Asrın felaketi ile asrın mücadelesi yapanlar ve asrın felaketini asrın yolsuzluğu için kullanan asrın utanmazları

6 Şubat depremiyle yerle bir olan 11 ilimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği; devletin imkânları, milletin desteği, özel şirketler ama en önemlisi inşaat firmaları sahip ve yöneticileri ile mühendisinden şantiye şefine, ustasından işçisine özverili çalışmalarıyla 455 bininci ev ve işyerleri sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat depremi ile yerle bir olan ve en fazla can ve mal kaybının yaşandığı Hatay’da, Atatürk Caddesi’nde düzenlenen “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı” temalı törende, deprem bölgesindeki illerde tamamlanan toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün kura çekimi ve anahtar teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılımıyla hafta sonunda gerçekleşti.

11 il, 62 ilçe, 10 bin 190 köyde yaşayan 14 milyon yurttaşın doğrudan etkilendiği ve 54 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremi 150 milyar dolarlık bir fatura çıkardı. “Bu kaynak bulunmaz, bulunsa da o inşaatlar yapılmaz” diyenlere inat devlet ve millet yaraları sarmak için kolları sıvadı. Kendisinin de gururla sahiplendiği “Şantiye Şefi” gibi işi yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve her türlü övgüyü hak eden inşaat şirketlerinin geceli gündüzlü çabalarıyla 3 yıl olmadan söz verilen konut ve işyerleri teslim edildi.

İMAMOĞLU DEPREM İÇİN ÇİVİ ÇAKMADI

Dikkat ettiniz mi; 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi, 150 milyar doları bulan 455 bin konut ve işyeri inşaatını yaparken hiç yolsuzluk olayı gündeme gelmedi.

Bu inşaatlar yapıldığı sırada, büyük bir deprem beklenen ama deprem konusunda her yıl “eylem planı açıklama” dışında çivi çakmayan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024’te yeniden İstanbul’da Belediye Başkanı seçilmiş, yolsuzluk parasıyla CHP’yi ele geçirdikten sonra gözünü diktiği cumhurbaşkanlığı için rüşvet toplamaya hız vermişti.



En acısı ise 54 bin insanımızın can verdiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı 6 Şubat depremini bile yolsuzluk ve rüşvet için kullanmış olmasıydı.

Daha önce de köşemde yazmıştım; İBB iddianamesinde 46’ncı eylem olarak anlatılan olayda İmamoğlu, Doğuş Grubu’ndan deprem yardımı olarak milyarlarca lira rüşvet almıştı. Olayı anlatan ise İmamoğlu’na en yakın isimler olan Ertan Yıldız ile Adem Soytekin’di.

ERTAN YILDIZ VE ADEM SOYTEKİN’İN İTİRAFLARI

Ertan Yıldız, 20 Mayıs 2025 tarihli alınan ifadesinde İmamoğlu’nun Can Akın Çağlar’a “Doğuş ile olan 10 milyon dolarla ilgili ne yaptın diye sorduğunu, Çağlar’ın da Doğuş Grubu’ndan Hüsnü Akhan ile görüştüğünü söyledi. Ardından paranın tahsilatı için devreye Yakup Öner ve Fatih Keleş girdi. Öner de ifadesinde “Bundan sonraki süreci Fatih Keleş’e yönlendirdim. Sonrasında bağışın bir kısmının Hatay’a deprem yardımı olarak inşa faaliyetleri kapsamında yönlendirildiğini, bir kısmının da sosyal hizmetlere kart yardımı olarak yapıldığını duydum” dedi.

Yapılan anlaşma sonrası rüşvetin bağış adı altında tahsili için devreye İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin girdi. Doğuş İnşaat A.Ş., 29 Aralık 2023’te Adem Soytekin’in Asoy İnşaat Şirketi’ne “Fatura bedeli bağış” açıklamasıyla 57 milyon TL, 8 Şubat 2024 günü 33 milyon 600 bin TL, 16 Şubat 2024 tarihinde 50 milyon 400 bin ve 50 milyon 400 bin TL para gönderildi. Böylece, 29 Aralık 2023 ile 16 Şubat 2024 arasında Doğuş İnşaat’tan Adem Soytekin’in Asoy Şirketi’ne toplam 191 milyon 140 bin TL tutarında para “bağış” adı altında yollandı.

Adem Soytekin de ifadesinde “57 milyon TL Hatay depremi için yapılan ödemedir” derken, iddianamede Asoy Şirketi’nin rüşvetin hesaplarına geldiği tarih itibarıyla deprem bölgesinde herhangi bir kamu nitelikli inşaat yapmadığı yer aldı.



İDDİANAMEDEKİ TESPİTLER



İddianamede konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

“Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile 2024 yerel seçimlerine fon oluşturmak maksadıyla Hüsnü Akhan’ın yöneticisi olduğu Doğuş İnşaat’ın Boğaz ön görünümünde bulunan mülkündeki imara aykırılıkları ve inşaat güçlendirme başvurusu bulunduğu bilgisi örgüt üyesi Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tarafından tespit edilerek, örgüt lideri İmamoğlu’na aktarıldı. Örgüt liderinin talimatı ile Yakup Öner’in şüpheli Hüsnü Akhan’a imara aykırılıklara işlem yapılmaması ve inşaat güçlendirme ruhsatı için 10 milyon dolar talep edildi. Yakup Öner’den sonraki görüşmeler örgüt üyesi Can Akın Çağlar tarafından devam ettirildi. Doğuş İnşaat, ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde 57 milyon TL rüşvet parasını örgüt yöneticisi Adem Soytekin’e gönderdi. Bu tarih öncesi Akhan, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile de doğrudan görüştü. Bunun karşılığında 2 Şubat 2024 tarih ve 2 sayılı güçlendirme ruhsatı onaylandı. 8 Şubat 2024 ve iki kere olmak üzere 16 Şubat 2024 tarihlerinde 134 milyon 400 bin TL olmak üzere, toplamda 191 milyon 400 bin TL örgüt ‘SİSTEM’ine aktarıldı. A101 marketlerinden 22 Mart 2024 tarihinde temin ettikleri 500 bin TL’lik hediye çekini de Elçin Karaoğlu’na teslim ederek imara aykırılıklara göz yumulmasının sağlandı. Hüsnü Akhan yönetimindeki şirket üzerinden gönderilen ve hatırlamadığını söylediği rüşvet paralarına ‘fatura bedeli bağış’ açıklamaları yazılması ise suçtan kaçmak ve rüşveti gizlemek amacıyla yapıldı.”

ASRIN UTANMAZLARI: İMAMOĞLU ADAMLARI VE MEDYASI

İddianamede deprem yardımı adı altında başka işadamlarından da para istendiğine dair başka örnekler de mevcut. İşin ilginç yanı sabah akşam İmamoğlu’nu savunan yandaş medya ve gazetecileri, devletin 455 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim etmesine rağmen yapılan işi küçümsemek için türlü yalanlar söylerken; belgeli biçimde İmamoğlu’nun adamlarıyla depremi bile rüşvet için araç olarak kullanmasından hiç söz etmiyorlar. Asrın felaketi için asrın mücadelesi verilirken, asrın utanmazı İmamoğlu ve adamlarının yandaş medyası asrın felaketinin asrın yolsuzluğu için araç olarak kullanılmasına sessiz kalıyorlar.