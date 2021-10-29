Cumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlak

Türkiye, Suriye’deki iç savaştan sonra şimdi de Afganistan’da Taliban yönetiminden kaçanların yarattığı göç tehdidine karşı 560 kilometre sınır uzunluğu olan İran ile arasına 500 kilometrelik duvar örüyor. Halen 176 kilometresi tamamlanan, yıl sonunda 242 kilometre uzunluğa erişecek güvenlik duvarı, 2022 yılında yapılacak 232 kilometre ile birlikte 500 kilometreye çıkacak.

Türkiye, 911 kilometre sınırı olan Suriye ile arasına da 873 kilometre güvenlik duvarı inşa etti. Hakkari’de de Irak sınırına 13 kilometre duvar yapıldı. Şu ana kadar güvelik duvarı ile korunan kara sınırı uzunluğu 1079 kilometreye çıktı.

2 BİN 949 KM KARA SINIRI

Türkiye’nin 2 bin 949 kilometre kara, 8 bin 484 kilometre deniz sınırı var. Batı’da Yunanistan, Bulgaristan, Doğu’da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıcan), İran, Güney’de ise Suriye ile sınırdaş. Suriye ile 911 kilometre, Irak ile 378 kilometre, İran ile 560 kilometre sınır, düzensiz göç konusunda Türkiye için büyük risk oluşturuyor.

Suriye ile 911 kilometrelik sınırın 837 kilometresine 3 metre yüksekliğinde “güvenlik duvarı” inşa edildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 560 kilometre uzunluğundaki İran sınırında ise 175 kilometre duvar inşa edilirken, 67 kilometre duvarın inşaatı devam ediyor. Böylece Türkiye’nin İran, Irak ve Suriye ile 1.849 kilometre sınırının 1.079 kilometrelik kısmının güvenliği, duvar ve entegre güvenlik sistemiyle sağlanmış oldu.

İMKÂNSIZ GÖRÜLEN DUVAR YAPILDI

Türkiye, Suriye’den iç savaş nedeniyle gelenlerin aksine, Afgan düzensiz göçmen dalgasına karşı hazırlıklı ve kararlı bir politika izliyor. Afganistan’dan gelecekleri ülkeye sokmayacak.

Bunda, 2016 yılında Iğdır’dan başlayan, Ağrı, Van ve Hakkâri’ye uzanan Entegre Sınır Güvenlik Sistemi büyük rol oynuyor. Bir zamanlar yapılması imkânsız görülen kara hattı boyunca inşa edilen 3 metre yüksekliğindeki güvenlik duvarı sistemin belkemiğini oluşturuyor.