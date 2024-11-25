Devleti soymak için bebeklerin canını alan şerefsizler zincirinin son halkası: Hastane sahipleri

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Sadece bebeklerin canına kıymakla kalmayan, son nefeslerine kadar unutmayacakları bu kötülüğü ve çaresizliği yaşayan anne-babalarının ve bir o kadar da namuslu erdemli meslektaşlarına ihanet eden bu teröristlerin itirafları özel sağlık kuruluşlarındaki çürümüşlüğü ortaya koyuyor.

HASTANE SAHİPLERİYLE DOLANDIRICILIK

Çete üyelerinden hemşire Deniz Korkmaz ifadesiyle “Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir” diyerek yola çıkıp bu soygun için bebeklerin canını alan şerefsizlerin başını çeken doktor Fırat Sarı’nın itirafları ise çetenin alt örgütlenmesi yanında üst yapılanmasını tarif ediyor: HASTANE SAHİPLERİ...

İddianame ve fezlekede, hastane sahipleri ve yöneticilerle ilgili “Sistematik şekilde kazanç sağlamak amacı ile hastane sahipleri ile işbirliği yaparak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları...” şeklinde tespitler yer alıyor.

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İTİRAF: YAPIYI BEN KEŞFETMEDİM

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı “yenidoğan çetesi” davasında savunma yapan Fırat Sarı da hastane sahiplerinin her şeyden haberi olduğunu itiraf etti: “Hastanelerde hasta savaşı var. Herkes hastasının daha fazla olmasını ister. Bunun için yapılıyor. Ben bu yapıyı gördüm ve bu işe el attım. Ben keşfetmedim, bunlar vardı. ‘Sen gel, yap’ dediler.’”

“Yenidoğan çetesi” lideri olarak 582 yıla kadar hapsi istenen Fırat Sarı, bebeklerin canını alırken duymadığı pişmanlığı her şey ortaya çıkınca mahkeme salonunda, “İnsanı varlık yapan ne kadar değer varsa hepsi üzerimden alındı. Bir hiç olarak kaldım. Maddi varlığımı, mesleki kariyerimi, en son da insanlık onurumu kaybettim” sözleriyle dile getirdi.

“TEKLİF HASTANELERDEN GELDİ”

Devletten bebek başına günlük 8 bin lira için kurulan çürümüş yapının en önemli ayağı olan özel hastaneler ve hastane sahipleri için kullandığı cümleler şöyle:



“Bu operasyon süresince birçok hastaneden teklif aldım ama yoğunuz diyerek kabul etmedim. Özel sağlıkta her yerde olan bir durum bu. Hastanelere biz teklif etmedik, iyi çalıştığımız için hep teklif geldi. İşletme denilen yapı böyle başladı. İstanbul’daki özel sağlıkta işletme kültürü her zaman olan bir şeydi. Hastaneler neden işletme istiyor? Çalışan hemşire ve hekim bulmak zor. Diğer yandan hasta sorunu var. Ben özel hastanelerden yanayım. Bu yerler insan sağlığını önemsiyor ama aynı zamanda para kazanmak istiyorlar. Hastanelerde hasta savaşı var. Herkes hastasının daha fazla olmasını ister. Bunun için yapılıyor. Herkes hastanesinin dolu olmasını istiyor. Hastane sahiplerinin de haberi vardı. Hastane yönetiminin beni sıkıştırdığı tek nokta hasta sayısı. Bu çok normal. Benim işim hasta sayısını artırmak. Ama sonra baktık ki hasta bulucular var, biriyle anlaştım. Sonra da Gıyasettin Mert Özer ile anlaştım. Özel hastaneler İstanbul’da iyi işler başardı. İnsan sağlığı önemli ama orası bir işletme, hasta da bulmaları gerekiyor.”

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“ANLAŞTIĞIM HASTANELER”

Mahkeme Başkanı’nın “Anlaştığın hastaneler hangileriydi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Doğa Hastanesi tam işletme değildi ama bir dönem onlarla çalıştım. Florya Hastanesi, Avcılar Hospital, Bağcılar Medilife, Medisence, Şafak Hastanesi, Güney Hastanesi ile çalıştım.”

Davanın iddianamesine “yenidoğan çetesi” şu yöntemleri kullanarak devleti soydu:

Hastane Sevkleri: Devlet ve özel hastanelerden uygun olmayan koşullarda hasta sevkleri gerçekleştirdi. Bu sevkler sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden provizyon numarası alınmadan işlemler yapıldı.

Uzun Süreli Yatışlar: Bebeklerin hastanede hayatın olağan akışına aykırı sürelerde tutulduğu tespit edildi.

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Yüksek Masraflar: Tedavi masrafları SGK’ye faturalandırılarak haksız kazanç elde edildi.

Simsarlık: Bebeklerin ailelerinden piyasa değerinin üstünde tedavi masrafları alındı. Çetenin yöneticilerinden ambulans şoförü Gıyasettin Mert gibi “hasta bulucular” ile başlayan çürümüşlük zinciri, sağlık çalışanlarından hemşirelere ve doktorlara oradan da hastane sahiplerine ulaşıyor.



İDDİANAMEDEKİ 19 HASTANE



Nitekim zincirin ucu iddianamede adı geçen şu 19 hastaneye kadar uzanıyor: “1-Akabe Sağlık Tesisleri 2-Doğamed Sağlık Hizmetleri 3-Ekip Sağlık Hizmetleri 4-Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri 5-Medilife Sağlık Hizmetleri 6-Özel Avcılar Hospital Hastanesi 7-Özel Avrupa Şafak Hastahanesi 8-Özel Bağcılar Medlife Hastanesi 9-Özel Doğa Hospital 10-Özel İstanbul Şafak Hastanesi 11-Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri 12-Refik Arslan Sağlık Hizmetleri 13-Reyap Sağlık Hizmetleri A.Ş. 14-Silivri Kolan Hastanesi 15-Yonca Sağlık Hizmetleri 16- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi 17- GMZ Sağlık Hizmetleri 18- Özel Reyap İstanbul Hastanesi 19- Özel TRG Hospitalist Hastanesi.”

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KAPATILAN 10 HASTANE

Sağlık Bakanlığı bu hastanelerden şu 10 tanesinin ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerine son verdi: “Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi.”

SAĞLIK SİSTEMİNİN SAĞLIĞI



Türkiye’deki sağlık sistemi devletin büyük kaynaklar ayırdığı gurur verici alanlardan biri. Ama paranın olduğu yerde çeteler de türüyor. “Yenidoğan çetesi” iddianamesinde hastane sevklerinden, uzun süreli yatışlar, simsarlar ve ortaya insan sağlığını hiçe sayan şişirilmiş haksız kazanç kapısı yüksek masrafların devlete fatura edilmesine dayalı soygun sistemi her yönüyle gözden geçirilmeli. İddianamede adı geçen ve yenidoğan çetesi ile ilişkisi olan ancak “çete ile yönetim ilişkisi bulanmadığı” gerekçesiyle faaliyetlerine devam eden 9 hastane yanında tüm özel hastanelerin yetişkin yoğun bakım ve diğer hizmetler yönünden de denetlenmesi “sağlık sisteminin sağlığı” için önemli olacaktır.