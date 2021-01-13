Bir mahrem imamdan daha Yazıcıoğlu itirafı

Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili FETÖ’nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’in ifadesinde, adı geçen dönemin Kahramanmaraş Savcısı Habip Korkmaz, dosya hakkında verdiği takipsizlik kararı ile ilgili yazılı açıklama gönderdi. Önder ifadesinde, FETÖ imamlarının dosyanın kapatılması hakkında yaptığı toplantıları yer ve isimler vererek anlatmış, HTS kayıtları ve ByLock yazışmaları ile söylediklerini delillendirilmişti. Önder, dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Bu görüşme sonrası Mehmet Durakoğlu, Elazığ’a döndüğünde kendisine neler konuşulduğunu sordum. Mehmet Kocatürk ile beraber Kamil Bakum ile de görüştüğünü, ayrıca Gaziantep ilinde örgütün ‘hâkim ve savcı sorumlusu’ ile de görüştüğünü söyledi. O dönem Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına bakan soruşturma savcısı olan ve halen Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı olan Habip Korkmaz’ın yabancı biri olmadığını, bizim abilerimizden biri olduğunu, kendisine örgütün ‘Gaziantep hâkim-savcı bölge sorumlusunun’ ilettiğini söyledi.”

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı 27 Temmuz 2020’de, Kahramanmaraş Savcılığı ise 24 Kasım 2020’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gerekli incelemenin yapılması için başvuruda bulunmuştu. Şu anda Kocaeli Başsavcısı olan Habip Korkmaz, gerekli incelemenin sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını belirtirken, süreç ile ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Başsavcı’nın açıklaması

25/03/2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındakilerin ölümüne neden olan helikopter düşmesi olayının soruşturması 02/03/2011 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç tarafından yürütülmüş, müşteki vekillerinin talepleri üzerine hazırlanan fezlekeyle eylemin Ergenekonvari bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği düşüncesiyle evrak Malatya (Özel Yetkili) Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş olup şüpheliler arasında NTV Spikeri Mirgün CABAS ile 7 kişi bulunmaktadır.

FETÖ üyeliğinden daha sonra ihraç edilen Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden DOĞAN ve Cumhuriyet Savcısı Şeref GÜRKAN soruşturmayı birlikte yürütmüşler, özel yetkili savcılıkların ve mahkemelerin kaldırılması üzerine dosya 21/03/2014 tarihinde yetkisizlik ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderilmiştir. Yaklaşık 3 yıl soruşturma yürüten bu iki savcının 13 klasör olan soruşturma evrakını ilgisiz alakasız bilgi ve belgelerle 133 klasöre çıkardıkları, helikopterden parça söken askerleri gözaltına alıp tutuklanmışlar ise de kısa süre sonra serbest bırakılmışlardır.

Usulsüz dinlemelerle şüpheli sayısını 132’ye çıkarttıkları, getirttikleri delil torbalarını açmadan 2 yıl beklettikleri ve dosyada delilleri tamam olan iddialar yönünden hiç bir karar vermedikleri görülmüştür.

YARGI 5 YIL KARAR VERMEDİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Kahramanmaraş Savcısı olarak tarafıma tevdii edilen dosyaya tayinimin çıkması nedeniyle görevden ayrıldığım 23/06/2014 tarihine kadar 3 ay süreyle tarafımdan bakılmış, dosyanın tümünün tasnifi, inceleme ve tespitlerimin dosya inceleme tutanağıyla UYAP’a kaydedilmesi, kapalı torbalarda bulunan ve 2 yıldır el vurulmayan delillerin açılıp incelenmesi bizzat şahsım tarafından yapılmıştır.