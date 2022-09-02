Devleti FETÖ’ye teslim etmeden KHK’lı FETÖ üyesi danışmanınız Gürsul’u CHP’ye geri alın Sayın Kılıçdaroğlu

Haberin Devamı

Evet, aday yapılıp yapılmayacağını kendisi dahi bilmiyor ama cumhurbaşkanı olunca yapacağı şeyleri açıklıyor.

Tuhaf bir cümle değil mi?

Keşke durum sadece tuhaf olsa, çok tehlikeli hal almaya başladı.







DEVLETİ FETÖ’YE TESLİM EDECEKLER

Kılıçdaroğlu, önceki gün yeniden “Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK’lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek” dedi.

Anladım ki Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa, devletin bürokrasisini, yargısını hatta Emniyet ve ordusunu yeniden FETÖ’ye teslim edecek.

Kılıçdaroğlu geçen yıl bu konuda ilk açıklamasını yaptıktan sonra sözlerini düzeltmiş, görevi iade edilecek KHK’lıları önce “haklarında soruşturma olmayanlar” ile, sonra “haklarında dava açılmayanlar”, ardından da “yargılanıp takipsizlik alan ya da beraat etmiş” olanlarla sınırlama getirmişti.

Haberin Devamı

6’LI MASA DA AYNI GÖRÜŞTE

Ama önceki gün yeniden başa döndü ve “KHK’lıların tamamı görevlerine iade edilecek” dedi.

Muhtemelen tepkiler üzerine kendisi ya da sözcüleri küçük düzeltmeler yapacaktır.

Ama gerçek niyetlerini gizleyemiyorlar işte.

Ayrıca 6’lı masada olup bu konuda Kılıçdaroğlu’ndan farklı düşünen birisi de yok. Kimi yüz binlerce kimi on binlerce mağdurdan, kimi tamamının kimi bir kısmının iadesinden söz ediyor.

GERÇEK MAĞDUR 17 BİN 595

Özellikle 6’lı masaya nasıl tehlikeli bir oyunun içinde olduklarını anlatmak için daha önce de verdiğim rakamları bir kez daha paylaşayım; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile yapılan işlem sayısı 131 bin 922, başvuru yapanların sayısı 127 bin 192. OHAL Komisyonu tarafından başvuruları reddedilenler 108 bin 190, başvuruları kabul edilen yani mağdur denilebilecek kişi sayısı 17 bin 595.



Ama 6’lı masadakilerden hiçbirisi resmi olarak belirlenen “mağdurların” haklarının iadesinden söz etmiyor. FETÖ’cülerin tam da istediği gibi tüm KHK’lıları işin içine katıyorlar. Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa sayesinde “Azların arasında çokları yutturmaya” çalışıyorlar.

Haberin Devamı

100 BİNİ YARGILANIYOR 57 BİNİ MAHKÛM



Rakamlarla anlatmak gerekirse; FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi tespit edilen, haklarında soruşturma ve dava açılan ve başvuruları reddedilen 108 bin 190 için, başvuruları kabul edilen gerçek mağdur denilebilecek 17 bin 595 kişinin hakkını yiyorlar.

Başvuruları reddedilen KHK’lıları biraz daha detaylandırayım:

KHK’lılar arasında darbeci askerlerden kumpasçı polis, hâkim, savcılara kadar, “mahrem imamlık” yapan örgüt yöneticilerinden çalıntı sorularla devlete sızan, devlete ve millete ihanet eden FETÖ’cüler mevcut.

Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma veya kovuşturma bilgisi mevcut. Hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 54.

Haberin Devamı

Soruşturma açılmış, yargılaması devam eden ya da karara bağlanmış kişilerle ilgili adli dosya sayısı 100 bin 290. Bunlardan mahkûmiyet alanların sayısı 57 bin 394.

FETÖ’CÜ, BYLOCK’ÇU KHK’LILAR

OHAL Komisyonu’nun tespit ettiği mağdurlar dışında kalan ve muhalefetin görevine iade edeceğini söylediği KHK’lılar kimlerden oluşuyor?

Yaklaşık rakamları aktarayım:

- 21 bin kişi FETÖ terör örgütü içerisinde sorumlu veya yönetici olarak görev almış.

- İhraç edilen 37 bin FETÖ mensubunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiş.

- Yaklaşık 39 bin kişinin FETÖ içerisindeki yöneticiler tarafından örgüte bağlı olarak kod isimleri kullandıkları belirlenmiş.

- 16 bin kişi FETÖ üyelerince çalınan sınav sorularını aldıkları gerekçesiyle şüpheli ya da davalarda sanık durumunda.

Haberin Devamı

YÜZDE 40’I ÖRGÜTE ÇALIŞIYOR

Sadece 2021 yılında FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan yani haklarında adli işlem yapılan yaklaşık 22 bin şüpheliden 2 bin 235’i daha önce KHK ile ihraç edilen eski kamu görevlilerinden oluşuyor. Bırakın pişman olmayı, isimleri devlet tarafından bilindiği halde, bunlardan 875’inin FETÖ içinde örgütsel görev almaya ve örgüte finansal destek sağlamaya devam ettiği belirlendi. Yani KHK’lı olup hakkında işlem yapılanların yüzde 40’ının yine örgütün güncel yapılanmasında aktif sorumluluk aldıkları ortaya çıktı.

Yok eğer Kılıçdaroğlu tersini düşünüyorsa cumhurbaşkanı olmayı beklemesine gerek yok. Devlet bürokrasisini FETÖ’cülere teslim etmeden önce, konuşma metinlerini hazırlayan ByLock kullanıcısı olan ve KHK ile üniversiteden atılan FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan danışmanını, Fatih Gürsul’u CHP’deki ‘siyasi başdanışmanlık’ görevine iade etsin de görelim...