Efradını cami, ağyarını mani: Dün dündür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Başkanlık Divanı’ndaki görevine son verilmesi ve buna gösterdiği tepki çok konuşuldu. Son yazımın konusu da buydu, “CHP’de Atatürkçü ve Ulusalcılar, İP’de de Milliyetçiler saf dışı ediliyor” tartışmalarının yapıldığı bir dönemde yaşanan görevden alma elbette önemliydi.
2018’de İP’e giren Ağıralioğlu milletvekili oldu, kamuoyu tarafından milliyetçi söylemiyle dikkat çekti ama partideki pozisyonu tuhaf bir şekilde aşağı doğru gitti.
Önce gerekçe gösterilmeden TBMM’deki Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı. Sonra Parti Sözcülüğü görevine son verildi. Şimdi de Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı bitirilerek, Başkanlık Divanı dışında bırakıldı.
TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ
Grup Başkanvekilliği ile Başkanlık Divanı’daki görevlerine kendisiyle görüşülmeden, Meral Akşener’in kararı ile son verildi. Görevden alınma kararları açıklandığında herkesle beraber öğrendi. Grup Başkan Vekilliği görevine son verildiğini ise televizyonlardan duydu. Ağıralioğlu’na en çok kızanlar İP’in ittifak ortağı CHP ve işbirliği yaptığı PKK’nın siyasi şubesi HDP.
CHP ve İP’in en büyük korkusu ise HDP’nin 2023 seçimlerinde destek vermemesi. Bu nedenle, zaman zaman HDP’yi, en son da “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Ağıralioğlu’nun görevine son verildiği yorumları yapıldı.
FETÖ, PKK, HDP’LİLERİ SEVİNDİREN KARAR
Ağıralioğlu, kendisine haber verilmeden görevden alınmasının sürpriz olduğunu gazeteci İsmail Saymaz’a şöyle anlattı: “Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici.”
Kararın gerekçesini de bilmiyordu. Sadece sevinenlere bakıp bir sonuç çıkarılabileceğini şu cümlelerle işaret etti: “Genel Başkan, kararları kendine mahsus gerekçelerle verebilir. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ’cüler zil takıp oynuyor. PKK’lılar ve HDP’liler sevinmiş. İyi Parti’yi ‘HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.”
DEĞİŞEN TARZ-I SİYASET
Peki Yavuz Ağıralioğlu, tam bir gün sonra gazetecilerin karşısına çıkıp ne dedi?
“Partilerde görev değişiklikleri olağandır. Ben kendisine görev tevdi edilince iyi diyecek, görevden alınınca kötü diyecek kadar karakteri, mizacı zayıf bir insan değilim.”
Ağıralioğlu konuşmasında, “Tarz-ı siyaset değişikliği” diyerek İP’de “Milliyetçiler tasfiye ediliyor” tartışması hakkında da şunları söyledi: “Dün İyi Parti’mizin Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey’in mevzuyla ilgili soruya verdiği cevap, bu değişikliğin bir görev değişikliği şeklinde olduğu, bir tarz-ı siyaset tercihinden vazgeçildiği endişeleri deruhte edecek şekildedir.”
‘HDP’Yİ DERT ETMEYİN MÜHİM OLAN ERDOĞAN’IN GİTMESİ’ SİYASETİ
AĞIRALİOĞLU herhalde, İP’de kullanılıp tasfiye edilen, FETÖ’nün Ergenekon Balyoz kumpaslarında yargılananlar ile İP’in kuruculardan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un istifa ederken, tarzı siyaset değişikliğini görmemiş, istifa gerekçelerini okumamış. Oysa bir gün önce, rencide olduğunu, görevden alınmasının PKK, FETÖ ve HDP’lileri sevindirdiğini kendisi anlatıyordu. Bir de “İyi Parti’yi ’HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor” diyordu.
Bir gün öyle, ertesi gün böyle...
İYİ POLİS KÖTÜ POLİSE DEVAM
Ağıralioğlu, önceki gün gazetecilerle konuşmasına ise şu cümle ile başladı: “Arkadaşlar, kısa bir açıklama yapayım. Eskiler, ‘Efradını cami, ağyarını mani’ derlermiş. Şimdi bir çerçeve arz etmem lazım size, önce efradını cami yapayım...”
Türk Dil Kurumu deyimler sözlüğüne göre, ‘Efradını cami, ağyarını mani’, “Ne eksik ne fazla” anlamına geliyor. Yani bir gün arayla yaptığı açıklama ‘Efradını cami, ağyarını mani’ tam anlamıyla “Dün dündür bugün bugündür.”
Ağıralioğlu, parti için faydasını şöyle tarif ediyor: “Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım.”
Dün de Akşener ile görüştü ve mutluydu! Artık birileri HDP’yi kızdırmamak için uğraşacak, milliyetçi tabanın ihtiyacı olan diskuru da o çekecek, “iyi polis kötü polis”e devam edilecek.
Efradını cami, ağyarını mani: Dün dündür
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Başkanlık Divanı’ndaki görevine son verilmesi ve buna gösterdiği tepki çok konuşuldu. Son yazımın konusu da buydu, “CHP’de Atatürkçü ve Ulusalcılar, İP’de de Milliyetçiler saf dışı ediliyor” tartışmalarının yapıldığı bir dönemde yaşanan görevden alma elbette önemliydi.
2018’de İP’e giren Ağıralioğlu milletvekili oldu, kamuoyu tarafından milliyetçi söylemiyle dikkat çekti ama partideki pozisyonu tuhaf bir şekilde aşağı doğru gitti.
Önce gerekçe gösterilmeden TBMM’deki Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı. Sonra Parti Sözcülüğü görevine son verildi. Şimdi de Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı bitirilerek, Başkanlık Divanı dışında bırakıldı.
TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ
Grup Başkanvekilliği ile Başkanlık Divanı’daki görevlerine kendisiyle görüşülmeden, Meral Akşener’in kararı ile son verildi. Görevden alınma kararları açıklandığında herkesle beraber öğrendi. Grup Başkan Vekilliği görevine son verildiğini ise televizyonlardan duydu. Ağıralioğlu’na en çok kızanlar İP’in ittifak ortağı CHP ve işbirliği yaptığı PKK’nın siyasi şubesi HDP.
CHP ve İP’in en büyük korkusu ise HDP’nin 2023 seçimlerinde destek vermemesi. Bu nedenle, zaman zaman HDP’yi, en son da “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Ağıralioğlu’nun görevine son verildiği yorumları yapıldı.
FETÖ, PKK, HDP’LİLERİ SEVİNDİREN KARAR
Ağıralioğlu, kendisine haber verilmeden görevden alınmasının sürpriz olduğunu gazeteci İsmail Saymaz’a şöyle anlattı: “Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici.”
Kararın gerekçesini de bilmiyordu. Sadece sevinenlere bakıp bir sonuç çıkarılabileceğini şu cümlelerle işaret etti: “Genel Başkan, kararları kendine mahsus gerekçelerle verebilir. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ’cüler zil takıp oynuyor. PKK’lılar ve HDP’liler sevinmiş. İyi Parti’yi ‘HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.”
DEĞİŞEN TARZ-I SİYASET
Peki Yavuz Ağıralioğlu, tam bir gün sonra gazetecilerin karşısına çıkıp ne dedi?
“Partilerde görev değişiklikleri olağandır. Ben kendisine görev tevdi edilince iyi diyecek, görevden alınınca kötü diyecek kadar karakteri, mizacı zayıf bir insan değilim.”
Ağıralioğlu konuşmasında, “Tarz-ı siyaset değişikliği” diyerek İP’de “Milliyetçiler tasfiye ediliyor” tartışması hakkında da şunları söyledi: “Dün İyi Parti’mizin Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey’in mevzuyla ilgili soruya verdiği cevap, bu değişikliğin bir görev değişikliği şeklinde olduğu, bir tarz-ı siyaset tercihinden vazgeçildiği endişeleri deruhte edecek şekildedir.”
‘HDP’Yİ DERT ETMEYİN MÜHİM OLAN ERDOĞAN’IN GİTMESİ’ SİYASETİ
AĞIRALİOĞLU herhalde, İP’de kullanılıp tasfiye edilen, FETÖ’nün Ergenekon Balyoz kumpaslarında yargılananlar ile İP’in kuruculardan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un istifa ederken, tarzı siyaset değişikliğini görmemiş, istifa gerekçelerini okumamış. Oysa bir gün önce, rencide olduğunu, görevden alınmasının PKK, FETÖ ve HDP’lileri sevindirdiğini kendisi anlatıyordu. Bir de “İyi Parti’yi ’HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor” diyordu.
Bir gün öyle, ertesi gün böyle...
İYİ POLİS KÖTÜ POLİSE DEVAM
Ağıralioğlu, önceki gün gazetecilerle konuşmasına ise şu cümle ile başladı: “Arkadaşlar, kısa bir açıklama yapayım. Eskiler, ‘Efradını cami, ağyarını mani’ derlermiş. Şimdi bir çerçeve arz etmem lazım size, önce efradını cami yapayım...”
Türk Dil Kurumu deyimler sözlüğüne göre, ‘Efradını cami, ağyarını mani’, “Ne eksik ne fazla” anlamına geliyor. Yani bir gün arayla yaptığı açıklama ‘Efradını cami, ağyarını mani’ tam anlamıyla “Dün dündür bugün bugündür.”
Ağıralioğlu, parti için faydasını şöyle tarif ediyor: “Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım.”
Dün de Akşener ile görüştü ve mutluydu! Artık birileri HDP’yi kızdırmamak için uğraşacak, milliyetçi tabanın ihtiyacı olan diskuru da o çekecek, “iyi polis kötü polis”e devam edilecek.