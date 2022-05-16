Çamurdan ’kahraman’ olmaz

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Takip eden okurlar kimden bahsettiğimi hatırlayacaktır; Canan Kaftancıoğlu’nun, 17 Ocak 2018 günü CHP İstanbul İl Başkanı olur olmaz yaptığı ilk işlerden birisi, avukatına talimat vererek hakkımda Büyükçekmece Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak oldu.

ALTI SUÇTAN CEZA İSTEDİ

9 Şubat 2018 tarihli dilekçede, benim Twitter hesabımın kapatılmasını isterken, hakkımda “hakaret”, “iftira”, “kişilik haklarına saldırı”, “tehdit”, “bilişim teknolojileri vasıtasıyla herkesin gözünde küçük düşürme” ve “kişilerin huzurunu bozmak” olmak üzere toplam altı suçtan dava açılmasını istedi.

Twitter hesabımın kapatılmasının yanında yıllarca hapis talep edilen altı suçlamaya konu olan tweet’imde ne yazmıştım anlatayım...

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Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı olmadan önce Twitter üzerinden durup dururken bana saldırmıştı. Amacı belliydi. Siyasi hırsı yaptırıyordu bunu ona. Paçalarıma yapışan çamur gibi olmuştu. Daha ileri gitmesin diye çareyi onu Twitter’da engellemekte buldum.

16 Ocak 2018 günü, yani henüz CHP İl Başkanı seçilmeden hemen önce Twitter’da bir kullanıcı “Nedim Şener’i tebrik ediyorum, senin nasıl bir pislik olduğunu çok önceden tespit etmiş ve engellemiş” deyince, o kişiye, “Çamurdur, bulaşmasın diye...” cevabını verdim.

Ama CHP İstanbul İl Başkanı olur olmaz bulaştı ve “Çamurdur, bulaşmasın diye” şeklindeki başka bir kullanıcıya verdiğim cevaptan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emniyet’e ifade, ardından soruşturma 1.5 yıl sonra bitti ve takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ CEZA İLE TEDAVİ EDİLMEZ

O tarihte Canan Kaftancıoğlu hakkında da, ağır hakaret ve küfür içeren tweet’ler nedeniyle 5 ayrı suçlamadan dava açılmıştı. Konuyla ilgili Posta gazetesinde 26 Ağustos 2019 tarihli yazımda, “Umarım beraat eder çünkü terbiye ve ahlaktan yoksun olmak ceza gerektiren bir suç değildir. Ayrıca içinde bulunduğu çürümüşlük ceza ile de tedavi edilemez” demiştim.

Öyle olmadı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Eylül 2019 tarihinde beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verdi. İşte o davada son sözü Yargıtay 10 Mayıs 2022 tarihli kararı ile söyledi.

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KÜFÜR VE HAKARETLERDEN SEÇMELER

Kaftancıoğlu hakkındaki 5 suçlamadan ikisi düştü, cezası da düşürülerek 4 yıl 11 ay 20 gün olarak onandı. Yargıtay tarafından onanan, “kamu görevlisine alenen hakaret etme”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarına konu olan tweet’lerinden bazıları şunlar:

“31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine ‘O... Ç... TAYİP!’ yazılı görsel bulunan ‘Günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!’

26.12.2013 tarihinde, ‘RTE, ‘Asıl hedef benim’ diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!’

23.03.2014 tarihinde, ‘Şiştt sessiz olun, RTE kapattığını sanıyor. Salak!...’

02.08.2014 tarihinde, ‘Kılıçdaroğlu: Alevi Demirtaş: Zaza Erdoğan: Hırsız’

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25.08.2013 tarihinde, ‘Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu!’

12.07.2014 tarihinde, ‘... Derin devlet diyerek olaya mistizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi!’

12.05.2014 tarihinde, ‘... Hrant’ta da dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz devlet katil değil, seri katil diye. Öfkeliyim çok!’

11.03.2014 tarihinde, ‘Devlet katil değil, seri katil.. #HoşçakalBerkinim’” dışındaki diğer paylaşımları.

İNSANA YAKIŞMAYAN KÜFÜRLER

Bir insanın hele hele bir kadının ağzına almayacağı hakaret ve küfürleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kısmen onanınca, aklıma bir başkasına cevap olarak yazdığım “Çamurdur, bulaşmasın diye” tweet’i geldi. Bir kelime nedeniyle hakkımda altı ayrı suçtan cezalandırılmam için suç duyurusunda bulunan Kaftancıoğlu gibi bir ahlak yoksunu küfürbazdan kahraman yaratmaya çalışanlar var.

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PKK’LILARI ÖVDÜĞÜ TWEET’LERDEN CEZA YOK

Kimileri, Kaftancıoğlu’nun yıllar önce attığı tweet’leri nedeniyle cezalandırılmasını eleştiriyor ve yine o tarihlerde FETÖ elebaşı ya da “Açılım sürecinde” PKK terör örgütü ile ilgili atmış olduğu tweet’lerini de örnek gösteriyor. İyi de Yargıtay, Kaftancıoğlu’na PKK’lıları övdüğü, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onamadı ki. Bu suçlardan verilen cezaları bozdu. Kaftancıoğlu’na verilen cezalar, kamu görevlisine, Cumhurbaşkanı’na hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama suçlarından. Yani küfür ve hakaretten.

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Ayrıca Kaftancıoğlu o ahlaksız tweet’leri attığında CHP il başkanı değildi. Maalesef, ahlak yoksunu birisinin, CHP il başkanı olmadan yıllar önce attığı küfür ve hakaret tweet’lerini “ifade özgürlüğü” diye savunmak ise CHP’lilere kaldı.

Öte yandan, Yargıtay’ın verdiği ceza tutarı, infaz yasası ve denetimli serbestlik kuralları nedeniyle hapis yatmayı gerektirmiyor.

Ama birileri, küfürbaz ahlak yoksunu Kaftancıoğlu’ndan kahraman yaratmaya çalışıyor. Yıllar önce de söyledim, tekrar edeyim, ağzı bozuk bir çamurdan “kahraman” olmaz, olursa da “çamurdan kahraman” olur.