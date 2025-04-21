Ekrem İmamoğlu’na villa rüşvet itirafı... İşadamlarından ruhsat karşılığı Hasan İmamoğlu’na 3 daire

Haberin Devamı

Operasyonda adı geçen işadamı Ali Kameroğlu ile Beyaz İnşaat’ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz itirafları bunun örneklerinden.

Beylikdüzü’nde yapı denetim, inşaat, ruhsat ve iskan işlemlerinin İmamoğlu’nun şirketlerinde bir dönem sıvacı olarak çalışan, 2014’te İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra müteahite dönüşen “kasası” Adem Soytekin’i artık Türkiye tanıyor.

Soruşturmada “müşteki-şüpheli” olan Uğur Güngör, Gül İnşaat ile ortak projede ruhsat işlemleri ve iskan alınabilmesi için 2 daire parası 6 milyon TL ile 13 adet bağımsız bölümün Ekrem İmamoğlu’nun eski ortağı olan Adem Soytekin’in sahibi olduğu Asoy İnşaat A.Ş. firmasına devrettiğini söyledi.

Uğur Güngör, rüşvet görüşmesine Zafer Gül’ün aracılık ettiğini, kendisinin başta kabul etmemesine rağmen Ali Gül ve Zafer Gül’ün baskıları nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığını, daire paralarını Zafer Gül aracılığı ile Fatih Keleş’e gönderdiğini, toplamda 13 adet daireyi ise Murat Çalık’ın yönlendirmesiyle Asoy İnşaat’a devir ettiğini anlattı. Zafer Gül de Etkin Pişmanlık’tan yararlanarak ortağı Güngör’ün anlattıklarını doğruladı. Tapuda satış olarak gösterilen devirlerin karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadığı da MASAK raporlarıyla tespit edildi.

Haberin Devamı

BEYAZ İNŞAAT’TAN HASAN İMAMOĞLU’NA

Bakırköy’deki projesi için İmamoğlu’nun “kasası” Ertan Yıldız aracılığıyla 2023 yılında kendisinden 3 milyon dolar rüşvet istendiğini anlatan Beyaz İnşaat’ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, “müşteki-şüpheli” sıfatıyla verdiği ifadesinde Beylikdüzü’ndeki West Side projesi iskanı için Ekrem İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin’e 7 dükkân, 5 daire, babası Hasan İmamoğlu’na 3 daire, kasası Murat Çalık’a da 3 daireyi devrettiğini, göstermelik olarak hesabına yatırılan paraları da bu kişilere göre verdiğini şöyle anlattı:

“Beylikdüzü’nde o dönem Yapı Denetim işlerini Murat Çalık ve Adem Soytekin yönetirdi. Yapı denetim firmalarının tamamına yakını Adem Soytekin’in kontrolündeydi. Bildiğim firmaların ismini dosyaya daha sonra sunacağım. West Side isimli projeye 2014 yılında başladık, 2019 yılında iskanı aldık. Bu projenin iskanını Adem Soytekin halletti. Adem’e kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık. Bu ödemeler firmaların kurmuş olduğu ortaklık üzerinden yapıldı. Kayıtlarda da dosyaya sunacağım. Kalan ödeme, iskan işlerini halletmesi için Adem’e 7 dükkân, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımı göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi.”



PELICAN HILL’DEN İMAMOĞLU’NA VİLLA



İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tanık ve şikâyetçi olan inşaat şirketi sahibi Ali Kameroğlu, ruhsat işlemleri üzerinden Ekrem İmamoğlu’na rüşvet olarak verdiği villa konusunu şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi’nde bulunan ve halihazırda üzerinde Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurdum. Proje çizmiş ve harçları yatırmıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatım verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan Büyükçekmece sınırlarında bulunan Pelican Hill Ihlamur Evleri isimli projem devam ediyordu. Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler.

Ben o sırada kendisini tanımıyordum. Hangi konuda görüşeceğimi de sordum. Bir şey söylemediler. Ben de şirket çalışanlarımı görüşmeleri için Tuncay Yılmaz’a gönderdim. Yaptıkları görüşme sonrasında bana, Tuncay Yılmaz’ın belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evlerinde 1 tane villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söylemiş. Ben de yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifini kabul etmek zorunda kaldım.

Haberin Devamı

VİLLANIN İÇİNİ DE İŞADAMINA DÖŞETTİLER

Ihlamur Evleri’nin inşaat sürecinde Tuncay Yılmaz, projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulundu, istediği şeyleri yerine getirdim. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istedikleri her şeyi alarak villayı kendilerine teslim ettim. Alınan buzdolabı ve beyaz eşyalar, mobilyalar mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. O dönem yaklaşık 600.000 liraya yakın masraf yaptırıldı. Villa bittikten sonra devri Ekrem İmamoğlu’na ait SSB İnşaat üzerine yaptım. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da villayı kontrol etmek için siteye geldiler. Hatta Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kalıyordu. Villanın devrini İmamoğlu’na ait şirkete yaptığımda şirket hesabına peyderpey toplamda 1.500.000 TL para gönderildi. Gönderilen bu paralar her defasında çekilip Tuncay Yılmaz’a elden teslim edilmiştir.”

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu’nun inşaat ruhsat izinleri üzerinden kurduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkı, bedelsiz ev ve dükkân devirleri yanında göstermelik ödemeler yapılarak büyümüş. Farkındaysanız İmamoğlu bu işlerde hep aynı isimleri kullanmış.

İnşaat şirketleri sahiplerinden bazıları engel çıkartılacağını düşünerek talep edilen gayrimenkulleri bedelsiz devretmiş ve bazıları göstermelik satış olarak yapmış. Hesaplarına yatırılan paraları daha sonra İmamoğlu’nun adamlarına elden geri ödemişler. Bu durum savcılık ifadeleriyle, bedelsiz devirler de MASAK raporlarıyla sabit.

Dört gizli tanık üzerinden soruşturmayı itibarsızlaştırmaya çalışan Özgür Özel başta olmak üzere İBB’den beslenmiş olan gazeteciler süreç tamamlandığında yolsuzluk ve rüşvetleri bakalım nasıl savunacak?