Bir MOSSAD ajanı, bir CIA ajanı, bir CHP’li, bir avukat

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, işyerinde ve ikametinde yapılan eşzamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada suçlama siyasal ve askeri casusluk olunca elbette Milli İstihbarat Teşkilatı da devreye girdi.

DERİN SORUŞTURMA

Suçlama konusunda savcılığın elinde açıklamaya muhtaç çok önemli bir fotoğraf var.

21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da yemekte çekilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP’nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ’ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan...

Böyle masaların vazgeçilmesi elbette İngilizlerdir. Görünürde İngiliz Chatam House temsilcisi olan Heather Fiona Hurburt da avukat Rezan Epözdemir ile yerini almış.

Yıllardır sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf konusunda kimse ağzını açmadı. Tam da FETÖ’nün en güçlü olduğu zamanda ve 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası sonrası bir araya gelen isimlerin neler konuştuğu bu soruşturmayla açıklığa kavuşabilir. Özellikle CHP’nin o tarihteki ABD temsilcisi Yurter Özcan’ın bu buluşmada rolü var mı, yok mu ortaya çıkabilir. Hatırlanacağı gibi Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduktan sonra ilk olarak Yurter Özcan’ı kovmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinde ABD’den CHP’ye üye olacaklar konusunda MİT’ten araştırma yapılması talebinde bulunmuştu.

İlginçtir, Yurter Özcan’ın 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı’na gittiği basına yansımış, “Darbeyi haber mi verdi, darbeyi haber mi aldı, yoksa darbe konusunda CHP’nin izleyeceği tutumunu mu aktardı?” soruları gündeme gelmişti.

20-26 HAZİRAN 2014 ZİYARETİ

Savcılık ve Emniyet’in araştırmalarına göre; yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptı ve 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı. 1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye’ye geldi ve 6 gün sonra yani 26 Haziran 2014 günü Türkiye’den ayrıldı. Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatam isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor. Yeminli bir Türkiye düşmanı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü ile açık işbirliği yapan 1971 doğumlu ABD vatandaşı Michael Allan Rubin de aynı gün, yani 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye geldi. 21 Haziran’de malum yemeğe katıldıktan 6 gün sonra, 26 Haziran 2014 günü Türkiye’den ayrıldı.

Rubin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon görevlisi ve istihbarat kuruluşu CIA ile irtibatlı olarak hareket eden karanlık bir tip.

Savcılık Rezan Epözdemir dahil o toplantıya katılan herkes hakkındaki araştırmayı derinleştirirken çıkartılan HTS kayıtları üzerinden soruşturmayı genişletecek.

RÜŞVETLE TAHLİYE İDDİASI

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasıyla ilgili diğer bir dosyada rüşvet iddiaları bulunuyor. 2021 yılında müvekkili olan bir kişinin tahliyesi için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli Cengiz Çallı savcıya rüşvet vermekle suçlanıyor. Dosyaya göre; Epözdemir ve Çallı arasındaki ilişki rüşvet ile sınırlı da değil. Savcı hakkında alınan koruma kararı gereği geçiş üstünlüğü sağlayan, siren ve çakar lamba kullanımına imkân veren iki araç için verilen plaka şerhinden birisini Epözdemir’in kullandığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre; Epözdemir hakkındaki rüşvet suçu kapsamında Atalay Demirbaş isimli şahsın tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Demirbaş, Epözdemir’in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğunu bildirdi. Ancak bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğundan eylem açısından ayırma, yani tefrik kararı verilerek soruşturma izni alınması gerekiyor.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 tarihli olayda avukat Rezan Epözdemir ile Savcı Cengiz Çallı’nın bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Tanıklık yapan Atalay Demirbaş, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde evinden alındığı ve avukat Epözdemir’e götürüldüğünü anlattı. İddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı’nın HTS ve baz kayıtları temin edildi.

RÜŞVET SENETLERİ

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı’nın Atalay Demirbaş’ın iddia ettiği gibi Atalay’ın ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise biri 1 Nisan 2021 düzenleme tarihli 1 milyon 560 bin TL’lik bono, diğeri ise 9 Temmuz 2021 tarihli 930 bin TL bedelli, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 adet bono ele geçirildi.

Savcılığa göre, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bono, rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı’da kalması karşılığı Epözdemir’e verildi. Yine dosya kapsamında 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolarlık bir rüşvet alındığına dair WhatsApp kayıtlarına ulaşıldı. Öte yandan Savcı Cengiz Çallı adına verilen koruma kararları kapsamında iki araçlık şerh hakkından birinin avukat Rezan Epözdemir’in 34 EP 13... plakalı aracında kullanıldığı belirlendi.