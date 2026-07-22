Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu, Atatürk adını kullanıp yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla önce Atatürk’ün kurduğu parti olan CHP’yi ele geçirip, maşa olarak kullandığı Özgür Özel aracılığıyla Cumhurbaşkanı olmaya çalışır; Özgür Özel, Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk ve rüşvetçileri savunur, FETÖ’cüler Atatürkçü maskesiyle darbe girişiminde bulunur; Haluk Levent, Atatürk adını sömüre sömüre İzmir Marşı eşliğinde dolandırıcılık yapar.

Hepsinin de hedef kitlesi Türk milletinin ortak değeri olan Atatürk’ü, kendilerine ait bir siyasi simge ve baskı aracı haline getiren “Slogan Atatürkçüleri...

Bunların ortak özelliği ise kendileri gibi düşünmeyenlere, AK Partililere, MHP’lilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kendi içlerinden eleştiri yapanlara duydukları içlerini yakan kesintisiz nefret.

Haberin Devamı

ATATÜRK MASKELİ FETÖ DARBESİ

27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbelerinde olduğu gibi FETÖ’cüler de 15 Temmuz 2016 gecesi Atatürkçü maskesiyle darbeye kalkıştı. Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözü ile kurdukları sözde konseyinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi Türk milleti tarafından bastırılan FETÖ’cüler, “slogan Atatürkçülerini” yanlarına çekmeyi amaçladılar.

Darbe gecesi tankları alkışlayan, kadeh kaldırıp kutlama yapan, sela okuyan müezzinleri darp eden, sonrasında da darbe girişimine FETÖ ağzıyla hâlâ “tiyatro, senaryo, kontrollü darbe” diyenleri gördükçe başarısız da sayılmazlar.

Hele sosyal medyada sahte Atatürkçü hesaplarla bu kitlenin beynini yönettiklerini düşünürseniz başarılı bile sayılırlar.

ATATÜRKÇÜLERİ KULLANAN İMAMOĞLU

“Slogan Atatürkçülerinin” bir başka gözdesi yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu. Tesadüf işte; o da 2018 sonunda piyasaya sürüldü.Atatürk adını kullanan, 10 Kasım anmasında eşiyle dans edecek kadar kendinden geçen İmamoğlu, 2019’da İBB Başkanı seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını, yöntem ve kadrosuyla İBB’ye taşıyan İmamoğlu vaadiyle değil “Her şey çok güzel olacak” deyip Atatürk’ün adını kullanarak İBB Başkanı oldu. İlk yaptığı şey kameralar önünde makam odasında Atatürk resmini değiştirmekti.

Haberin Devamı

İBB Başkanlık koltuğuna oturdu ama aklı Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı. Bunun için yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla delege satın alarak Kılıçdaroğlu’nun altından koltuğu çekti, yerine Özgür Özel’i oturttu. Sonrası malum...

İZMİR MARŞI İLE BAŞLADI

Haluk Levent ise darbe girişimi sonrası harekete geçti ve 2017’deki İzmir Marşı yorumuyla “slogan Atatürkçülerini” etrafına topladı. Bu kesim üzerinde AHBAP Derneği aracılığıyla yarattığı etki inanılmazdı. Yıllarca “en güvenilir kişi” seçildi, cumhurbaşkanı adayı olması istendi, CHP yerel seçimlerde Hatay’dan belediye başkanı bile yapmak istendi. Slogan Atatürkçülerini peşine takan Haluk Levent’in 6 Şubat deprem yardımları dahil topladığı paralarla çok büyük bir dolandırıcılık organizasyonu kurduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Elbette önce dolandırıcıya, darbeciye, yolsuza kızacağız, tepki göstereceğiz ve cezalandırılmasını isteyeceğiz. Ya peki aklını kullanmak yerine nefretinin esiri olmuş bu kitleye ne demeli? Sadece kendi düşüncesi ve inançlarının doğru olduğunu düşünen, düşmanlaştırdığı herkese ve her şeye nefret kusan bu kitleye... Aklı yerine inançlarını ve nefret gibi duygularını kullananlara...

Hayat bu kesime her gün dersini veriyor; aklını kullanmayı bilmeyenler inançlarıyla kullanılır.

HALUK LEVENT YİNE KİTLESİNE SESLENMİŞ

Haluk Levent tutuklu bulunduğu cezaevinden tam da bunu yapmış; kitleyi manipüle edip yanına çekmeye çalışmış.

Gözaltına alınıp tutuklanmasına “kumpas” demiş, 6 Şubat depreminin gerçek mağdurunun kendisi olduğunu söylemiş.

Haberin Devamı

En yakınındakilerin verdikleri ifadelere rağmen “Ben dolandırıcı değilim” demiş. Kumar tutkunu olduğunu, kumar borcu için borçlandığını, ama borcunu 2-3 kat fazla ödediğini anlatmış.

Ama AHBAP Derneği’nin paralarını kullandığını kabul edip, “Çalmadım! Bu yıl borçlandım, doğrudur. Ahbap Derneği’ne borçlandım, son bir yıl içinde dernek bünyesinde usulünü uygun olmayan borçlanmalara girdim. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı” demiş.

Tam bu usulsüz borçlanmayı kapatacakken operasyon yapıldığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek’i suçlamış.

Başına gelene “Muazzam bir kumpas, muazzam” demiş. Yetmemiş, güvenlerini suiistimal ettiği yardımseverlere şu çağrıyı yapmış: “...Sadece bana değil, siz AHBAP bağışçılarına da kumpas kurmuş oldular. Hakkınızı arayın! Valiliklere, İçişleri Bakanlığı’na mail atın. Deprem döneminin tüm harcamalarını makbuz makbuz, fatura fatura isteyin. Bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak haklılar. Ama siz kendi hakkınızı arayın.”

Haberin Devamı

İnsan şu cümleyi yazmaya utanır: “Benim bu kadar borçlanmamı sağlayan sebeplerden biri de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu...”

Akıl alır gibi değil, yardımseverlerin yolladığı paraları yerinde harcamaktan başka görevi olmayan bir derneğin kaynaklarını kullan ve sonra “deprem asıl beni vurdu” diye ortaya çık.

KENDİ AĞZINDAN HAYATININ ÖZETİ

Sadece “kumar tutkusu olan” mağdur profili çizen Levent, tıpkı yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu ile Özgür Özel gibi doğrudan Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef almış. İmamoğlu ve Levent’in hakkındaki suçlamalar tam olmasa da benzer; suçlamalara karşı savunmaları ile saldırdıkları kişi aynı.

Çünkü, yardım paralarını suiistimal ettiği “slogan Atatürkçüleri” nezdinde bunların bir karşılığı var. Nasıl olsa, “Meğer tıpkı İmamoğlu gibi Haluk Levent’e de kumpas kurulmuş”, “Meğer suçlu değil mağdurmuş” diyerek Adalet Bakanı Gürlek’e saldırmaya hazır bir kitle olduğunu biliyor.

Haluk Levent, mektubunun girişinde ve sonunda kendi ifadesiyle iki cümlede hayatının özetini yapmış: “...Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım...

Ben yeterince iyi bir insan değilim, kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım.

Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, İddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum! Sevilecek bir tek yanım yok...”

Haluk Levent, İzmir Marşı’yla “Slogan Atatürkçülerinin” paralarını kullanarak yüzlerindeki maskeyi de düşürdü. Şimdi hep beraber ona hakaret edip kendi hallerine ağlıyorlar. Yakında İmamoğlu ile ilgili gerçeklerle yüzleşince ne diyecekler bilmiyorum.