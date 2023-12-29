Bu talepler ‘bölücülük’ değil mi Zekeriya Bey...

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TBMM’de her türlü bölücü faaliyette bulunan terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan DEM ile işbirliği yapan CHP’liler, HÜDA PAR’ın parti programında yer alan, “Mevcut merkezi ve yerel devlet organizasyon yapısının ıslahı ile beraber, mevcut yapının tabu olarak kabulünden vazgeçilerek olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir” ifadesi üzerinden eleştiri yaptı.

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, demokratik ve laik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasa’ya sadık kalacağına namus ve şerefi üzerine yemin ederek TBMM’de milletvekilliği yapan, Hizbullah’a ve PKK’ya terör örgütü diyemeyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bunun talep değil “tartışma” olduğunu söyleyip bölücü olmadığını anlatmaya çalıştı.

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PKK VE HİZBULLAH

İnternet sitesinde halen yer alan parti programı, Zekeriya Yapıcıoğlu’nun TBMM kürsüsündeki sözlerinin tersine; bağlı kalacağına namus ve şeref sözü verdiği Anayasa’ya açık bir şekilde aykırı olan taleplerle dolu. HÜDA PAR’ın programı açıkça Anayasa’ya aykırılık taşıyor.

Şimdi HÜDA PAR’ın parti programında yer alan “Kürt Sorunu” bölümüne göz atalım: “Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir. Kürtçe, Türkçe ile ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.”

Anayasa’daki Türk vatandaşlığı tanımına açıkça karşı olan ve bunun kaldırılmasını isteyen HÜDA PAR, “Türklük” kavramına karşı olduğunu şöyle ifade ediyor: “Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir.”

HÜDA PAR programında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ırk ya da etnik kökene bağlı bir tanım yerine çok daha kapsayıcı olan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün de silinmesini talep ediyor.

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HAİN SAİT İÇİN ÖZÜR VE TAZMİNAT

Cumhuriyet’in kurulması ile devletin uygulamalarıyla Türkler ve Kürtlerin kardeşliğinin bozulmaya başladığı yazılan programda, Cumhuriyetin ilk döneminde bölücü ayaklanmaya kalkışan Şeyh Sait övülürken, “Başta Şeyh Said olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir” deniliyor.

HÜDA PAR bununla da kalmıyor, programında devlete başkaldıran Şeyh Sait, Seyit Rıza, Said-i Nursi’ye zulmedildiğinin resmen kabul edilmesi, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmesi isteniyor. Bu da yetmiyor, “Öncelikle bugüne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mağdurlara tazminat ödenmelidir” deniliyor.

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DEM PKK’YA, HÜDA PAR HİZBULLAH’A

Sadece bu değil, HÜDA PAR tıpkı PKK ve siyasi ayağı PKK/HEDEP-DEM’liler gibi Kürtlerin suni sınırlarla dört parçaya ayrıldığını söyleyerek, PKK elebaşının “Büyük Kürdistan” hayalinde olduğu gibi şu talepte bulunuyor: “Siyasi ve idari şekiller ne şeklide olursa olsun kardeş ve akraba olan Müslüman Kürt halkı arasındaki her türlü sınır ve bölünme kaldırılmalı, insani ilişkilerin rayına oturtulması için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır.”

HÜDATROLLER

İşin tuhafı Hüdapar’ın Genel Başkanı ve yöneticileri ile trol ağları benim, HDP’nin PKK’ya terör örgütü diyerek arasına mesafe koyması halinde, TBMM’de özerklik dahil her konuyu konuşabilmesi gerektiğine dair bir videomu paylaşarak tutarlılık dersi vermeye kalkmaları.

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Oysa, daha ileri cümlelerim de var; “HDP, PKK’ya terör örgütü desin seçim siyaset yapabilmeleri adına onların broşürlerini dağıtacağım” sözlerimi bulamamışlar.

Son sözüm, Zekeriya Yapıcıoğlu’na, siz Hizbullah’a ve PKK’ya terör örgütü deyin, programınızdan Anayasa’ya, namus ve şerefiniz üzerine ettiğiniz yemine aykırı bölücü talepleri çıkarın, ben sizin o programınızı ellerimle dağıtacağım. TBMM’de de istediğinizi konuşun...