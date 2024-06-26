CHP’nin PKK/HDP-DEM’leşmesinde yeni adım: El öpmesi yetmedi

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Tokat milletvekilimiz ‘Yeni CHP’den ne anlamayalıyız?’ diye sordu. Kılıçdaroğlu, ‘Sayın Baykal bu partiyi, merkezle MHP arasına konumlandırmaya çalıştı. Ben oradan alıp merkezle HDP’nin eski adı olan BDP ile arasında bir çizgiye konumlandırmaya çalışıyorum’ dedi. Ben de ‘Sayın Baykal’ın yaptığı ne kadar doğrudur tartışılır ama sizin yapmaya çalıştığınız şey son derece yanlış. CHP gibi Atatürkçü, milliyetçi olan bir partiyi BDP gibi HDP gibi terör örgütü sözcülüğü yapan bir partiye yaklaştıramazsınız, bunun sonucu felaket olur’ dedim.”

HELALLEŞİRKEN HEVALLEŞTİ

İşler tam da Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi oldu; CHP adım adım PKK/HDP çizgisine konumlandı. Kılıçdaroğlu, PKK/HDP ile işbirliği adına “Helalleşme” adlı projeyi devreye sokarken o günlerde “Helalleşme diye yola çıktılar hevalleşiyorlar” demiştim.

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Nitekim, Tanju Özcan, “Bu faşist ve ırkçıyı partiden atmadığınız sürece CHP bizimle helalleşemez” diyen PKK/HDP milletvekilleri ve eşbaşkanlarının isteği üzerine CHP’den ihraç edildiğini açıkladı.

DERSİM’İN İNTİKAMI

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun bu siyasi tutumunun Atatürk düşmanlığından kaynaklandığını da söyledi: “Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı Dersim Harekatı’ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim’de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP’ye üye olup aslında CHP’li olmayanlar ‘Dersim Katliamı’ diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim’de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk’e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

OPERADA EL ÖPME GÖSTERİSİ

CHP’nin PKK terör örgütü HDP’lileşmesi sürecinde en yakınındaki isimlerden Özgür Özel, 4 Kasım 2023 kurultayı ile CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun bıraktığı yerden PKK/HDP-DEM’leşme sürecini o devraldı.

Seçilir seçilmez PKK/HDP’lilerle Kadıköy’de bölücü fikirli bir operacı olan Pervin Chakar’ı dinlemeye gitti. Yetmedi, “Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören” Pervin Chakar’ın elini öptü. Sanki daha önce operaya gittiğinde sahnede sanatçının elini öpmüş gibi Atatürk’ün adını kullanarak şöyle savundu; “Atatürk’ün değerleri böyledir. Pervin Hanım’ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar’ın onurumdur, gururumdur.”

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Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Özel de CHP’nin kurucu ilkelerine aykırı attığı her adım sonrası olduğu gibi yine Atatürk’ün adını kullandı.

HEDEF PKK/DEM İLE 2028’DE İŞBİRLİĞİ

Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’yi birinci parti yapan sonucu PKK/DEM’e borçlu olduğunu bildiği için sonraki siyasi hayatını da bu işbirliğine bağladığı açık. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde olduğu gibi 2028 seçimlerinde umudunu PKK/DEM ile işbirliğine bağlayan Özgür Özel, PKK’nın suç ortağı hükümlü Selahattin Demirtaş’a verilen cezanın siyasi olduğunu söyleyerek vites büyüttü. Hatta ona cezaevinde “çalışma ziyaretinde” bulunacağını açıkladı. Bu de yetmedi PKK terör örgütü üyesi olan Hakkari Belediye Başkanı’nın yerine kayyum atanmasına da karşı çıkarak iyice PKK/DEM’in kanatları altına mevzilendi.

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Dün ise “yok artık” dedirtecek bir adım atarak her fırsatta Kürt katili PKK elebaşı Öcalan’ın, hapisteki PKK’lıların serbest bırakılması için çalışmalar yapan, PKK terör örgütü üyeliği, propagandası, yardım ve yataklık suçları ile teröristlerle irtibat ve iltisakı olan ve KHK ile ihraç edilenlerin devletteki görevlerine iadesi için siyaset yapan PKK/HDP milletvekili olan Müslüm Doğan’ı CHP üyesi yaptı.

SAHTE ATATÜRKÇÜLER SEYREDİYOR

İki dönem PKK/HDP milletvekilliği yapan Müslüm Doğan, fikirleriyle normal şartlarda Anayasa’daki Türklük tanımına karşı olan anadilde eğitim ve özerklik peşinde koşan bölücü PKK/DEM’e üye olması gerekirken, Özgür Özel tarafından dünkü grup toplantısında CHP üyesi olarak rozeti takıldı.

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Rozeti takarken yine aslı “Kandil ittifakı” olan “Türkiye İttifakı” ifadesini kullandı; Türkiye ittifakına herkesi davet ettik, davet etmeye de devam edeceğiz. Türkiye İttifakı, aidiyeti ne olursa olsun bütün demokratlardan oluşuyor.” dedi.

Yerel seçimlerde PKK/DEM’li adaylar CHP listelerinden belediye başkanlıklarına ve belediye meclis üyeliklerine seçildiler. Yeni aşama PKK/HDP-DEM’li milletvekillerini CHP sıralarında siyaset yapmasına geldi. Müslüm Doğan, bölücü fikirlerini değiştirmediğine ve değiştirmeyeceğine göre “değişim” Atatürk’ün kurduğu CHP’de yaşanıyor.

Ulusal birliğin kurucusu ve sembolü olan Atatürk’ün partisi adım adım işgal ediliyor. Olan CHP’ye, Atatürkçü ve milliyetçi seçmene oluyor.

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Parti yandaşları sessiz. Sözde Atatürkçüler, sahte Atatürkçüler olan biteni seyrediyor.