Başsavcılık’tan SPK eski Başkanı hakkında soruşturma izni: Bu da savcının size “teveccühü” şakacı İbrahim Bey!

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Sistemi, batırılmayacak kadar büyüt (17.5 milyar dolar), ortaya çıktığında ise kurtarılmaya mecbur bırakacak kadar (455 bin kişi) kalabalıklaştır.

Böylece dolandırıcılık fark edilse bile müdahale edilmeye, el konmaya ve batırılmaya cesaret edilmesin. Ve sisteme öyle güçlü bürokrat ve siyasetçileri dahil et ki; dolandırıcılık ortaya çıksa dahi müdahale edilmesin, edilmeye kalkıldığında ise engel olsunlar.

Yaşanan dolandırıcılığın biçimi, tutarı ve tutuklanan isimlerin son ana kadar rahatlıklarına baktığımda başka bir açıklama bulamıyorum.

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı...

SİYASETÇİ VE BÜROKRATLAR

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı iken eşiyle birlikte fon vurguncuları arasında olduğu için görevinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya’dan başlayarak, tutuklanan isimler arasında olan kendileri de bürokrat olan ve bürokrasiyle çok yakın ilişkileri bulunan isimler var.

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Bazılarını sayayım; aralarında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Erkan Kilimci, Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi üyesi Emre Alkin, OECD nezdinde Daimi Temsilcisi ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Kerem Alkin gibi isimler var. Fon soruşturmasında tutuklananlar arasında Kültür Bakanlığı’nın 2026 Mart’a kadar Strateji Geliştirme Başkanı İhsan Çimen de yer alıyor.

Fon krizinden hemen önce Özata Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve soruşturma kapsamında tutuklanan İskender Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı; babası Mustafa Balcı ise eski BDDK Kurul üyesi ve halen BDDK Etik Komisyonu üyesi.

SPK’nın tasfiye listesindeki Bulls Yatırım Holding’in yönetimindeki Neslihan Mumcu’nun da, 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atanan Batuhan Mumcu’nun eşi olduğu biliniyor. Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, AK Parti kampanya yöneticilerinden Prof.Dr. Ertan Aydın, BDDK eski Başkan yardımcısı Murat Yönaç gibi isimler listede. Kimileri tutuklu kimilerinin mal varlığına tedbir kondu.

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Bakalım başka hangi isimler çıkacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Eylül günü yaptığı konuşmadaki şu sözleri de yukarıda adı geçenleri tarif etmeye yetiyordu: “Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.”

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KURUMLARIN GÖZETİMİ ALTINDA

Nitekim fon dolandırıcılığı vur-kaç türü bir anda yapılan bir dolandırıcılık ya da kopması kaçınılmaz olan ve kısa sürede büyüyen “saadet zinciri” değil.

Devletin ilgili kurumlarının izni ve gözetimi altında bir çok piyasa uzmanı hatta ortaya çıkmadan 19 ay önce 2025 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim isim uyardığı, 2026 Ağustos ayında da müzekkere yazarak gizli soruşturma için bilgi ve belge istediği Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözü önünde gerçekleşti.

Bu konuda hesap vermesi gereken en önemli kurumların başında da kuşkusuz Sermaye Piyasası Kurulu geliyor.

‘1000 KAT’ İÇİN ‘HALKIN TEVECCÜHÜ’ DEMİŞTİ

Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘fon’ soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında önemli bir gelişme oldu. Başsavcılık Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

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8 Nisan 2022- 18 Nisan 2026 arasındaki dört yıllık dönemde SPK Başkanlığı yapan Gönül’ün konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklama basına yansımıştı. Gönül, “Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti” demişti. Gönül, “Bir hissedeki 1000 katlık artış SPK’nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi’ sorusuna ise şu cevabı verdi: “Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”

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Yani bir kağıdın değerinin 1000 kat artmasını bir anormal fiyat hareketi olarak değil “halkın kağıda teveccühü” olarak görüyor.

Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK eski Başkanı Gönül gibi görmüyor tabloyu.

BAŞSAVCILIĞIN YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için 30 Eylül 2026 günü Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.

Savcılığın yazısında; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık, dosyalardaki eylemlerin; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Yazıda, SPK’nın fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Savcılık tarafından Gönül’ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Bu da soruşturmanın; dolandırıcılardan sonra en büyük sorumlu olan SPK üzerinden derinleştirileceğini gösteriyor.