Bölücü terörün paradigması iflas etti: ‘Muhatap Öcalan’ yalanı da çöktü

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Terör örgütünün 1. Kongresi adı verilen toplantıda örgütlenme faaliyetlerine hız verilmesi, program ve kuruluş bildirgesinin hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantıya katılanlardan Şahin Dönmez’in 1979 yılı Mayıs ayında yakalanarak itiraflarda bulunması örgütte paniğe sebep oldu. Bir yandan diğer Kürt siyasi gruplara saldırılıp suikastlar düzenleyen PKK’da “işbirlikçi-ajan” diye örgüt içi infazlar yapıldı. Örgütte tek sözde lider olarak kalan Öcalan, Suriye istihbaratının yardımıyla 1979 yılı Haziran ayında sınırı geçerken ‘terör örgütünün kuruluşunun büyük bir eylemle duyurulması’ talimatını verdi.

BUCAK AŞİRETİNE SALDIRI VE BİLDİRGE

Türkiye’deki eylemleri sırasında da desteğini aldığı Suriye istihbaratının korumasında; bugün PKK/PYD’nin merkezi olan Ayn-El Arap yani Kobani’ye, sonra da Şam’da saklanan Öcalan’ın talimatıyla 29 Temmuz 1979’da Adalet Partisi milletvekili, Bucak aşireti liderlerinden Mehmet Celal Bucak’a yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Bucak yaralandı. Kayınpederi ve 9 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, PKK’lı teröristler olay yerine kuruluş bildirgesini bıraktılar. Saldırının büyüklüğü nedeniyle tüm basının sayfalarına taşıdığı PKK’nın kuruluş bildirgesinde amacı şöyle anlatılıyordu:



“Bağımsız ve birleşik bir Kürdistan’da bir halk diktatörlüğü kurmak...” PKK elebaşı; Türkiye, Suriye, İran ve Irak’tan kopartılacak parçalarla oluşturulacak sözde “Bağımsız ve birleşik Kürdistan” söylemini sonraki yıllarda “federasyon” ve “bölgesel özerklik” şekline dönüştürdü.

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45 YIL SONRA YENİLGİNİN İLANI

Ama terör örgütü 45 yılda ne Türkiye’yi ne de Türk milletini bölebildi. Sadece Esad yönetimi altındaki Suriye tarafından değil Sovyetler Birliği, İran, Avrupa ülkeleri, ABD ve İsrail tarafından desteklenen terör örgütü, 16 bin resmi ve sivil şehidimizin ve on binlerce gazimizin kahramanlığı, TSK, Jandarma, Emniyet ve korucularımızın mücadelesi, Türk milletinin ekonomik maliyeti 2 trilyon doları bulan teröre karşı mücadeleye verdiği destekle amacına ulaşamadı. PKK elebaşının 27 Şubat günü yaptığı çağrısındaki şu cümle bunun ilanı oldu: “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan, ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.”

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45 yıl önce sözde “bağımsız ve birleşik Kürdistan” diye teröre başlayan Öcalan, 27 Şubat 2025 günü ne bağımsız Kürt devleti, ne federasyon ne de özerkliğin çözüm olduğunu söyledi.

PKK VE YANDAŞLARI ŞOKTA

Bu yalnızca PKK değil Suriye kolu PKK/PYD, Avrupa yapılanması, Türkiye’deki siyasi kolu PKK/DEM açısından da tam anlamıyla paradigmasının çöktüğü an oldu. Öyle ki sözde temel strateji çöktüğü ilan edilince, bu amaç için kullanılan araç olan PKK terör örgütünün “anlam yoksunluğuna” düştüğü bizzat kurucusu tarafından itiraf edildi.

PKK elebaşı artık kimlik tartışmaları sorunun çözüldüğü Türkiye üzerinde, sözde bağımsız aynı bir devlet, federasyon ve özerklik hedefi kalmayan, dolayısıyla “anlam yoksunluğuna düşen” PKK’nın kendini neden feshetmesi gerektiğini şu cümlelerle anlattı: “1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkârının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.”

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Öcalan, kendi deyimiyle “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlenerek” kurucusu olduğu PKK’ya bağlı tüm gruplara, “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” şeklinde çağrı yaptı ve kendisi açısından noktayı koydu.

ÇAĞRIYA UYMAYACAKLARINI BİLİYOR



“Tüm gruplar” derken elbette PKK/KCK yapılanmasının tamamını, yani Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Avrupa yapılanmalarını kastetti. Ama geçmiş tecrübelerden yola çıkarak çağrısının aynı şekilde karşılık görmeyeceğini bildiğinden el yazısıyla 3.5 sayfalık yazının son cümlesini “Çağrıma kulak veren tüm kesimlere selam” ile bitirdi.

Benim de, konuya ihtiyatlı yaklaşan kesimlerin de, devletin de tahmin ettiği gibi PKK’ya bağlı gruplardan arkasını ABD ve İsrail’e dayayan PKK/PYD elebaşı Mazlum Abdi, “Çağrı bizi kapsamıyor” dedi. PKK Yürütme Konseyi de Öcalan’ın çağrısını destekliyor görünüp sözde ateşkes ilan edip; silah bırakmaktan bahsetmeden, örgütün feshi konusunda Öcalan’ın bizzat başkanlık etmesi gibi asla olmayacak şartlar öne sürüyor.

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PKK/KCK yürütme konseyi üyesi ve Avrupa yapılanması sorumlusu Zübeyir Aydar da çağrının Suriye’deki PKK yapılanmasını kapsamadığını, anayasa dahil hukuki adım, devletin adımlar atması gerektiğini söyleyerek kendince şartlar öne sürüyor.

PKK/DEM adına konuşan Gülistan Koçyiğit, PKK elebaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hiçbir çağrı yapmadığı, herhangi bir şart öne sürmediği halde “Metin, PKK’ya çağrı yaptığı kadar devlete de çağrı yapıyor. Bu çağrının Suriye’ye yönelik olmadığının altını çizmek gerek” diyerek çağrıya uymayacaklarını belli etti.

KADİFE ELDİVEN İÇİNDE DEMİR YUMRUK

Geçmiş tecrübelerde olduğu gibi tüm bunlar hesap edildi. PKK ve bağlı grupların bunu yapacakları hesaplandı. Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilerle iftardaki, ekimden bu yana kullandığı “devletin kadife eldiven içindeki demir yumruğu” benzetmesi neler olacağını gösteriyor: “Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.”

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“MUHATAP ÖCALAN” YALANMIŞ

Sonuç şu; PKK elebaşı Kürt sorunu olmadığını, PKK terör örgütünün sadece silah bırakma değil kendisini feshetmesi gerektiğini gerekçeleriyle anlatarak etnik bölücülük ayrı bir devlet, federasyon ve özerklik peşinde olanların tüm paradigmalarına son verdi.

Öcalan’ın açıklamasını destekliyormuş gibi görünen ama çağrıya uymayacaklarını belli eden PKK/KCK-PYD/YPG, PKK/DEM, PKK Avrupa yapılanmasının yıllardır özel önem atfettikleri, sözde “önder” dedikleri PKK elebaşı için “muhatap Öcalan” sözünün de nasıl büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Çünkü biliyoruz ki artık Kürtleri temsil etmeyen bu grupların patronu ABD ve Siyonist soykırımcı İsrail. Dolayısıyla Türkiye biliyor; muhatap ABD ve soykırımcı İsrail. Dolayısıyla demir yumruğun hedefi emperyalistler ve onlara uşaklık edenlerdir.