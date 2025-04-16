Bakırköy’de milyon dolarlık rüşvetler: 3 milyon dolar istediler vermeyince 10 katı 6’ya düşürdüler

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Ekrem İmamoğlu’nun arası açık olan Bülent Kerimoğlu’nun yerine babası Hasan İmamoğlu’nun AK Parti’den milletvekili adayı olan doktoru Dr. Cem Ovalıoğlu’nun eşi Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı yapılmasıyla İBB etrafındaki yolsuzluk çarkı Bakırköy’ü de içine aldı.

KAFA KOPARAN ERTAN YILDIZ

İddialara göre, İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız Bakırköy Belediye Meclis üyesi olarak adeta “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş gibi ruhsatlar üzerinden tahsilata girişti.

Hatırlanacağı gibi Bakırköy’deki Capacity AVM sahiplerinin savcılık dosyasına giren ifadesine göre, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı ve Bakırköy Belediye Meclis üyesi Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Süleyman Atik tehditle 5 milyon Euro rüşvet talep etti.

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Atik, “15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon Euro verin, aksi takdirde AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız” tehdidinde bulundu. Ertan Yıldız’ın Capacity AVM’nin sahibini ‘Geleceğin cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?’ şeklinde tehdit ettiği ifadelere yansıdı. AVM sahipleri, 5 milyon Euro rüşveti ödemeyince ‘depreme dayanıksız’ raporu çıkartılarak Bakırköy Belediyesi üzerinden 197 milyon lira ceza kesildi.

RÜŞVET DİYE KREŞ İSTEDİLER

Soruşturmada adı geçen isimlerden Beyaz İnşaat’ın sahiplerinden M.B.’nin “müşteki-şüpheli” sıfatıyla verdiği ifade bunun örneklerinden birisi. M.B. 14 Nisan 2025 tarihli ifadesinde, Bakırköy’deki inşaat projesi için Ekrem İmamoğlu ile konuşmasının ardından Ertan Yıldız’ın rüşvet tekliflerini şöyle anlattı: “Bakırköy Kartaltepe’de 40 dönümlük arsayı 2023 yılında kat karşılığı aldım. Burası Ağaoğlu’nun 46 isminde başlattığı projedir. Projeyi devraldıktan sonra en son Genel Sekreter Yardımcısı olan o dönem İmardan Sorumlu Daire Başkanlığı yapan Gürkan Akgün, 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay önce beni aradı görüşmeye çağırdı. Belediyede bulunan makamına gittim. Benden inşaata karşılık kreş yapmamı istedi. Florya’da Ekşinar Sokak’ta kreş yapmaya başladım. Yapımı hâlâ devam etmektedir. Kreş için yaptığım bağış sözleşmesi evraklarını da dosyaya sunacağım. Her ne kadar bağış olarak geçse de ben rızam ile kreş yapmadım, kreş yapmaya zorlandım. Taleplerimi kabul etmemem halinde inşaat ve iskân konusunda mağdur edileceğimi biliyordum.

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İMAMOĞLU İLE KONUŞTUM ERTAN YILDIZ ARADI

Bahsettiğim projenin yanında 7 dönümlük bir arsam daha vardır. Mimarımız Sinan Umar ile işlemleri başlattım. İşlemler bitip evrakları kadastroya verdikten sonra belediye seçimleri oldu. Ayşegül (Ovalıoğlu) Hanım Belediye Başkanı, Ali Rıza Akyüz ise Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Devamında ise kadastrodaki dosyamızın Ali Rıza Akyüz tarafından geri çekildiğini, işlemlerimizin durdurulduğunu öğrendim. Ben de bu konuyla ilgili olarak öncesinden tanıdığım Ertan Yıldız’a ulaşmaya çalıştım. Kendisi sorunumla başta ilgilenmedi. Bir süre sonra çocuğumun İTÜ’deki Eğitim Vakfı Lisesi mezuniyetine katıldım. Ekrem İmamoğlu’nun küçük oğlu da bu lisede okuyordu ve mezun olacaktı. Törende kendisiyle karşılaştığım. Sorunlarım olduğunu ve kendisine anlatmak istediğimi belirttim, randevu istedim bu görüşmeden bir süre sonra Ertan Yıldız bana ulaştı. Bakırköy Belediyesi’ne görüşmeye çağırdı.

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3 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Gittiğimde bana belediyenin paraya ihtiyacı olduğunu, yardım etmem gerektiğini ve bu kapsamda da 3.000.000 dolar vermemi istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bana, ‘İnşaatta çok para kazanacaksın istersen Ali Rıza Bey’le görüşürüm’ dedi. Ben teklifini kabul etmeyeceğimi yenileyince oradan ayrıldım. Kısa bir süre sonra tekrar görüşmeye çağırdı. WhatsApp’tan mesaj attı. Gittiğimde ‘3.000.000 doları vermezsen projenin 10 katını 6 kata düşürüp 3’te birini de yeşil alan yaparız, zaten Capacity Alışveriş Merkezi’nde sorunlarınız var, orayı da kapatırız’ dedi. Kendisine tepki gösterdim, tartıştık. Bana ‘3.000.000 doları vermeyeceksen zamanımı alma zaten bu konuyla artık Süleyman Atik ilgilenecek’ dedi. Ben de bu olayı mimarımıza attım. O da Süleyman Atik’i tanıyormuş.

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1.5 MİLYON DOLARA DA HALLEDERİZ

Kendisiyle iletişime geçtikten sonra bizi Maslak 42 isimli rezidansa çağırdı (Bu olay Eylül 2024 veya devamında yaşandı) Muammer Beyaz ile gittik, bize ‘3.000.000 dolar vermemiz halinde inşaat izni vereceklerini’ yineledi. Kabul etmeyip ofisinden ayrıldık. İkinci kez görüşmeye çağırdığında, ‘Sizin 10 kat 6 kata düştü, üçte bir de yeşil alan yaptılar, bir buçuk milyon dolar verirseniz bu işi çözerim, işiniz artık Büyükşehir Belediye’de çözülecek’ dedi.

Teklifini kabul etmeyince ‘Gidin arsa sahibinden alın o zaman, zaten Capacity’i de mühürleyecekler’ dedi. Biz teklifini kabul etmeyince yanından ayrıldık ve bir daha görüşmedik.”

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Hem şüpheli hem müşteki olanların ifadeleri gittikçe artıyor.

Bu ifadeler İmamoğlu’nun adamlarıyla yolsuzluk için nasıl bir çark ve baskı sistemi kurduğunu da gösteriyor.