Ele geçirilen CHP yolsuzlukla çürüdü küfürle kokuştu

2023 seçimleri öncesi kaybedilmesi halinde siyaseti bırakacağını söyleyen, seçimi kaybettikten sonra bile “Partide genel başkanın istifasını isteyen yok, isteyenlerin altını kazıyın aktrol çıkar” dedikten bir iki hafta sonra İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun sırtına sapladığı “hançer olan” Özgür Özel’in tek bir misyonu vardı; İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanınca, misyonu ortaya çıkan hırsızlıkları savunmak olarak değişti. Özgür Özel başından beri İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı kullandığı, sırtına sapladığı “hançer” olarak “suç aleti” özelliği taşıdı.

MİSYONU YOLSUZLUK VE RÜŞVETİ SAVUNMAK

Öyle ki kendisi ile birlikte, 103 yaşına girecek olan CHP teşkilatını, milletvekillerini, parti üyelerini de aynı amaca yönlendirdi. Hep beraber Ekrem İmamoğlu ve suç yapılanmasının rüşvet ve yolsuzluklarını savundular, rüşvet villalarının üzerini örtmeye çalıştılar, yurtdışına yüz milyonlarca dolar kaçıran firari suç ortaklarını aklamaya giriştiler, aynı isimlerin uçaklarda uyuşturucu ve seks partilerini bile görmezden geldiler. Böylece ele geçirilmiş CHP yönetimi ve teşkilatı, satın alınmış medyacılarıyla işte böyle çürüdü. Bu kirli işleri, ilişkileri savunanları görünce çürümenin tabana doğru yayıldığı endişeleri de haklı çıkmaya başladı.

Buna rağmen hiç kimse, bir gün gelip CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan birinin, CHP’li belediye başkanına sokakta bile duyamayacağınız küfür ve hakaret yağdırıp tehdit edeceğini beklemezdi. Dahası bu küfür, hakaret ve tehditlerin de genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri, milletvekilleri, parti üyeleri ve besleme ve yandaş medyacıları tarafından savunulacağını aklına bile getirmezdi.

SOKAKTA EDİLMEYECEK KÜFÜRLER

Meseleyi artık tüm Türkiye biliyor, şimdiden siyasi tarihte yerini aldı. CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler ve 6 Şubat günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la görüşmesinin ardından 7 Şubat’ta WhatsApp’tan şu mesajları attı:

“23:59: Öyle bir yanlışın içindesin ki dün hırsız dediklerinin, alçak dediklerin ve sana hırsız diyenlerin sana saldıranların koynuna girmeye kalkıyorsun, onlar seni aldatıyor, onlar seni aldatıyor

00:00: Bir kusurum varsa, bir hırsızlığın varsa ben bunu zaten hazmetmem ama seni hırsızlığınla hazmedenlere gidiyorsan zaten yanlış yoldasın sen

00:00: Sen bana geldin ve dedin ki genel başkanım bende hata yok, kusur yok, yalan atıyorlar, iftira ediyorlar sakın inanmayın, bana güvenin, ben kul hakkı yemedim ben rüşvet yemedim ben hırsızlık yapmadım dedin

00:00: Ben de sana inandım

00:00: Şimdi sana inanmayanlara, sana iftira atanlara teslim oluyorsun

00:01: Ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun

00:01: Ben buna inanmam inanmak istemiyorum

00:01: Ben onun gözleri ateş gibi parlayan ve inandığını söyleyen Mesut’u, tanıdığım Mesut’u, gördüğüm Mesut’u görmek istiyorum ama anlıyorum ki o Mesut yalanmış

00:02: Anladım ki sen hırsızmışsın

00:02: Ve hırsızlığını bilenlerle, hırsızlığını görenlerle uzlaşarak g.tünü kurtarmaya çalışıyorsun

00:02: O zaman sen layığını bulmuşsun

00:03: Şunu bil Mesut, bana benim odama gelip de gözleri çakmak çakmak doğru dürüst konuşan ve hırsızlara ranta İdeye sahtekarlar rüşvete bulaşmayan Mesut lazım o Mesut beni kandırdıysa o o Mesut’un yolu açık olsun

00:04: Asla ve asla asla ve asla benim hırsız da yolsuzla işim olmaz Ak Parti’nin işi olur o senin bağrına basar o senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o söylediklerini yutar biz de böyle bir şey olmaz

00:04: O yüzden Allah gittiğin yere yakıştığın yere seni yakıştırsın ama gün gelince ben sana yapıştırırım

00:04: Devir hırsızların devri değil devir Ak Parti’nin devri değil o devir bitiyor bizim devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem bu vakitten sonra dönsen de affetmem sen hırsız olduğunu yolsuz olduğunu alçak olduğunu köpek olduğunu itiraf ettin şu anda sana bu lafları söyleyenlere sığındın seni savunanlara sırtını döndün tercih senin sen bittin

00:05: Madem hırsızdın

00:06: Niye bizi oyaladın

00:06: Yolun açık olsun

00:06: Ama gün gelecek devir dönecek elime düşeceksin o gün sana acırsam namerdim

00:06: Çünkü bizim bizden de olsa onlardan da olsa hırsızlarla işimiz yok

00:06: Köpek

00:07: S.ktir git

00:07: Senin yerin onların yanı

00:07: Alçak köpek s.ktir git

00:09: Köpek

00:09: Yalaka

00:09: Karaktersiz p.ç

00:09: Hak ettiğin yerdesin sana yakışan yerdesin

00:10: Senin bir karakterin olsaydı yola çıktığı Mansur Yavaş’ı satmazdın

00:10: Gün gelecek o yola çıktıklarını bir yere varacak sen o hak ettiğin yerde kalacaksın

00:10: Sen var ya sen ne oradasın ne burdasın tam hak ettiğin yerdesin

00:11: Bir şey söyliyim mi seni doğuran ana senden utanır

00:12: Cevapsız görüntülü arama”

ÖZEL’İN KARAKTERİNİN YANSIMASI



Kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerleyip, liderine ihanet eden Özgür Özel’in başka partiye geçeceği iddiasıyla kendisinin aday yaptığı Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’a ettiği küfür ve hakaretler tam olarak karakterinin yansımasıdır.

Mevlânâ’nın sözüdür: Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar... Özgür Özel’in kamuoyu önünde yalanları ve iftiralarına tüm Türkiye şahittir.

İFTİRADAN DOLAYI MAHKÛM OLDU

Hatta hakkımda söylediği yalan ve attığı iftiradan dolayı CHP Genel Başkanı olarak ilk mahkûmiyetini 30 bin TL tazminat cezasına çarptırılarak benim açtığım davada aldı.

Kendi belediye başkanına hırsız diyen Özgür Özel’in sokakta söylense kavga çıkartacak kelimeleri şu cümle ile savundu: “Siyasette öfkenin de hakaretin de yeri vardır.”

Zaten çürümeyi kokuşmaya çeviren de işte tam bu tutum.

Çürümenin kokuşmuşluğa dönüştüğünün en önemli göstergesi, Özgür Özel’e en yakın iki isim olan Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba “Alçak köpek, s..tir git, yalaka, köpek, karaktersiz p.ç...” gibi küfürleri savunma biçimiydi.

Veli Ağbaba, “Genel Başkanımız diğer mesajlarda bir karakter analizi yapmış bence doğru da yapmış” derken, Ali Mahir Başarır, “Genel Başkanımız Özgür Özel böyle bir adam. İçinden geleni söylemiş, milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış” demiş.

Birileri de çıkıp onlar hakkında “Karakter analizi” yapıp “İyi olmuş” derse tepkileri de bu kadar rahat olur mu bilmiyorum. Ama bu gevşeklik sadece çürüme ve kokuşmadan başka bir şey değil. Umarım bu çürüme ve kokuşma tabana sirayet etmez.