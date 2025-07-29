Bursa kundakçısı FETÖ’cü üzerinden verilen mesaj

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Bu ülkede yüzbinlerce insanın hakkını yediniz, onbinlerce insana kumpas kurup zulüm ettiniz peki ağaçlarımızdan, ormanda yaşayan ve çığlıklar içinde can veren hayvanlardan ne istediniz? Ülkede art arda ormanlar yanarken ve bu ateşi söndürmek için insanlarımız şehit olurken, eline bir benzin bidon alıp yeni bir yangın çıkarmak nasıl bir ihanettir?

Bursa Harmancık’ta günlerdir süren yangını çıkartan kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş FETÖ’cü Ufuk Aytekin olduğu ortaya çıktığından beri bu soruyu soruyorum.

KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’nün haberleşme yöntemi ankesörlü hat operasyonlarında ismi tespit edilen Ufuk Aytekin, 2021 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş. Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış. Askeri okullar mülakat sınavları şüphelisi olan Aytekin, lise yıllarında FETÖ evlerinde kalmış. İki FETÖ mensubunun Ufuk Aytekin hakkında verdiği ifade var. 2015 yılında Hava Kuvvetleri’ne girmiş, 2019’da hakkında FETÖ’den işlem yapılmış. Örgütte “Orhan” kod adını kullanan Ufuk Aytekin, ankesörlü hat kullanması ve FETÖ’nün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edildiği için FETÖ üyeliğinden cezalandırılmış, 2021 yılında da ihraç edilmiş.

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FETÖ’cü Ufuk Aytekin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken “2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını ancak son zamanlarda bıraktığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden attıklarını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27 Temmuz 2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı’na giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını, kendisini kimsenin yönlendirmediğini” söylemiş.

İlginç değil mi? Hem ömür boyu hapis yatmak istediğini söylüyor ama hemen olay yerinden kaçıyor. Dikkatli vatandaşlar olmasa belki de yakalanamayacaktı. Bir başka ilginç ayrıntı; kimlerle irtibatı olduğunu ortaya çıkaracak olan en önemli delili yani telefonunu da olay yerinde düşürmüş. FETÖ’cü Aytekin’in telefonu o sırada yanmış.

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MECZUP NUMARASI

Toplumsal olayları tetiklemek için seçilen her tetikçi gibi o da ruhsal sıkıntıları olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını söylemiş. Belli ki “meczup” numarası yapıyor.

İlginç bir ayrıntı, ormanı yaktığı benzini kısa süre önce ayrıldığı akaryakıt istasyonundan alması. Hatta istasyondan satın aldığı 5 litrelik suyu orada bulunan saksılara boşalttığı ve ardından boş bidona benzin doldurttuğu da güvenlik kameralarına yansıyor. Bu sırada telefon görüşmeleri de yapıyor. Kundaklama yaparken eli ve ayağında yanıklar oluşmuş.

Bursa Emniyet Müdürlüğü olay yerinde ateşe atılmış cep telefonunu yarı yanmış biçimde ele geçirmiş. Ancak telefon olayla ilgili delil bulunmasını sağlamayacak derecede zarar görmüş. Eski patronu İYİ Partili, kendisini üye olması için form vermiş. Formu doldurmuş ama işlem yapılmamış. Buna karşın sosyal medya hesabının profiline Harmancık İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı yazması da dikkat çekiyor.

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ANKESÖRLÜ HAT OPERASYONLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın yıllardır kararlı biçimde yürüttüğü “ankesörlü hat” operasyonları olmasaydı FETÖ’cü Ufuk Aytekin hâlâ devletin içinde ihanete devam edecekti. Sadece o değil, ankesörlü hat operasyonlarına ilişkin rakamlar devletin içinden nasıl bir tehlikenin temizlendiğini ortaya koyuyor.15 Temmuz darbe girişiminden sonra günümüze kadar haklarında FETÖ terör örgütü üyeliği işlemi yapılmayan diğer asker şahıslara yönelik 1.915 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 28 bin 194 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 25 bin 801’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8 bin 992’si tutuklandı. 13 bin 968’i adli kontrol kaydıyla, 2 bin 841’i kayıtsız serbest bırakıldı. 2 bin 393 kişi ise firari durumda. Serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9 bin 533’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İtirafçıların oranı ise yüzde 37’yi buluyor.

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DEVLETİN İÇİNDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE FETÖ

Tüm bunlara rağmen FETÖ, halen devlet içindeki en büyük tehlike olarak görülüyor. Tekrar edeyim darbe girişimine katılan rütbeli FETÖ mensubu 5 bin 600 iken bunun beş katı, yani 25 bin kişinin 15 Temmuz sonrası “ankesörlü hat” araştırmasıyla tespit edilerek ihraç edilmesi nasıl büyük bir tehlikenin bertaraf edildiğini gösteriyor.

O yüzden 15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yılına girerken savcılığın açıklamasındaki şu cümleyi aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor: “Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış ve halen tamamı deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletimizin Anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu unutulmamalı.”

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FETÖ GÜNCEL YAPILANMASI

15 Temmuz 2016’dan beri devletteki 125 bin 679 FETÖ mensubu KHK ile ihraç edildi. 17 bin 960’ı görevlerine iade edildi. Bursa kundakçısı FETÖ’cü Ufuk Aktekin, bize sadece devletin içindeki değil dışına çıkartılmış olan FETÖ’cülerin de nasıl bir tehlike olduğunu göstermesi bakımından önemli.

Yaşananlardan ders çıkaramadık bari ibret alalım; dönerci, market zinciri kurarak günlük hayatta örgüt faaliyetlerine devam eden FETÖ’cülerin, devletin içindeki ve dışındaki faaliyet ve bağlantıları ortaya çıkarılıp temizlenmeli. Özellikle “meczup” numarası yapan Bursa kundakçısının tüm bağlantıları en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarıldığında üyesi olduğu FETÖ ve arkasında onu kullanarak Türkiye’ye mesaj vermek isteyen küresel güç ortaya çıkarılacaktır. İşte o zaman Mossad hesabının Bursa yangını üzerinden ne mesaj verdiğini anlarız.