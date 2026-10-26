“Atatürkçü-Milliyetçi” kesimi kullanan FETÖ’cü Erlik vakası: Yeni nesil FETÖ’cüler

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Kumpas ya da darbe girişimi gibi suçlara bulaşmasa da sadece FETÖ elebaşına inandığı için ‘cemaat’ diye iyi niyetle bu yapının içinde yer almış kişilerden ‘Hata ettik’ diyeni duydunuz mu?” diye sorduğumda salonda tek bir olumlu yanıt alamamıştım. Hâlâ aynı soruyu sorduğumda aldığım karşılık hep, “Pişman olmuş bir FETÖ’cü yoktur” cümlesini teyit ediyor. Daha kötüsü, yaklaşık beş yıl önce bir konferansta bir hanımefendi, kendisini mağdur gören FETÖ’cü bir tanıdığının, “Yalnız çocuklarımızı değil, torunlarımızı bile size düşman yetiştiriyoruz” dediğini aktarmıştı.

Darbe girişimi sonrası, 120 bin dolayında FETÖ mensubu cezaevine girdi; birçoğu aldığı cezayı tamamlayıp tahliye olurken hapiste neredeyse örgüt yöneticileri, darbe girişimine katılanlar, kumpas ve diğer ağır suç işleyen dışında örgüt mensubu kalmadı. Cezaevinde 120 bine yakın FETÖ’cüden kalan sayısı 10 bine kadar düştü. FETÖ kapsamında hakkında adli işlem yapılanların sayısı ise 600 bini geçmişti.

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Peki nerede bu örgüt mensupları?

Elbette halkın arasında; muhalif siyasi parti çevrelerindeler, bazı cemaat ve tarikatlara sızdılar, dernek ve vakıflardalar, örgüt sermayesiyle kurdukları işlerdeler.

Yani örgüt, maşalığını yaptığı Siyonist İsrail ve ABD ile ABD gibi emperyalist ülkelerin adına bir gün devleti yeniden ele geçirmek için “Güncel Yapılandırmasını” ayakta tutmaya çalışıyor. ABD ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa desteğiyle yurtdışındaki gücü ile yurtiçindeki örgüt uzantılarıyla temasını sürdürdüğü gibi, özellikle sosyal medya operasyonlarıyla ülke gündemi üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

FETÖ’NÜN SİLAHI YALAN VE İFTİRADIR

PKK terör örgütünün kullandığı silah; tabanca, tüfek, bomba... FETÖ’cülerin kullandığı silahlardan birincisi; devlet içindeki hücrelerin her türlü güvenliği tehdit eden belge ve bilgi sızdırmaları ise ikincisi medyanın da gündemini, hatta halkın gündemini belirleyen sosyal medya üzerinden attığı iftira, söylediği yalan ve dezenformasyon faaliyetleridir.

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Ve FETÖ bu konuda da güncellemeye giderek tıpkı yeni “nesil suç örgütü” gibi “yeni nesil FETÖ”cüleri organize etti.

40 yıl boyunca devlete sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün Ergenekon ile başlayan kumpas operasyonlarının üzerinden neredeyse 20 yıl, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden de tam 10 yıl geçti. Kumpaslar başladığında FETÖ’cülerin yeni doğan çocukları,15 Temmuz darbe girişimi sırasında 10, şimdi 20 yaşında. Darbe girişimi sırasında 15 yaşında olan FETÖ’cülerin çocukları, şimdi 25 yaşında.

BABASI ATATÜRK DÜŞMANI VE FETÖ’CÜ ERLİK

Bu kuşak FETÖ’cü içerisinde yeni nesli temsil ediyor. Baba ve anneleri gibi örgüt okullarında okumadılar, örgüt işyerinde sigorta kayıtları ve sendika kayıtları yok. Örgüt toplantılarına katılmadılar, ByLock kayıtları yok, haklarında verilmiş ifade de yok.

Dolayısıyla devlette şahsi kaydı yok, herhangi bir kimlik ve kişilik sahibi de değiller. Sadece ailelerinin devletine ve milletine karşı aşıladığı nefretleri var.

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Asıl faaliyet alanları ise sosyal medyada sahte isim ve farklı kimliklerle yalan, iftira ile dezenformasyonu yaymak.

Birçok örnek verebilirim ama bunlardan birisi de son zamanlarda tartışma konusu olan, babası Mehmet Yılmaz hakkında terör örgütü propagandası suçu kapsamında Denizli ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki soruşturma açılan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i yıpratmak amacıyla yayınlar yapan ve 500 bin üzerinde takipçi ile “milliyetçi”, “ulusalcı”, “Atatürkçü” görünümlü 28 yaşında ve Almanya’da yaşayan Fatih Yılmaz.

“Fatih Yılmaz” deyince kimse bir şey anlamaz belki ama “Erlik” deyince 500 bin üzerindeki aptal yerine koyduğu takipçileri başta, sosyal medya kullanıcıları için bir anlam ifade eder.

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Önce babasına bakalım: Facebook üzerinden, 15 Ağustos 2024 tarihinde sağlık problemleri artan FETÖ elebaşı için “Allah uzun ömürler versin” diyen baba Mehmet Yılmaz, yine Facebook üzerinden 4 Aralık 2024’te Atatürk için “Türk bile olmayan birine Atatürk diyen tek milletiz” paylaşımı yapmış. Hakkında yürütülen “Atatürk’e hakaret” ve “FETÖ propagandası” davaları, Türkiye’deki son ikamet adresi olan Denizli’de açılmış. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaretten dosyaları bulunan Atatürk düşmanı ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cü olan Mehmet Yılmaz, sosyal medyada “Erlik” adını ve (@AdaletBakani61) profil uzantısını kullanan oğlu Fatih Yılmaz gibi Almanya’da bulunuyor.

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BAKAN AKIN GÜRLEK HEDEFTE

Medyaya yansıyan bilgilere göre FETÖ’cü Mehmet Yılmaz’ın 1998 Almanya Ostfildern doğumlu olan ve Diggingen’de yaşayan oğlu Fatih Yılmaz ilginçtir; sosyal medyada örgütün verdiği talimat olsa gerek (@AdaletBakani61) uzantılı “Erlik” adını verdiği hesapla doğrudan Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alıyor.

Hâkimlik görevi sırasında en önemli FETÖ davalarında teröristlere gerekli cezaları veren, başsavcıyken İmamoğlu yolsuzluk yapılanmasını çökerten, Adalet Bakanı olduktan sonra da özellikle FETÖ’nün Muhsin Yazıcıoğlu, Kaşif Kozinoğlu cinayeti gibi faili meçhuller dosyalarını raftan indiren, yasadışı bahis, kara para aklama operasyonları yanında fon dolandırıcılığında önemli adımlar atan Akın Gürlek’i yalanlarla, iftiralarla ve kurgu videolarla yıpratmaya çalışıyor.

ZAFER PARTİSİ VE ÇEVRESİ

FETÖ’cüler bu dezenformasyonu sözde muhalif kesimi etkileyerek yapıyor. Babası Atatürk düşmanı olan Erlik, Atatürkçü kesimin nabzına göre şerbet veriyor. Hatta FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpasına uğramış önemli isimlerle bile sosyal medyada sohbetler ediyor.

Babası aynı zamanda FETÖ’cü olan Erlik, milliyetçi Zafer Partisi çevresiyle çok yakın etkileşim içine giriyor. Evet bazılarına garip gelebilir ama karşımızda FETÖ aklı olunca hiçbir şey şaşırtıcı değildir. Kısa süre önce hesabı kapatılan ve FETÖ bağlantısını saklı tutan “Erlik”, yani Fatih Yılmaz, YouTube kanallarında canlı yayınlara katıldığı Ümit Özdağ’ın başında olduğu Zafer Partisi çevresinde toplanmış gerçek kişiler adına açılan ya da gerçek kişiler tarafından kullanılan bot hesaplarla organize biçimde yalan ve iftirayı yayıyor, toplu biçimde hakaret, alay ve itibarsızlaştırma amaçlı mesajlar atıyor. Milliyetçi görünen bot hesaplar Zafer Partisi’nin sosyal medyadaki etkisini artırıyor olabilir ama bunun zararını da düşünmeli. Ümit Özdağ gibi tecrübeli bir ismin bu tiplerle yakınlığı bence şaşırtıcı. Hem FETÖ’ye karşı olup hem de FETÖ aparatı ile yakınlık hem kendisi hem de parti çevresi için tehlikeli olabilir. Çünkü FETÖ’cüleri kullandığını zannedenler her zaman onların oyuncağı olmuştur.