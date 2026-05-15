CHP’li Özkan Yalım CHP’li Özgür Özel’i mavi valize soktu

Haberin Devamı

CHP yönetimi tarafından ihraç edildiği açıklanan Özkan Yalım, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay süreciyle ilgili şaibe ve usulsüzlük iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulunmuş. Özkan Yalım, şaibeli kurultay sürecinde Özgür Özel’i destekleme karşılığı delegelerin çocukları ve yakınlarının işe alınmasıyla ilgili bilgi bildiklerini şöyle anlatmış: “Yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’i destekleme yönünde bildirilen talepler ile alakalı hususlarda başta Veli Ağbaba olmak üzere Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezinde özel bir grup ilgileniyordu. Bu talepler genellikle delegelerin çocuklarının veyahut yakınlarının CHP’li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönündeydi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Matbu bir yazı hazırlayarak ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’i destekliyorum’ şeklinde 115 delegenin imzasını topladım; CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Selin Sayek Böke’ye teslim ettim. Bu taleplerle alakalı yapılacak işlemler Veli Ağbaba’nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve ilgili yerlere iletiliyordu.”

Haberin Devamı

Özkan Yalım, 1200 CHP delegesinin çocukları yönünden SGK incelemesi yapıldığında gerçeğin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

YALANLAMAYA YALANLAMA

Özkan Yalım’ın ifadesinde asıl dikkat çeken CHP yönetiminin kendisini yalanladığı konularda detaylı bilgiler vererek, Özgür Özel ve parti yöneticilerinin yalan söylediğini anlatmasıydı. Bunların başındaki Özgür Özel’in talimatıyla kullandığı makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi tarafından 170 bin Euro’ya dönüşümünün yapılmasıyla ilgiliydi. CHP sözcülerinin ve Özgür Özel’in ‘Özkan Yalım’ın kendi isteğiyle makam aracının dizaynını yaptırdığına’ dair sözlerini şöyle yalanladı: “Ben şahsi hesabımdan CHP’ye bağış olarak Mercedes v300 aracın VIP dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim ve bu yönde bir taahhütte de bulunmadım. Bana şoförüm üzerinden iletilen talimat; aracın Özgür Özel’in makam aracının VIP’e çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılarak ödemenin de yine Uşak Belediyesi tarafından yapılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma iletilen, Özgür Özel tarafından şoförü aracılığıyla iletilen talimat gereği bu ödeme Uşak Belediyesi’nce yapılmıştır. Oluşan kamu zararını gidermek isterim. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından bu konuyla alakalı yapılan açıklamalar yalandır. CHP Genel Merkezi bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanlarda bulunmaktadır. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar.”

Haberin Devamı

ÖZEL: BENİM MAVİ VALİZE KOY

Özkan Yalım, talebi üzerine Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdiği konusunda da şunları anlattı: “2023 yılı Eylül ayı içerisinde hatırladığım kadarıyla Manisa’daki il kongresinden sonra o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’in evinin olduğu yere aracımla gittim. Yanımda şu an Uşak Belediye Başkan Yardımcısı olan Halil Arslan vardı. İkimiz benim aracımla Özgür Özel’in evine yaklaşınca ben WhatsApp üzerinden Özgür Özel’i aradım, kendisine 200.000 TL parayı getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi. Ben de parayı dediği yere bıraktım ve aracıma döndüm. Parayı bıraktığımda hava kararmıştı. Tahminimce saat akşam 21.00 sıralarıydı. Bahsetmiş olduğum tarihlerde benim ve Halil Arslan’ın baz kayıtları kontrol edildiğinde bu husus doğrulanacaktır. CHP yetkilileri tarafından benim anlatmış olduğum bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar yalandır. Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, ‘Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle’ dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon TL param hazır olduğu için 1 milyon TL para ayarladım. Özgür Özel’in o zaman grup başkanı olarak Denizli İl Başkanlığı’nda kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli’deydim. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda “ozgür Ozel Yeni Nosu Kendı veya Danısmanı” olarak kayıtlı numara Özgür Özel’in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak ‘Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy’ şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Ertesi gün olan 14 Ekim günü ben Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana ‘Demirhan ile hallet’ dedi. Akabinde Demirhan’la WhatsApp üzerinden görüştük. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel’e ait araçla geldi. Özgür Özel’in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel’e teslim etmesini, Özgür Özel’in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel’in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli İl Başkanlığı’nın bulunduğu konumdur. Baz kayıtları kontrol edildiğinde dediklerimin doğru olduğu ispatlanacaktır.”

Haberin Devamı

Özkan Yalım ifadesinde, Özgür Özel ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da paylaştı. Tüm bu ifadeler hem CHP ile ilgili davaları hem de Özgür Özel’in siyasi geleceğini yakından ilgilendiriyor. Gelecek günlerde bu yönde gelişmelerin yaşandığını görürsek şaşırmayalım. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadelerini “Mutlak Butlan” davasının görüldüğü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36.Hukuk Dairesi’ne gönderdi.