ByLock’ta Özgür Özel’e FETÖ selektörü

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“Gazeteci” oldukları için değil, “terör örgütü üyesi” oldukları için bu örgütlerinin propaganda araçlarında görevli olanlar dışında, ayrıca tutuksuz yargılaması devam eden 117 kişinin ismi yer alıyordu.

PKK/KCK üyeliğinden hükümlü olan ve PKK’nın açıklamasıyla bugün elinde silah dağda teröristlik yapan Dilşah Ercan da o raporda “tutuklu gazeteci” olarak gösterilmişti.

TBMM KÜRSÜSÜNDE YALAN VE İFTİRA

CHP sözcüsü Özgür Özel raporu savunmak için önce “Nedim Şener’le de görüşüldü” yalanını söyledi. Ardından raporun hazırlanmasından çok önce tutuklu olduğum Silivri Cezaevi’ne 9 Ağustos 2011 tarihindeki ziyareti “rapor için görüşme” gibi sunarak ikinci yalanını söyledi.

Yetinmedi, o görüşmede, “Bunu da yazsanız iyi olur” dediğim yalanını söyleyerek FETÖ elebaşı Gülen’le meselem olmadığını söyledi hatta çocuğumu onların okuluna verebileceğim yalanı ile iftira attı.

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Raporun girişinde tutuklularla yapılan yüz yüze görüşmelerle, yazışmalarla hazırlandığı yazan rapor için PKK hükümlüsü olarak tutuklu görünen PKK’lı Dilşah Ercan’la görüşülmediğini anlatmak için çırpınan Özgür Özel, haberim bile olmayan rapor için benimle görüşüldüğü yalanını ispatlama gayretiyle iftira atmaktan bile çekinmedi.

2008’de Hrant Dink cinayetinde FETÖ’nün rolünü yazmış, 2009’da “Ergenekon Belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat” kitabını yazmış biri olarak; 2016’da Cem Küçük’ün, 2018’de Erol Mütercimler’in yalanı Özgür Özel’in karakterini yansıtır ama CHP’nin kurumsal kimliği altında bunu yapması nasıl bir yozlaşma içinde olduğunu gösterdi.

C. KÜÇÜK, E. MÜTERCİMLER, Ö. ÖZEL

Cem Küçük, Erol Mütercimler’den sonra aklı sıra beni FETÖ ile ilişkilendirecek Özgür Özel bu iftirayı bana atarken daha Manisa’da 12 Kasım 2015’te operasyon sonrası FETÖ’cülere emniyette yaptığı ziyareti ve söylediklerini unutmuş görünüyor.

EMNİYET’TE FETÖ’CÜLERE DESTEK

12 Kasım 2015 günü emniyet müdürlüğü önünde şunları söylemişti: “Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa’daki bir inanç grubuna bir cemaate kendilerine Hizmet Hareketi olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün emniyet müdürlüğünde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...”

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‘BUGÜN ÖZGÜR ÖZEL’E ÇALIŞILDI’

FETÖ’cüler Bylock yazışmalarında bu konuya epey yer vermiş. FETÖ’nün “Gazete Mesulü” Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasındaki 12 Kasım 2015 tarihli yazışma şöyle:

- Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın ‘Halil hocayla görüşelim’ diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö.Özel’in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.

‘ÖZEL’E DESTEK OLALIM’

Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsun Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi:

(12 Kasım 2015)

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö.Özel’in telefonu).

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‘SOMA RAPORUNU ÖZEL’E VERSEK KULLANIR’

FETÖ’cülerin Özgür Özel’e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu “Siyaset Yapılanmasının” başında olan “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı’dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel’den şöyle bahsediyor.

(Tarih 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP milletvekili Özgür özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD’den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

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- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- ‘21’den sonra’ dersin.

KARŞILIKLI SELEKTÖR MÜ

Bu yazdıklarım Özgür Özel’in bana yalanlarla attığı iftiralardan değil, Ankara ve İstanbul savcılıklarında açılmış dava ve yürütülen taraflara da ulaşan soruşturma dosyalarından; yazmakta olduğum bir kitabın içinden küçük bir detay.

Ben Özgür Özel gibi yalana sarılmam, iftira atıp onu delilim olmadan FETÖ ile ilişkilendirmem. Sadece beni FETÖ’yü yanlamakla, selektör yapmakla itham etmişti, acaba yazdıkları gibi Özel FETÖ’cüleri, FETÖ’cüler Özel’i yanladı mı? Karşılıklı selektör yaptılar mı? Bunun anlamak şu sorulara cevap vermesinden geçiyor.

İşte sorular: MİT mahrem yapılanmasından “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak, askeri mahrem yapılanmadan Ali Topdağ, Büyük Bölge Talebe Mesulü Tahsin Gündüz, Şerif Osman Çetinel, Alper Emreli, İsmail Muslu, gazete mesulü Murat Şimşek, ‘Eğitim Danışmanı Seyit Ahmet Akçalı’ isimli kişilerden hangilerini tanıyorsunuz? Hiç ilişkin, yüz yüze, dolaylı, veya telefonla görüşmen oldu mu? Manisa’da FETÖ’cüleri ziyareti onların isteğiyle mi yaptın? Sonra seni aradılar mı? Onların bilgisiyle başka cezaevlerine FETÖ’cüleri ziyarete gittin m? Sana Soma ile ilgili rapor verdiler mi?