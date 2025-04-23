Bana ‘yazma’ diyenler İmamoğlu ve adamlarına ‘çalma’ deseydi

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İBB’deki yolsuzluklardan nemalanan, varlığını buna borcu olan sosyal medyada trolleri ya da yolsuzluktan payına sadece yolsuzluk yapanları savunmak olan, vicdan terazisi şaşmış İmamoğlu destekçilerini bir tarafa bırakırsak özellikle benim bu konuyu takip etmemden rahatsız olan üç önemli örneğin üzerinde durmak istiyorum. İmamoğlu ve adamlarının yolsuzluklarını takip etmemden rahatsızlığını açık biçimde dile getiren ilk kişilerden birisi CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nı çalışmak yerine 5 Nisan 2025 günü sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

“Sevgili hemşerim @nedimsener2010, inan çok üzülüyorum...Bizim çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz Nedim Şener gibi ol lütfen... Öfke patlaman var, bence aklınla değil sadece duygularınla hareket ediyorsun! Lütfen sakin ol!”

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İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nu “hançerlemek” için CHP Genel Başkanı yapmak amacıyla çıktığı yolda en büyük destekçisi olan Tanju Özcan bu amaçla Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş yapmış, sonunda da Genel Merkez’in önünde otobüsün üzerinden partinin genel başkanına koltuk fırlatmıştı. “Koltuk atan Tanju” lakabını hak eden Özcan’a ertesi gün “Bana ‘yazma’ diyeceğine onlara ‘çalma’ deseydin... Kılıçdaroğlu’na koltuk fırlatan @tanjuozcanchp, bana ‘gerçekleri yazma’ diyeceğine beraber yol yürüdüklerine ‘çalma’ deseydi daha iyi olurdu” cevabını verdim. Tanju Özcan’ı anlarım, siyasetçidir, İmamoğlu ile aynı parti üyesidir, sevebilir, siyasi ve farklı menfaat ilişkisi olabilir.

CUMHURİYET’TEN KANSU’NUN YAZISI

Ama Cumhuriyet gazetesinden yılların köşe yazarı Işık Kansu’nun, Akbil yolsuzluğu ile ilgili iddiaları geniş biçimde yer veren kendi gazetesinden değil de benim imzamı taşıyan Milliyet’te 19 Aralık 2000 tarihli haberime 25 yıl sonra yer vermesi kendi adıma gurur, onun adına utançtı.

Kendi adıma gurur dememin sebebi, 25 yıl önce yazdığım haberde o günkü maddi gerçekleri yazmış olmamdı. Tıpkı bugün Ekrem İmamoğlu’nun diploma usulsüzlüğünü, Beylikdüzü’nden başlayarak İBB’yi saran yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yazmam gibi.

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Kansu’nun “Buharlaşan 2.5 Trilyon Dosyası” başlıklı 19 Nisan 2025 tarihli yazısı şu cümlelerle başlıyordu: “Haber, 2000 Aralık ayında Milliyet gazetesinde manşetten yayımlanmış.

“Akbil’de 2.5 trilyon buharlaştı” başlığını taşıyor. Haber şöyle: 2.5 trilyonu kim buharlaştırmış?

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Belbim A.Ş. tarafından işletilen Akbil (Akıllı Bilet) aracılığı ile 2.6 trilyon liralık hasılatı buharlaştırdı.”

Dönemin İBB Başkanları Erdoğan, Gürtuna gibi isimlerin yargılanacağına dair haberi veren Işık Kansu’nun yazısı şu cümle ile bitiyordu; “2000 yılında Milliyet’te 2.5 trilyonun buharlaştığını yazan muhabire gelince... Onu kamuoyu yakından tanıyor: Nedim Şener! Bugünlerde Özgür Özel’e ‘Sen sahtekâr görmek istiyorsan İmamoğlu’na bak’ diyen, CHP’nin altı okunun ‘ihanet, hançer, şaibe, para kuleleri, kayırmacılık ve linç’e dönüştüğünü ileri süren medyatör.”

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PARA KULELERİ MÜTEAHHİDİ İMAMOĞLU

Adresine ulaştığını gördüğüm sözlerimi ve yazılarımı yakından takip eden Kansu’nun, Cumhuriyet’te yayınlanan haberleri değil de benim Milliyet’teki haberimi konu etmesi elbette kendi adıma memnuniyet verici. Her ne demekse “medyatör” kelimesini ona iade ediyorum.

Ama onun amacı sadece haberi hatırlatmak değil benim yazmama dikkati çekmek. Onun amacı ne olursa olsun yazısı bir şeyi ispatlıyor; ben her zaman sadece gerçekleri yazan bir gazetecilik yapıyorum.

Oysa o yıllarda aynı haberlere imza atan Cumhuriyet gazetesi bugün, “Para kuleleri müteahhidi” İmamoğlu’nun odağında olduğu yüz milyarlarca liralık yolsuzluk ve rüşveti görmezden gelmeyi bırakın, açıkça üstünü örtmeye matuf haberlere imza atıyor. Kansu ise bunları görmezden geliyor.

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HADSİZ CHP’Lİ İNANLI’NIN YAFTASI

Kansu’nun yazısı ile aynı anda devreye CHP’nin İBB’deki Grup Başkanı Ülkü İnanlı girdi. İBB Meclis kürsüsünden aynı haberime atıf yapmış. İBB’deki rüşvet çarkını en iyi bilenlerden birisi olan Ülkü İnanlı isimli CHP’li zat, benim geçmişte yaptığım gibi bugün de gerçekleri yazdığımı söylemek yerine hadsiz ve utanmazca yaftalamaya kalkmış.

GERÇEĞİ ANLATMAYA DEVAM

Oysa ben nasıl 1990’lı yıllarda, 2000’lerde Cumhuriyet dönemi yolsuzluklarını kitaplaştırdığıysam, nasıl DYP, ANAP dönemi yolsuzluklarını haberleştirdiysem, banka hortumlamalarını ortaya döktüysem, Türkbank-Mafya yolsuzluğunu yayınladıysam, nasıl DSP-MHP-ANAP dönemi ve AK Partili Maliye Bakanı Unakıtan dönemi vergi kaçakçılıklarını, Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasındaki ticari ortaklığını, El Kaide finansmanında Yasin El Kadı’yı, Uzan’ların yolsuzluklarını, Dink cinayetini, Soma’da tekme atan hadsiz bürokratı kitap yaptıysam, FETÖ’yü, 15 Temmuz darbe girişimini, Emniyet ve MİT mahrem yapılanmasını kitaplaştırdıysam; bugün de 102 yıllık CHP’yi yolsuzluk ve rüşvet parasıyla kirleten İmamoğlu ve adamları hakkındaki gerçekleri anlatıyorum. Elbette her türlü hakaret, küfür ve yaftalamalarına rağmen anlatmaya devam edeceğim.