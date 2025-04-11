Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un İstanbul Boğazı merakı

Haberin Devamı

1980’li yıllardan beri İBB’ye tahsis edilmiş olan üç katlı taş bina, Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde Marmara Üniversitesi’nin kullanımına verilirken sonraki yıllarda da İBB Başkanlığı yapanlardan kimsenin aklına lojman olarak kullanmak gelmemişti. Eminim birçok kişi İBB’nin Rumelihisarı’ndaki bu binanın sahibi olduğunu da bilmiyordur.

Ancak İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan hemen sonra aklına, Rumelihisarı sırtlarındaki eğitim yapılan 100 yıllık binayı boşaltıp İBB bütçesinden milyonlarca lira harcama ile kendisi için lojmana çevirmek geldi. İmamoğlu, kendi deyimleriyle “Başkanlık Çalışma Ofisi ve Yaşam Ofisi” ilan ettiği tarihi binanın yenilenmesi için İBB bütçesinden 30 milyon TL harcama yaptı. Ailesini de oraya taşıdı.

İmamoğlu’nun İstanbul Boğazı merakı bununla sınırlı kalmadı; Emirgan’da 1.5 milyar lira değer biçilen üzerinde üç villa binasının bulunduğu gayrimenkulü, milyarlarca liralık ihaleler verdiği, “kasası” diye tabir edilen müteahhit Ali Nuhoğlu’nun Güllüce Tarım isimli şirketinin ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat tarafından sadece 15 milyon TL’ye satın alınması yoluyla devraldı. Bu da yetmedi, villaların çevresi boş kalsın diye hemen yanındaki arsayı da İBB bütçesinden 156 milyon TL’ye kamulaştırdı.

Haberin Devamı

İmamoğlu bunu yaparken, yıllardır en yakınında olan isimlerden ve İBB’deki birçok yolsuzluklarda, gazeteciler ve sosyal medyadaki trol ağı üzerinden algı ve linç operasyonlarında adı geçen sağ kolu Murat Ongun’un da İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında ancak çok zenginlerin oturabildiği Acarkent villalarına taşındığı ortaya çıktı. Daha önce Etiler Ulus’ta lüks bir konutta yaşayan Murat Ongun’un, 2024 yılı nisan ayında Acarkent’te dört katlı lüks bir villaya taşındığını da İBB’ye yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda öğrendik.

Elbette herkesin aklına, aylık kazancının 350 bin TL olduğunu söyleyen Murat Ongun’un aylık kirası 300 bin TL, aidatı 60 bin TL olan Türkiye’de sayılı zenginlerin oturduğu Acarkent’te nasıl oturabildiği sorusu geldi.

Murat Ongun cezaevinde olmasına rağmen her zamanki gibi medya üzerinden bir algı operasyonuna girişti. Sözcü gazetesine şu açıklamayı yaptı:

Haberin Devamı

“...Defalarca soruşturuldum. Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde beni hedef aldı, her şeyimi araştırdı. Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.”

Haberin Devamı

İMAMOĞLU KİRA YARDIMI YAPIYORMUŞ

İfadesinde aylık kazancını 250 bin TL olarak beyan eden İmamoğlu’nun, aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Ongun’a kira yardımı yapmasının çelişkisi bir yana, İmamoğlu’nun bu yardımı nasıl yaptığının da araştırılması gerekli. Ancak, Ongun’un çoğu zaman yaptığı açıklamalarında ortaya çıkan yalanları gibi bu konuda da gerçeği söylediğine dair ciddi şüpheler var.

Tartışmanın bu noktaya gelmesinden sonra Murat Ongun’un ev sahibi N.K., “Bilgi sahibi” sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerine şu ifadeyi verdi:

“Ben yukarıda vermiş olduğum bilgilerden de anlaşılacağı üzere Acarlar Mahallesi Acarkent... Beykoz/İSTANBUL sayılı adresin mülk sahibiyim. Bahse konu adreste bulunan mülküm 4 katlı villa şeklinde ve iki dubleks şeklindedir. Ben alt dublekste bulunan dairemi yaklaşık 4 senedir kiraya vermekteyim. Geçen sene kiracım evden ayrıldığı için ikametimi tekrar kiraya vermek için Acarkent sitesi içerisinde bulunan ARS Emlak tabela unvanlı emlakçıya verdim. Emlakçı dairemin Murat Ongun isimli şahıs tarafından kiralanmak istediğini tarafıma bildirdi. Ben Murat ONGUN isimli şahsı tanımıyordum sadece evimi kiralayacağı için sosyal medya üzerinden kısa bir araştırma yaptım. Şahsın medya sektöründe olduğunu anladım. Emlakçıya evimi kiraya vereceğimi söyledim.

Haberin Devamı

14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı işyerinde Murat Ongun ve eşi olarak bildiğim Z.A.G. Ongun isimli şahıs ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar.

Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık kira olarak 3.717.400 TL’yi Z.A.G. Ongun isimli şahıs benim hesabıma gönderdi. İkametimin Tapu Senedinin fotokopisi, Murat ONGUN ve Z.A.G. Ongun isimli şahıs ile aramızda imzaladığımız Kira Sözleşmesinin fotokopisini ifademin ekinde tarafınıza ibraz ediyorum. Z.A.G. Ongun isimli şahsın 1 yıllık kira bedeline karşılık olarak tarafıma göndermiş olduğu 3.717.400 TL’ye ait banka dekontu fiziki olarak yanımda olmadığı için şu an ibraz edemiyorum ancak avukatım aracılığıyla mail üzerinden göndereceğim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

Haberin Devamı

Ev sahibi N.K’nın ifadesinde de görüldüğü gibi Ongun yıllık kira tutarı olan 3.7 milyon TL’yi peşin ödemiş. Aylık aidat toplamı ile dört katlı villanın yıllık gideri 5 milyon TL’yi buluyor.

Bu paranın İmamoğlu tarafından verilip verilmediği elbette daha doğrusu paranın gerçek kaynağı da ortaya çıkacaktır. Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir” derken İmamoğlu’ndan kira yardımı aldığını söylemesi ise başka bir çelişki.

Murat Ongun’un “Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım” sözleri ise hayli iddialı. Elbette aklını kaçırmamıştır ama güç zehirlenmesi İmamoğlu-Ongun ikilisinin gözünü karartmış anlaşılan.