CHP ile PKK/DEM’in ‘Kandil uzlaşması’ Esenyurt’u ateşe attı

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Savcılığın tutuklamaya sevk yazısındaki şu cümle çok önemli: “Açıklanan bilgi ve belgeler, örgütsel dokümanlar ve raporlaştırılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; şüphelinin terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla sürekli ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibat kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşılmıştır.”

PKK/DEM/CHP İŞBİRLİĞİNİN YARATTIĞI TEHLİKE

PKK terör örgütü, Türkiye’de ‘demokrasi’ kelimesini kullanarak siyasal alanda her türlü bölücü faaliyeti 2019’dan beri KCK/TDÖ(Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yürütüyor. KCK/TDÖ’nün hedefleri açısından Ahmet Özer gibi bir ismin CHP ile ‘Kandil uzlaşması’ sonucu Esenyurt Belediye Başkanı olması son derece önemliydi.

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Böylece 2015’te 5’i il merkezi olmak üzere 21 yerleşim yerinde ilan edilen ‘özerklik’ tartışması, hatta gerekli koşulların sağlanması halinde çatışmayı bir süre sonra İstanbul’un göbeğine taşımayı amaçlıyorlardı. Ben bu tehlikeye seçim öncesi “Esenyurt, PKK’nın kurtarılmış bölgesi” olacak diye dikkat çekmiştim. Ne yazık ki CHP’nin PKK/DEM ile yaptığı ‘Kandil uzlaşısı’ ve işbirliği PKK terör örgütünün kentlerdeki siyasal alan yapılanmasına inanılmaz bir alan açtı ve açmaya devam ediyor. Zaman geçince kayyum atanan Esenyurt’un, İstanbul ve Türkiye’nin nasıl bir tehlike atlattığı daha iyi anlaşılacak. Nitekim Ahmet Özer’in tutuklandığı dosyanın ayrıntılarında PKK/KCK’nın bu konudaki tarihçesi ve bugün yürüttüğü çalışmalar da yer alıyor.

Ahmet Özer, PKK/KCK-TDÖ ile sürekli ve yoğun ilişkiler içinde olduğu tespit edildiğinden tutuklandı. Bu sadece 10 yıl önce 694 PKK’yla ilişkili kişiyle, PKK Avrupa sorumlularından Remzi Kartal’la 14 görüşmesiyle sınırlı değil. 31 Mart yerel seçim öncesi ve sonrası da bu ilişkilere dair bulgular dosyada yer alıyor.

KCK/TY, KCK/TM, KCK/TDÖ

PKK/KCK terör örgütünün Türkiye yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla oluşturulduğu çatı yapılanması 2015 yılına kadar KCK/TY (Türkiye Yürütmesi), 2015-2019 yılları arasında KCK/TM (Türkiye Masası) yapılanmaları olarak adlandırıldı. KCK/TM (Türkiye Masası) faaliyetleri Demokratik Toplum Alanı (Kent Meclisi-Eğitim, Yerel Yönetim, İnşa, Serhildan) ve Demokratik Kurumlar Alanı (HDP, DBP, GÖÇ-DER, TUHAD-FED vb) olarak ikiye ayrıldı.

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KIR TERÖRİSTLERİNE DAYALI ŞEHİR TERÖRİSTLERİ

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin oyunun artması, Suriye kolu PKK/PYD-YPG’ye ABD ve diğer Batılı ülkelerin destek vermesi sonucu, yine demokrasi adını kullanarak ‘demokratik özerklik’ çalışmalarına ağırlık veren PKK, terörist faaliyet alanını kırsal alandan şehir merkezlerine kaydırma planını devreye soktu. Bu kapsamda sözde ‘öz savunma’ faaliyetlerini kır gerillacılığından ziyade ‘kıra dayalı şehir gerillacılığı’ taktiği üzerinden inşa etmeye ve geliştirmeye çalıştı. Kırsal alanda ve merkezlerde eşzamanlı olarak başlatılan saldırılar Ağustos 2015’te çukur ve barikatlar arkasında ilan edilen sözde özyönetimler ile yeni bir boyut kazandı.

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Suriye’de DEAŞ’ın Ayn- El Arab kuşatması sırasında öğrendiği şehir savaşı taktiklerini Türkiye’de uygulamaya koymak isteyen terör örgütü başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına; sözde özerklik/özyönetim ilanlarında bulundu. Özerklik ilanı yapılan bölgelerde açtıkları hendek çukurlarla fiilen silahlı bölücü saldırılara geçtiler.

HENDEK-ÇUKURA GÖMÜLDÜLER

Selahattin Demirtaş’ın eşbaşkanı olduğu HDP’nin siyasi alanda verdiği destek ve tüm parti yönetiminin suç ortaklığına rağmen 800 şehidimizin canına mal olan; TSK, Emniyet, jandarma ve korucuların kahramanca mücadelesi sonucu PKK ve HDP’liler bozguna uğratılarak açtıkları hendek ve çukurlara gömüldüler.

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Bu tarihten sonra PKK terör örgütü ile aralıksız yapılan mücadele sonucu Türkiye sınırları içinde varlığı yok denecek kadar azaldı. PKK bu süreçten sonra siyasal alan faaliyetlerine daha çok ağırlık verdi. 2019 itibarıyla terör örgütünün Türkiye’deki çatı yapılanması olan KCK/TM adını KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) olarak değiştirdi. Tıpkı PKK/HDP gibi diğer partilerle işbirliği dahil PKK/DEM’i yönetmeye devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahmet Özer’in PKK’lılarla olan ilişki ve irtibatı, “Değer ailesi” adı verilen PKK’lı teröristlerin aileleri ile teması, şüpheli para ilişkileri PKK/KCK-TDÖ kapsamında değerlendiriliyor, bu nedenle de tutuklandı.

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Devam eden soruşturma ve iddianame ileriki günlerde detayları ortaya koyacaktır.