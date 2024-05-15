Bahçeli’nin ‘Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo’ sözleri Engin Dinç’e mi dayanıyor

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‘17/25 Aralık 2013 FETÖ’nün hükümeti devirmeye yönelik emniyet ve yargı darbe kumpası’nın bir benzerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki Nurcu-Okuyucu diye bilinen bir grup tarafından tezgâhlandığı ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Soruşturma hükümete darbe anlamına gelen ‘Anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar’ kapsamında yürütülüyor.

BAKANLARA KUMPAS

Ancak hükümete, emniyet-yargı darbesi hazırlığı içinde olan polislerin ipliğini pazara çıkaran ve “M7” adıyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik isimli suç örgütü üyesinin yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadan yayınladığı polislerle yaptığı telefon görüşmelerinin içeriği soruşturmanın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün en tepesindeki ismi olan Engin Dinç’e gitmesini gerektirecek cinsten.

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Serdar Sertçelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın gizli tanık olarak ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül’ün, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu’nun isimlerini eklemesini istediğini, durumdan da “yukarısının” haberi olduğunu açıklamış, buna ilişkin ses kayıtlarını yayınlamıştı.

‘EMNİYET MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜK’

Polis müdürü Şevket Demircan, gizli tanık olarak ifade verme konusunda Serdar Sertçelik’i ikna etmek için “Bize ‘Temiz Eller Operasyonu’nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen” diyerek kumpasın ne kadar büyük olduğunu işaret etmiş, MHP’ye de ifadesinde yer vermesini isteyerek “MHP ile ilgili de patlat, geç” demişti.

Bu da emniyet ekibinin kendi aralarında “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri kumpasla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’yi hedef aldıklarını ortaya koymuştu.

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Sertçelik son paylaşımında yine Demircan ile yaptığı bir telefon konuşmasını yayınladı. Emniyet mensubu Demircan, Serdar Sertçelik’e, “Lan oğlum lan Serdar, sana açtığımız kapıyı kendim için bile gidip birilerine şunu yapmak istiyorum demedim lan. Senin için gittik emniyet müdürümüzle görüştük, başka biriyle görüştük, öbür tarafla görüştük” diyerek kumpasın adresini de vermiş.

BAHÇELİ’DEN TARİHE NOT

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yakından takip ettiği konunun tüm ayrıntılarının MHP yönetimi tarafından da bilindiği Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin dünkü konuşmasıyla açığa çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki şu sözleri tarihe düşülen önemli bir nottur:

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“Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir.

Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanundışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız.

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir.

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17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkârlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir.

Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur...

Aziz Atatürk diyordu ki; “İnsaf ve merhamet dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin gelecekteki çocukları, bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdırlar.”

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Biz de aklımızdan çıkarmıyoruz, çıkarmayacağız, mevzu bahis vatan, millet, devlet ve istiklal olunca gözümüzü daldan budaktan asla sakınmayacağız.”

AVA GİDERKEN AVLANDILAR

Emniyet içindeki kumpasçı ekip, gizli tanığa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimleri ifadesinde yer verdirdikten sonra ikinci adımda bizzat Erdoğan’ın kendisini hedef alacaklardı. Tıpkı 17 Aralık operasyonundan sonra 25 Aralık operasyonu gibi. Ama ava giderken avlandılar.