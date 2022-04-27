‘Covidiot’ Fazilet Durağı yalanı ve organize aptallık

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Sosyal medyada, hemen her hafta “Fahrettin Koca İstifa” başlığı ile lince uğrayan Sağlık Bakanı Koca ve ekibi sakin ve birleştirici tutumu ile örnek olurken, söylenen yalan ve atılan iftiralara rağmen ekibiyle süreci başarıyla yönetti. Bilim Kurulu üyeleri uzmanlar ve hekimler ile sağlık çalışanlarının fedakârlığı, sorunları hızla çözme becerileri ile hastalara ve topluma verdikleri umut ışığı, onlara duyulan güvenin boşuna olmadığını gösterdi.

97 BİN KAYBIMIZ VAR

Maalesef, tanıdığımız sevdiğimiz insanları kaybettik. Salgın, 25 Nisan 2022 itibarıyla toplam 97 bin 666 insanımızı bizden ayırdı. Ama sonunda bugünlere geldik, on binlerle ifade edilen vaka sayısı dün itibarıyla 2 bin 600’e kadar indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan açıklamayla, kapalı mekânlarda da maske zorunluluğu kaldırıldı. Tek istisnası, sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları. Vaka sayısı 1.000’in altına düşünce o da kalkacak. Vakaların bu rakama düşmesi herkesin ortak çabasıyla mümkün. Kişisel önlemlerimize dikkat ederek, aşıları yaptırarak sağlığımızı koruyacak, sağlık ordumuzun verdiği mücadeleye destek olacağız.

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SÜRECİ SABOTE EDENLER

Tüm bu süreç, her toplumsal olayda olduğu gibi; siyasi çıkar peşinde koşan, örgütsel amaçları olan ve kötü niyetliler ile bunların kurbanı olan aptallar ordusu üzerinden sabote edilmek istendi. Aşı üretim süreci dahil Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesi yanında bu mücadeleyi sabote etmek isteyenlerin yalanları, algı operasyonları ciltler dolusu kitap olacak nitelikte.

Öyle ki COVID-19 salgını bu anlamda yeni kavramları da hayatımıza soktu. Örneğin, İngilizce “Covidiot” bunlardan birisi.

“Covid” ile “idiot” yani “aptal” anlamına gelen iki kelimesinin birleştirilmesinden oluşturuldu. Kelime anlamı olarak Türkçe’ye “kovid aptalı, kovid salağı” şeklinde çevrilebilir. Peki “Covidiot” yani Covid aptalı kimler için kullanıyordu?

Birincisi, inatla “sosyal mesafe” protokolünü görmezden gelen ve böylece COVID-19’un daha çok yayılmasına sebep olan kişiler.

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İkinci grup Covidiot’lar ise gereksiz yere yiyecek stoklayarak COVID-19 korkusu yayan ve hayati malzemelerden başkalarını mahrum eden kişiler olarak tanımlanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN ‘COVIDIOT’U

Türkiye’de bir üçüncü çeşidi çıktı; AKP’lilerin, COVID-19 virüsünü yaymak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin önlem almadığı algısını yaratmaya çalıştığını söyleyen bir grup ortaya çıktı. Başını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun çekiyordu. “İBB önlem almıyor” algısı yaratmak için AKP’lilerin sabahın köründe otobüslere doluştuğunu iddia eden Ongun bir de kavram üretti; “Organize Kötülük”...

ONGUN’UN YAZDIĞI SENARYO

Ongun, 29 Mart 2020 günü, aralarında Fazilet Durağı’nın da bulunduğu bazı otobüs hatlarında, pazar günü olmasına rağmen büyük yoğunluk yaşanmasını şöyle bir senaryoya bağladı: “... Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının yüzde 90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00’da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız.”

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YOLCULARIN İFADELERİ ALINDI

Dediği oldu, müfettişler devreye girdi, soruşturma açıldı ve otobüslere binenler tek tek tespit edildi. İfadesi alınan 90 yolcudan bir kısmı kamu ve özel sektörde çalışan işçi ve esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler ve işe gidip gelmek için bu hattı kullandıkları ortaya çıktı. Yolcuların ikamet ve iş adresleri otobüse bindikleri ve indikleri duraklar da uyumluydu. İncelenen telefon kayıtları da yolcuların birbirleriyle irtibat ve ilişkisi olmadığını ortaya koydu.

Yani ortada, Murat Ongun’un iddia ettiği gibi “Organize Kötülük” değil, böyle saçma bir senaryoyu üreten “aptallık” vardı.

COVID-19 sürecinde Türkiye’deki en “Covidiot”, yaşanan en aptalca şey ne diye sorulduğunda hep bu olayı hatırlayacağım. Çünkü Ekrem İmamoğlu’na da televizyonda söyletilen yalan yüzünden, milletvekilleri, yandaş yazar takımı, televizyoncu, gazeteci hep bir ağızdan aynı yalanı tekrarlayanlar, Murat Ongun sayesinde “Organize Aptal” durumuna düşürüldüler.