetmem ama seni hırsızlığınla hazmedenlere gidiyorsan zaten yanlış yoldasın sen
00:00: Sen bana geldin ve dedin ki genel başkanım bende hata yok, kusur yok, yalan atıyorlar, iftira ediyorlar sakın inanmayın, bana güvenin, ben kul hakkı yemedim ben rüşvet yemedim ben hırsızlık yapmadım dedin
00:00: Ben de sana inandım
00:00: Şimdi sana inanmayanlara, sana iftira atanlara teslim oluyorsun
00:01: Ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun
00:01: Ben buna inanmam inanmak istemiyorum
00:01: Ben onun gözleri ateş gibi parlayan ve inandığını söyleyen Mesut’u, tanıdığım Mesut’u, gördüğüm Mesut’u görmek istiyorum ama anlıyorum ki o Mesut yalanmış
00:02: Anladım ki sen hırsızmışsın
00:02: Ve hırsızlığını bilenlerle, hırsızlığını görenlerle uzlaşarak g.tünü kurtarmaya çalışıyorsun
00:02: O zaman sen layığını bulmuşsun
00:03: Şunu bil Mesut, bana benim odama gelip de gözleri çakmak çakmak doğru dürüst konuşan ve hırsızlara ranta İdeye sahtekarlar rüşvete bulaşmayan Mesut lazım o Mesut beni kandırdıysa o o Mesut’un yolu açık olsun
00:04: Asla ve asla asla ve asla benim hırsız da yolsuzla işim olmaz Ak Parti’nin işi olur o senin bağrına basar o senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o söylediklerini yutar biz de böyle bir şey olmaz
00:04: O yüzden Allah gittiğin yere yakıştığın yere seni yakıştırsın ama gün gelince ben sana yapıştırırım
00:04: Devir hırsızların devri değil devir Ak Parti’nin devri değil o devir bitiyor bizim devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem bu vakitten sonra dönsen de affetmem sen hırsız olduğunu yolsuz olduğunu alçak olduğunu köpek olduğunu itiraf ettin şu anda sana bu lafları söyleyenlere sığındın seni savunanlara sırtını döndün tercih senin sen bittin
00:05: Madem hırsızdın
00:06: Niye bizi oyaladın
00:06: Yolun açık olsun
00:06: Ama gün gelecek devir dönecek elime düşeceksin o gün sana acırsam namerdim
00:06: Çünkü bizim bizden de olsa onlardan da olsa hırsızlarla işimiz yok
00:06: Köpek
00:07: S.ktir git
00:07: Senin yerin onların yanı
00:07: Alçak köpek s.ktir git
00:09: Köpek
00:09: Yalaka
00:09: Karaktersiz p.ç
00:09: Hak ettiğin yerdesin sana yakışan yerdesin
00:10: Senin bir karakterin olsaydı yola çıktığı Mansur Yavaş’ı satmazdın
00:10: Gün gelecek o yola çıktıklarını bir yere varacak sen o hak ettiğin yerde kalacaksın
00:10: Sen var ya sen ne oradasın ne burdasın tam hak ettiğin yerdesin
00:11: Bir şey söyliyim mi seni doğuran ana senden utanır
00:12: Cevapsız görüntülü arama”
ÖZEL’İN KARAKTERİNİN YANSIMASI
Kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerleyip, liderine ihanet eden Özgür Özel’in başka partiye geçeceği iddiasıyla kendisinin aday yaptığı Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’a ettiği küfür ve hakaretler tam olarak karakterinin yansımasıdır.
Mevlânâ’nın sözüdür: Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar... Özgür Özel’in kamuoyu önünde yalanları ve iftiralarına tüm Türkiye şahittir.
İFTİRADAN DOLAYI MAHKÛM OLDU
Hatta hakkımda söylediği yalan ve attığı iftiradan dolayı CHP Genel Başkanı olarak ilk mahkûmiyetini 30 bin TL tazminat cezasına çarptırılarak benim açtığım davada aldı.
Kendi belediye başkanına hırsız diyen Özgür Özel’in sokakta söylense kavga çıkartacak kelimeleri şu cümle ile savundu: “Siyasette öfkenin de hakaretin de yeri vardır.”
Zaten çürümeyi kokuşmaya çeviren de işte tam bu tutum.
Çürümenin kokuşmuşluğa dönüştüğünün en önemli göstergesi, Özgür Özel’e en yakın iki isim olan Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba “Alçak köpek, s..tir git, yalaka, köpek, karaktersiz p.ç...” gibi küfürleri savunma biçimiydi.
Veli Ağbaba, “Genel Başkanımız diğer mesajlarda bir karakter analizi yapmış bence doğru da yapmış” derken, Ali Mahir Başarır, “Genel Başkanımız Özgür Özel böyle bir adam. İçinden geleni söylemiş, milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış” demiş.
Birileri de çıkıp onlar hakkında “Karakter analizi” yapıp “İyi olmuş” derse tepkileri de bu kadar rahat olur mu bilmiyorum. Ama bu gevşeklik sadece çürüme ve kokuşmadan başka bir şey değil. Umarım bu çürüme ve kokuşma tabana sirayet etmez.
