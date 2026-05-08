‘Caydırıcılığın’ en uzun menzilli örneği: YILDIRIMHAN

Haberin Devamı

“Kendine yeterlilik ve caydırıcılık bir ülkenin önleyici stratejiler geliştirmesinin vazgeçilmez parçasıdır. Önleyici güç olmak, sorunlar krize, riskler tehdide dönüşmeden sürece müdahale etmektir.

Kendine yeterlilik ilkesi: Savunma, taarruz teknik istihbarat ve endüstriyel teknolojilerin yanı sıra siber güvenlik, biyolojik güvenlik ve çeşitlilik, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve ekonomik güvenlik gibi temel alanlarda da hayati öneme haizdir. Caydırıcılık ise bir tehdidi ortaya çıkmadan önce engelleme kabiliyetine sahip olmaktır. Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geleceğini bilmeli ve bir daha taşı eline almadan iki defa düşünmeli. Gerçek güç kullanmak zorunda kalmadığınız güçtür ve bunun somutlaşmış hali caydırıcılık kabiliyetidir. Size yönelen muhtemel bir tehdit, daha ortaya çıkmadan ne tür sonuçlara sebep olacağını bilecek ve ona göre davranacaktır. Haksız hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız bırakılmayacaktır.”





Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı (SAHA EXPO 2026) gezerken MİT Başkanı Kalın’ın bu sözlerinin vücut bulmuş hali ile karşılaşıyorsunuz.

Haberin Devamı

Fuarın ilk günü görücüye çıkan, sadece yurtiçinde değil tüm dünyada şaşkınlık yaratan “YILDIRIMHAN” hipersonik füze sistemi 6 bin kilometre ile bunun en uzun menzilli örneğini oluşturuyor.

Hiç kuşkusuz birçok özel ve resmi şirket ve kurum yanında özellikle fuara Milli Savunma Bakanlığı ARGE bölümü tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN hipersonik füzesi bu sene fuara damgasını vurdu.



Fuarın ilk günü tanıtımı yapılan ve başlığında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını gövdesinde Yıldırım Bayezid Han’ın tuğrasını taşıyan füze ile dünyaya verilen mesaj önce düşmanlar tarafından alındı. YILDIRIMHAN’ın 6 bin kilometrelik menzili, Türkiye merkez alındığında Avrupa’nın tamamı, Rusya’nın büyük bölümü, Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika ile Hindistan ve Çin’in batı bölgelerini kapsıyor.

Haberin Devamı

SİYONİST İSRAİL’İN KORKUSU



Özellikle Türkiye’yi diline dolayan soykırımcı Siyonist İsrail medyası panik halinde yayınlar yapmaya başladı. İsrail medyasından i24NEWS ve Kanal 14 gibi kuruluşlar, YILDIRIMHAN’ı görünce kırmızı alarm verip “stratejik tehdit” derken, “Türkiye, İran’ın Tel Aviv’i balistik füzelerle vurmadaki başarısının ardından bu alana yatırım yapıyor. ‘Yıldırım’ füzesinin açıklanması bizim için bir şok oldu; çünkü bu gizli bir projeydi ve daha önce herhangi bir testini görmemiştik” sözleriyle şaşkınlığını ifade ettiler. Maariv gazetesi ise “dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı” diyerek korkusunu ifade etmiş.

BAKANA GÜLER: GEREKİRSE KULLANIRIZ

Haberin Devamı

Ancak başta da belirttiğim gibi YILDIRIMHAN’ın en büyük, en önemli fonksiyonu “caydırıcılık” özelliğine sahip olması. Yani Türkiye’yi diline dolayan, tehdit etmeye kalkan kim olursa olsun bir değil on kez düşünmeli, MİT Başkanı Kalın’ın ifadesiyle “Bir kişi Türkiye’ye taş attığında karşıdan kurşun geleceğini bilmeli ve bir daha taşı eline almadan iki defa düşünmeli”...

Nitekim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN’ı tanıtırken, “Sadece caydırıcılık olarak kullanırız” dedikten sonra, “Kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek gerekli mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanlığı ARGE Bölümü tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN füzesi yanında, geniş bir etki ve band kapatma kapasitesine sahip GÖLGEHAN JAMMER’ı, GÜÇHAN TURBO-FAN uçak motoru, bütün türbin ve parçaları MSB ARGE tarafından üretilen ONUR TURBO ŞAFT helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 SNIPER silahı Türkiye’nin savunma sanayisi vizyonu hakkında dosta ve düşmana yeterince fikir verdi.

Haberin Devamı

SAHA TESTİNE BAŞLANIYOR

Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, bu ürünler MSB’nin savunma sanayisine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaştığını da gösterdi. Bakanlık kaynakları YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetil hidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların ARGE merkezinde yerli imkânlarla üretildiğini bildirdi. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanırken, saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. MSB kaynaklarının YILDIRIMHAN ile ilgili vurguladığı en önemli konu yine “caydırıcılık” özelliği oldu.

Haberin Devamı

BAYRAKTAR’DAN YENİ MENZİL

Türkiye’nin “caydırıcılık” özelliğinin boyutlarını hissetmek için SAHA 2026’yı ziyaret etmek gerekiyor. Türkiye’nin savunması için üretilen yüzlerce savunma sistemi 120 ülkeden gelen katılımcılar tarafından hayranlıkla izleniyor. Hafta sonuna kadar devam edecek ve en az 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara 263’ü uluslararası firma olmak üzere toplam 1.700’ün üzerinde şirket katılıyor. Fuarda 203 yeni ürün tanıtılıyor. 30 bin görüşmenin yapılacağı fuarda 164 imza töreni gerçekleştiriliyor.

Bu rakamlar yanında SAHA’nın bir de misyonu var. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın deyimiyle; “Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii alanındaki üretim kapasitesini küresel ekosisteme doğrudan gösteren bir vitrin işlevi görüyor.”

SAHA 2026 ile sadece bugün Türkiye’nin gücünü göstermiyor yarını da inşa ediyor. Nitekim Haluk Bayraktar, bunu şöyle ifade ediyor: “SAHA 2026’dan elde edilen her bir kuruş, milli geleceğimiz için yatırıma dönüşecek. 81 ilimizin her birinde gençlerimiz için dron üretim ve eğitim merkezleri kuracağız.”

Öyle anlaşılıyor ki, Türk gençlerinin SAHA ile alacağı daha çok menzili var...