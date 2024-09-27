Atatürk adıyla aldatmak, Atatürkçü maskesiyle kaçakçılık

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“Bugün herkes herkesi eleştirebilir. Geldiğimiz nokta şu hepimiz için bu geceyi bitirmek üzere bir şarkı isteyecek olsam, Sezen Aksu’dan ‘Masum değiliz hiçbirimiz’ şarkısını isterim...

En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var.”

Özgür Özel, tam da yıllardır yaptığı ve CHP Genel Başkanı seçildikten sonra da sürdürdüğü gibi “siyaset üretirken” Atatürk adıyla aldatmaya devam etti. Türkiye’nin güvenliği için Irak ve Suriye’deki PKK/YPG’li teröristlerle mücadele için gerekli olan tezkereye PKK’nın siyasi kolu PKK/DEM ile işbirliği gereği “hayır” onu veren CHP yönetimi her sıkıştığında, PKK’nın siyasi kolu ile işbirliği her tartışıldığında “Atatürk’ün partisiyiz”, “Kuvayı Milliyeciyiz” aldatmacasıyla kitleyi uyutarak “siyaset üretmeye” devam etti.

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PKK’lı Selahattin Demirtaş’a selam gönderdiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçildikten hemen ardından İstanbul Kadıköy’de Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını hedef alan ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ifadelerini kullanan operacı Pervin Çakar isimli bölücü kafalı birini dinlemeye gitmişti. PKK/HDP’li milletvekillerinin nezaretinde gösteriye giden Özgür Özel, belki de hayatında ilk kez sahneye çıkıp bir operacının elini öptü. Peki Özgür Özel, adını kullandığı ve koltuğunda oturduğu Atatürk’e hakaret ifadelerini kullanan operacının elini öpmeyi nasıl savundu dersiniz? Tabii ki Atatürk’ün adını kullanarak; “Atatürk’ün Cumhuriyetin değerleri böyledir. Atatürk’ün değerleri böyledir. Pervin Hanım’ın elini gerekirse yeniden öperim.”

CHP MİLLETVEKİLİ ARACINDA KAÇAKÇILIK

Özgür Özel, “siyaset üretirken” Atatürk adını kullanmaya Atatürk’le aldatmaya devam ediyor ama Atatürk’ün adının bir kaçakçılık olayında kullanılacağı sanırım hiç kimsenin aklına gelmemişti. Ama bu da oldu...

Edirne’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül günü TEM Otoyolu Gişelerinde CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait bir cipi durdurdu. Yapılan aramada büyük miktarda kaçak elektronik sigara cihazları ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi yakalandı.

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SAVUNMA: ŞOFÖRÜN CAHİLLİĞİ

Değeri 2 milyon TL olduğu tahmin edilen kaçak ürünlerin ele geçirilmesinden sonra aracın üzerine kayıtlı olduğu CHP Milletvekili Ediz Ün kaçakçılığı “şoförün cahilliği” diye savunurken, en büyük üzüntüsünü de CHP’nin adının böyle bir olayda kullanılması olduğunu şu cümlelerle ifade etti:

“Ülkemiz ve şehrimiz için kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamında ve şehrimiz Edirne’de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu çalışmalarımı sürdürmek için birden fazla araç kullanmaktayım. Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. En büyük üzüntüm CHP’nin adının böyle bir olayda kullanılıyor olmasıdır. Bu şahıslardan şikayetçi olduğuma dair dilekçeyi de avukatım ile birlikte bizzat adliyeye giderek nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş bulunmaktayım.”

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CHP BULGARİSTAN MİLLETVEKİLİ Mİ!

CHP’nin adının kullanılmasına üzülen ama utanmadan böyle bir konuda Atatürk’ün adını kullanmaktan çekinmeyen CHP Milletvekili Ediz Ün’ün üzerine kayıtlı 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu ortaya çıktı Defalarca Bulgaristan’a giriş çıkışı olan Ediz Ün’ün hoyratça harcamaları basına yansırken, Edirne’de eğlence yerlerinde ekranlara “CHP Milletvekili Ediz Ün hoş geldiniz” yazılarak karşılandığı ortaya çıktı.

Ediz Ün, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, kaçak malzemelerin yakalandığı 20 Eylül 2024 günü saat 14.45’te Kapıkule Gümrüğü’nden Türkiye’ye giriş kaydı oluşturduğu ortaya çıktı. Yani kaçak malzemelerin yakalandığı gün kaçakçılarla birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmış. Dahası kaçakçılık yapılan araç yurtdışına çıkarken Ediz Ün tarafından kullanılmış. Ediz Ün Türkiye’ye girişte de yanında şüphelilerden Fatih Anıl bulunuyormuş.

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PAVYONLARDA ÖZEL KARŞILAMA

Basına yansıyan fotoğraflara göre CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, milletvekili maaşıyla karşılanması mümkün olmayan bir hayatı yaşıyormuş. Bulgaristan’da kumar oynamaktan tutun Türkiye ve Bulgaristan’da pavyon kapatmaya, 50 şişe şampanya ısmarlamaya varana kadar lüks denilemeyecek; sefil, lümpen ve çürümüş bir hayat yaşadığı ortaya çıkmış. Elbette böyle birinin bu hayatı finansa etmek için her yola başvurması kimseye şaşırtıcı gelmez.

ÖZGÜR ÖZEL TATMİN EDİCİ BULMUŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bu konu sorulunca ne oldu dersiniz? Tabii ki tam da kendisinden beklediğimiz cevabı vermiş; “Kendisinin basın açıklamasını dinledim. Yasal bir süreç başlattığını söyledi. Suç duyurusunu bana yolladılar. Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz”.

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Bu sözlerle Ediz Ün konusu da CHP’liler açısından kapanmıştır. PKK/DEM ile işbirliğine dayalı sözde “siyaset üretmek” için kullanılan Atatürk’ün adı bir milletvekilinin elektronik sigara kaçakçılığına adı karışınca da perde olarak kullanılmaya başlandığına göre bakalım hangi rezillikleri örtmek için kullanılacak. Çok kere söyledim ve yazdım; Atatürk’ün bu istismarcıların elinden kurtarılması lazım.