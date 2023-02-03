Dertleri 17.960 mağdur değil FETÖ’cüleri devlete sokmak

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Öyle ki, firari FETÖ’cüler 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni için şükür ederken “Yetmez ama evet” diyerek kendilerini kurtaracak formül olarak görüyorlar.

Başkası söylese 6’lı Masa ortakları yeri görü inletirdi ama firari FETÖ’cülerin örgütün tutumunu yansıtan şu birkaç Twitter mesajı bile durumu özetliyor:

Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu, “Millet İttifakı’nın mutabakat metnine dair yorumum; buna da şükür” derken, yine ABD’ye kaçan FETÖ’cülerden Hakan Şükür, “Milleti yani hepimizi ilgilendiren Millet İttifakı’nın mutabakat metni özetini okuyun, okutturun. Herkesin kendini, istediklerini bulacağı önemli konular var. Birlikten kuvvet doğar diyerek, Milleti bir arada tutma çabasında olanları yürekten alkışlamak gerek” diyerek 6’lı Masa’ya alkış gönderdi. Firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez ise metindeki vaatlerin yarısının yapılmasının bile kendileri için önemini “Metinde şu yok bu yok demek yerine, ben şahsen yarısını bile hayata geçirmelerine razıyım” diyerek anlattı.

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HANGİ ZEKİ DÜŞÜNDÜ ACABA

Başka başlıklar altına sıkıştırılmış maddeler var ama ben FETÖ’cülere “Buna da şükür” dedirten, 6’lı Masa’yı “alkışlatan” maddelerden ilkini hatırlatayım: “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmü’nde kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.”

Hangi zeki düşündü acaba?

“Fazla ileri gitmiş oluruz, araya bir de mücadele maddesi koyalım” diye düşünmüş olan zeki birisi, “FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz” maddesine yer verdikten sonra da, “Hukuk devletinin bütün unsurlarını dikkate alacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, adil yargılanma hakkını tesis edeceğiz...”

Size bunları tek cümlede özetleyeyim: “15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen mağdurları geri alacağız, hakkında terör soruşturması olanlara, yargılaması devam edenler hatta ceza almış olanlara yeniden yargınlama imkânı vereceğiz”

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YÜZDE 95’İ TERÖRDEN

Dertlerinin, 5 yıllık faaliyetini tamamlayan OHAL Komisyonu’nun tespit ettiği 17 bin 960 kişinin mağduriyetinin giderilmesi olmadığı çok açık. Öyle olsa bunu net rakamıyla yazarlardı zaten.

Peki , 6’lı Masa kimleri iade edecek, suç, suçlu, suçsuz ayırmadan yeniden yargılama imkânı tanıyacak?

OHAL Komisyonu’na kişi ve kurum olarak 127 bin 929 başvuru yapıldı. Bunların 17 bin 960’ı kabul edilirken, 109 bin 332’si reddedildi. Başvurusu kabul edilmeyen 108 bin 302’si kişinin ret gerekçeleri ise şöyle:

- 102 bin 282’si yani yüzde 95’i hakkında terör soruşturması ya da kovuşturması var.

- 58 bin 955’i yani yüzde 55’i bu terör suçlarından, mahkemeler tarafından mahkûm edilmiş.

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- 53 bin 807’si yani yüzde 50’si FETÖ’nün kuruluşlarına para transfer etmiş, mali destek sağlamış.

- 43 bin 190’ı yani yüzde 40’ı FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’da yeni hesap açmış ya da var olan hesabına para yatırmış.

- 37 bin 509’u yani yüzde 35’i, örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock ve Eagle kullanıcısı çıkmış.

- 31 bin 33’ü yani yüzde 29’u Emniyet mahrem yapılanma üyesi çıkmış.

- 27 bin 492’si yani yüzde 26’sı FETÖ’ye bağlı dernek, vakıf, sendikalara üye/yöneticisi.

- 5 bin 456’sı yani yüzde 5’inin FETÖ’nün mahrem imamlar yapılanması üyesi.”



6’lı Masa’nın derdinin mağduriyeti tespit edilen 17.960 kişi olmadığı açık. Dediğim gibi öyle olsa, önce de dediğim gibi açıkça metinde yazarlardı. Derdin, yüzde 95’i, hakkında terörden soruşturma ve davası olanları da devlete sokmak olduğu açık.

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FETÖ’YE MERHAMET VATANA İHANETTİR







"ATEŞ düştüğü yeri yakar”, bunun ne anlama geldiğini ise 15 Temmuz Derneği önceki gün şöyle açıkladı:

“Altılı Masa yayınladığı mutabakat metninde ‘15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmü’nde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz’ diyor. Ne kadar masum bir açıklama gibi görünüyor değil mi? Oysa firari FETÖ’cüler mesajı hemen alıp ‘buna da şükür’ yazıyor.”

FETÖ’cülerin 15 Temmuz’dan bugüne “mağdur” edebiyatının her halini kendilerine gösterdiler. Mağdur aramak istiyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın. Canını veren 252 şehidin ailelerine, 2 bin 700’den fazla gaziye bakın.

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Mağdur istiyorsanız savaş zamanında bile bombalanmayan Meclis’e bakın. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ’cüleri bize ‘mağdur’ diye pazarlamayın. 15 Temmuz’u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez.

ACINACAK HALE GELİRSİNİZ

Ey Altılı Masa, yaşam biçimi olarak takiyeyi benimsemiş ve 40 yıldır devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan, hainlikte sınır tanımayan bir örgüt var karşımızda. Amacına ulaşmak için din, ideoloji, parti farkı gözetmeksizin herkesi kullanmak isteyen bir örgüt var karşımızda. Çaldıkları sorularla yıllarca insanların hakkına giren, ses kayıtlarıyla, montajla, şantajla hükümet devirmeye çalışan, manipülasyonun her türünü denemiş bir terör örgütü var karşımızda. İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden intikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük hainliği sergileyen FETÖ’ye acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez.