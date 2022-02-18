Dink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildir

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen, 2009 yılı mart ayında, kendisine bağlı polis, hâkim, savcı ve gazetecilerin işbirliği ile yürütülen Ergenekon soruşturmalarında tutuklanan ancak sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden yaşlı, emekli subaylar hakkında şunları söylemişti:

“Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Bana da öyle geliyor. Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi’yle GATA arasında yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular bunu şöyle yorumluyor: ‘Bu işin içinde bir GATA’kulli var.’”

Aynı dönemde Bülent Arınç da FETÖ operasyonlarına tam destek veriyor, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diyordu.

Öyle bir iklim oluşmuştu ki hiçbir suçu günahı olmayan Yarbay Ali Tatar atılan iftiralardan dolayı onur intiharını seçiyor, Ergenekon kasası denilen Kuddusi Okkır bir deri bir kemik kalırken niceleri gibi hayatını kaybediyordu.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ

FETÖ’nün kötülükleri kumpas operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında sivil vatandaşların üzerine F-16’lardan bomba attılar, tanklardan ateş açtılar. 251 insanımız şehit oldu. Polis Özel Harekât merkezine attıkları bombanın yakıcılığı, şehit polislerimizin DNA’sını bile bırakmadı. Tabutlarına taş ve toprak konularak defin işlemleri yapılabildi. Başı vücudundan ayrılan kadınlar, kalbinden vurulan çocuklar, vücudu tank paletinin altında kalıp bedeni yol ile kaynaşan şehitler... Kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş, vücudunun hatta beyninin bir yerinde tabanca mermisi ile yaşayanlar dahil sayıları 2 bin 500’ü bulan gaziler...

FETÖ işte böylesine alçak, böylesine cani ve kahpe bir örgüttür.

24 İTİRAFTA ADI GEÇİYOR

Bülent Arınç