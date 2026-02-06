Depremin enkazı kalktı yalanın yıkımı ise sürüyor

Haberin Devamı

“6 Şubat” tarihini duyar duymaz daha fazlasını söylemeye gerek kalmadan herkesin içini o büyük acı kaplıyor. 6 Şubat işte öyle günlerden birisi olarak belleğimizde yer aldı. 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahalledeki 14 milyon insanımızın yaşadığı ama 81 ilde yaşayan herkesin hissettiği depremin acısı hâlâ yüreklerde. 54 bine yakın insanımızı kaybettik, 107 binden fazla yurttaşımız yaralandı. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara şifa dilerim.

Tüm Türkiye enkazı kaldırmaya, yaraları sarmaya koştururken aynı dakikalarda birileri de hep olduğu gibi yalanın düğmesine basmıştı.

YALANIN DÜĞMESİNE BASILDI

İlk haftasından itibaren deprem konusunda ortaya atılan yalanları bu köşede ısrarla takip edip yazdım. 11 ilimizi yıkan “asrın felaketi” 6 Şubat depreminden sadece bir hafta sonra, 13 Şubat günü bu köşede yazım “50 deprem yalanı: Ne bu acı, ne bu yalanlar unutulur” başlığını taşıyordu. 22 Şubat 2023, yani depremden iki hafta sonra yazımın başlığı şuydu: “Şeytanın aklına gelmeyen 100 deprem yalanı”

Yani yalan bir haftada ikiye katlanarak 100’e çıkmıştı.

O günlerde her biri infial uyandıran; bugün ortaya atanların unuttuğu ama birçoklarının da gönüllü olarak inanmaya hazır olduğu yalanları toplumsal hafızamızda kalsın diye tek tek sıralamış, belki bir gün utanırlar diye yazılarımda yer vermiştim. Üç yıl önceki yazımda da başlık itibarıyla verdiğim, söyleyenlerin ve paylayanların unuttuğu yalanlardan bazılarını hatırlatayım:

- Afet bölgesinde arama kurtarmada TSK devreye girmedi.

- Osmaniye’de deprem felaketi yaşanırken MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin yıldönümünü kutluyor.

- Deprem sonrası Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

- Depremde nükleer santral patladı.

- Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor.

- Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor, savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor.

- Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor.

- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

- Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde deprem sonrası yaşanan olaylarda kadın hükümlü ve tutuklulara tecavüz edildi.

- Arap ülkelerinden yardım gelmedi.

- Avusturya kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi durdurdu.

- Tayvan ekibi tam enkaz altındaki afetzedeye ulaşacakken uzaklaştırıldı.

- 13-14 yaşındaki depremzede çocuklar istismar ediliyor.

- Hatay Barajı patladı.

- AFAD’a kişinin yaşadığına dair ihbar gelmedikçe arama kurtarma çalışması yapılmıyor.

- Antakya’da cenazeler isim yerine numara verilerek gömülüyor.

- Deprem mağdurlarına yardım yapılmadan GBT yapılıyor.

- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’nde evraklar yok edilmeye çalışılıyor.

- Türkiye-Suriye sınırındaki bazı duvarlar yıkıldı, çeteler Türkiye’ye giriyor.

- Hasar tespitini öğretmenler ve imamlar yapıyor.

- Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağı kesildi.

- Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor.

- Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler cemevine silahlı saldırı düzenledi.

- Refakatsiz çocuklar cemaatlere veriliyor.

- Devletin afetzedelere yaptığı 100 liralık yardıma vergi daireleri haciz koyuyor.

- Enkaz altında kalanların bilekleri kesilip takıları çalınıyor.

- Hatay’daki Yapı Denetim Şubesi’ne gelen savcılar izne ayrıldı.

- Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu için yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında.

‘BİTMEYECEK’ DEMİŞTİM, BİTMEDİ

Yazımın son cümlesi şuydu: “Burada bitmeyecek, göreceksiniz yalanlar devam edecek.”

Öyle de oldu. İletişim Başkanlığı tarafından çürütülen yalanlara bir o kadar yalan daha eklendi. Ve dün yapılan açıklamaya göre yalanların sayısı katlanarak 200’e çıkmış.

Deprem uzmanı diye ekranlara çıkan Prof. Dr. A.E.’nin depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 28 Şubat günü saat 13.31’de attığı tweet ise şok ediciydi. A.E. gittiği deprem bölgesinden fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında şöyle yazmıştı: “Deprem bölgesinde geziyoruz. Malatya’daki bin kadar çocuk yitik. Organ mafyası ya da çocuk pornocularından kuşkulanılıyor.” A.E. durmamış, üç dakika sonra saat 13.34’te şunu yazmış: “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş.”

Yedi dakika sonra saat 13.42’de ise: “Yakınlarını yitiren genç kızlar, imam nikâhıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor, sorun çok büyük.”

Dakikalar içinde yüzbinlerce görüntülenme binlerce beğeni alan yalan olduğunu bildiği tweeti kısa süre içinde silmek zorunda kaldı.

FETÖ VE PKK ‘YALAN’ ORTAKLIĞI

Her yalan A.E.’nin yaptığı gibi şahsi hesabı üzerinden açık ismiyle ortaya atılmadı. Kitlelere yayılan yalanların üretilmesinde ve yayılmasında FETÖ’cü ve PKK’lı hesaplar organize biçimde çalıştılar. Amaç belliydi, sahada çalışan arama-kurtarma ve yardım ekipleri dahil resmi ve gönüllü kuruluşları hedef olarak depremde hasar gören bölgelerde yaşayan yurttaşları karşı karşıya getirmek, hatta çatışma yaratmak istiyorlardı. Bu yolla deprem bölgesine yardım yapacak yurttaşlarda güvensizlik yaratarak dayanışma duygusunu zayıflatmayı hedefliyorlardı.

Özellikle çocuklar, engelliler ve kadınlar üzerinden üretilen yalan haberler toplumda yoğun bir öfke ve endişe duygusu, toplumsal kaos yaratmayı amaçlıyordu.

Önceki yazılarımda ifade ettiğim gibi durmadılar...

YALANA DEVAM

“500 bin sosyal konut projesi taksit ödemeleri kuralar çekilmeden zamlandı”, “Aynı konut birden fazla hak sahibine verildi” gibi yalanlar şunu gösteriyor: Yalancılar, algı operatörleri, terör örgütleri ve onların yalanlarına koşulsuz inanan, inanmasa da sadece siyasi görüşünden dolayı yalanı yayarak bu yalana ortak olanlar başından itibaren boş durmadı, durmayacak.

Deprem konusunda yalan üretip yaydıkları gibi enkaz kaldırmada, hayatını kaybedenlerle, yaralananlarla, hastanedeki tedavi süreçleriyle, çadır ve konteynerlere geçişleriyle, yapılacak deprem konutlarının yer seçiminde, seçilen yerlerin özelliklerinde, konutların temelinin atılmasında, inşaatın yapılmasında, hak sahiplerinin kuralarının çekilmesinden anahtar teslimine kadar her aşamasında hatta konutlara taşınılmasında ve yaşamın başlaması aşamasında bile yalan söylediler ve yaydılar, bundan sonra da söyleyecekler ve yayacaklar.

Kısacası enkaz kaldırıldı, depremin üzerinden 15 gün geçtikten sonra temelleri atılan inşaatların 3 bin 481 şantiyesinde geceli gündüzlü çalışarak 455 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine dağıtıldı ama yalanın yıkıcı etkisi hâlâ devam ediyor.